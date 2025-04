Trapp beendet Karriere mit 23 Jahren - Tasmania bildet U23

22.04. +++ Tasmania bildet U23

Oberligist Tasmania Berlin geht zur kommenden Saison mit einer U23 an den Start. Damit soll den vielen jungen Talenten im Verein mehr Spielpraxis geboten werden. Die U23 wird als neue zweite Mannschaft den Platz der bisherigen Zweiten in der Kreisliga A übernehmen. Die bisherige Zweite wird dann als Dritte in der Kreisliga C neu starten.