TraPo auf die Eins! von Andreas Reindl · Heute, 14:29 Uhr · 0 Leser

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Der Spielgruppenleiter hatte offensichtlich ein glückliches Händchen, dass er das Finale der beiden in ihrer eigenen Liga spielenden Teams aus Ensdorf und Trasslberg/Michael-Poppenricht (kurz TraPo) auf einen der beiden letzten Spieltage legte. Vor über 300 Zuschauer legten beide Teams bei 27 Grad einen wahren Krimi hin. TraPo erwischte den besseren Start und legte los wie die Feuerwehr. So stand es bereits nach 12 Minuten durch Tore von TraPo Torjäger Tom Behrend und Dani Humml 0:2. Vor Spielbeginn sagte ich noch, der Scharli macht heute ein wichtiges Tor. Und so kam es. In der 30. Minute stellte er auf 0:3. Der Gastgeber hatte in Halbzeit eins nur einen Pfostenschuss und so gingen beide Teams mit 0:3 in die Pause.

In der zweiten Halbzeit ging es dann rauf und runter. Ensdorf war bemüht, konnte aber zunächst keine große Gefahr ausstrahlen. TraPo ging mit seinen nun bietenden Konterchancen nicht zielstrebig genug um, um den Gegner Schachmatt zu setzen. 20 Minuten vor dem Ende dachte man, Ensdorf hat sich aufgegeben. Wer aber Ensdorf kennt, weiß, Ensdorf gibt nie auf. Und es kam wie es kommen musste: Quasi aus dem Nichts köpfte der eingewechselte Lukas Schwendner zum 1:3 ein. Angeteasert vom Jokertor rochen die Hausherren nun Lunte und spielten sich in einen wahren Rausch. So verkürzte Stefan Grabinger in der 84. Minute auf 2:3. Auf der anderen Seite hätte der ewige Goalgetter Michael Rudert fast den Knock-Out gesetzt, aber Ensdorfs Keeper Lukas Völkel rettete seine Mannschaft mit einer sensationellen Parade. Dem extra aus dem Regensburger Kreis angereisten Schiri Adrian Söchtig gefielt der Schlagabtausch nun so gut, dass er zu seinen 5 Minuten angezeigter Nachspielzeit und nach dem 3:3 in der 95. Minute durch Torjäger Sebastian Hummel noch mal eine Minute anzeigte. Ensdorf warf nun alles nach vorne und hatte mit dem Schlusspfiff noch die Chance zum 4:3. So aber blieb es beim gerechten Remis. Ensdorf wurde zum Verhängnis, dass sie beim Hinspiel in der Trasslberger Vilsstraße einen rabenschwarzen Tag erwischten und trotz einer ganzen Halbzeit in Überzahl mit 0:4 die Heimreise antreten mussten. Um bei 3 Punkten Rückstand eine reelle Chance auf die Meisterschaft in den letzten Spieltag zu retten, hätten sie also mit sage und schreibe mit 5 Toren Differenz gewinnen müssen.