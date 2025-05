Die Fans des VfR Neuss dürfen bald auch eine F-Jugend bejubeln. – Foto: Hans Friedhoff

Traoré beim VfR Neuss: „Die Kinder sollen einfach Spaß haben“ Ibrahima Traoré, Ex-Profi von Borussia Mönchengladbach, geht mit ganz viel Herz an seine Aufgabe beim VfR 06 Neuss heran. Verlinkte Inhalte Kreisliga B1 GV/NE VfR Neuss Ibrahima Traoré

Ibrahima Traoré ist viel unterwegs. Seinen (37.) Geburtstag Ende April verbrachte der ehemalige Profifußballer von Borussia Mönchengladbach, Hertha BSC und des VfB Stuttgart in Paris und Leeds, wo sein ebenfalls mit guineischen Wurzeln ausgestatteter Kumpel Josuha Guilavogui (in der Bundesliga für den VfL Wolfsburg und den FSV Mainz tätig) unter Coach Daniel Farke (Borussia Mönchengladbach, 2022/23) mit United gerade in die Premier League zurückgekehrt ist.

Neue Aufgabe trotz vieler Verpflichtungen Seine Moderationsjobs fürs Radio führen ihn immer wieder in die französische Hauptstadt; vorzugsweise in Guinea, aber auch in anderen Teilen Afrikas kümmert er sich darum, den fußballerischen Nachwuchs nach vorne zu bringen. Eine Herzensangelegenheit. Und genau darum ist er beim VfR 06 Neuss eingestiegen. Ein Engagement vor der eigenen Haustür, denn seit fast drei Jahren wohnt der Ex-Nationalspieler (48 Einsätze für Guinea) mit seiner Familie im Stadionviertel. Hier besucht sein Sohn Jalen die Görresschule und – fast noch wichtiger – hier begann beim VfR 06 auch die Fußballkarriere seines Sprösslings.

Und während der gemeinsamen Trainingsstunden auf der kräftig aufgehübschten Anlage an der Jahnstraße entstand auch die Idee, eine F-Jugend aufzubauen, die in der nächsten Saison für die Grün-Weißen am regulären Spielbetrieb teilnimmt. Am Mittwoch, 16.30 Uhr, geht es los – mit Ibrahima Traoré als Trainer. Doch dem 37-Jährigen ist wichtig, „dass die Kinder nicht nur kommen, weil ein Ex-Profi auf dem Platz steht. Viel wichtiger ist, dass sie Spaß am Fußball haben.“ Auch wenn ihn seine beruflichen Verpflichtungen immer mal wieder ins Ausland führten, sei für den regelmäßigen Trainingsbetrieb gesorgt, verspricht er. „Ich mache das nicht allein, wir sind zu dritt. Aber ich werde schon die meiste Zeit da sein.“ Er gibt nicht nur seinen (guten) Namen, sondern auch sein Know-how, will ein Vorbild sein. „Es gibt so viele schlechte Beispiele im Profibereich. Viele sehen nur den Fame, aber Fußball ist mehr als YouTube.“ Das Team, das Miteinander steht für ihn über allem. Keine Worthülse, sondern gelebte Praxis. „Thorgan Hazard war bei Borussia Mönchengladbach mein Konkurrent um Spielzeit und um die gleiche Position auf der linken Außenbahn, aber auch ein guter Freund.“