Transferübersicht zur Westfalenliga Staffel 2 2026/27 Das Spielerkarussell dreht sich wieder von red · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andreas Santner

Wir haben für euch die Übersicht aller bekannten Wechsel (Stand 19. Juni 2026):

BSV Schüren

Trainer: Giovannia Schiattarella (neu)

Zugänge: Ömer Akman (Türkspor Dortmund), Jeyhun Hajiyev (Türkspor Dortmund), Robin Rosowski (Lüner SV), Tobias Hartmann (Lüner SV), Resul Celebi (Lüner SV), Ennes Yilmaz (Lüner SV), Yasin Hamza Cerrache (TSC Eintracht Dortmund U19)

Abgänge: Arif Et (ASSV Letmathe), Andreas Lüder (Rot-Weiß Germania), Philipp Rosenkranz (Co-Trainer ASC 09 Dortmund), Chris Matuszak (Westfalia Dortmund)



Concordia Wiemelhausen

Trainer: Marvin Rehder

Zugänge: Kevin Tshimanga-Dilangu (SV Rot-Weiß Deuten), Ole Danszczyk (FC Brünninghausen), Mirac Bünyamin Kara (DJK TuS Hordel U19), Luca Dzirzanowski (TSC Eintracht Dortmund U19), Jan Luca Kirchner (TSC Eintracht Dortmund U19), Moritz Brötz (SV Rot-Weiß Stiepel 04), Deniz Duran (SG Wattenscheid 09), Louis Britscho (SC Velbert)

Abgänge: Eduardo Hiller (Hombrucher SV 09/72), Niklas Scherff (Türkiyemspor Bochum), Patrick Sacher (SV Rot-Weiß Unna), Mohammed Hassouni





DSC Wanne-Eickel

Trainer: Davide Basile/Björn Lübbehusen (neu)

Zugänge: Justin Maximilian Mieszczak (SV Wanne 11), Felix Pape (SC Westfalia 04 Herne U19), Kiyan Gilani (ETB Schwarz-Weiß Essen), Hamza Topal (SC Westfalia 04 Herne U19), Rinim Haliti (TuS Harpen), Nico Wistuba (FC Castrop-Rauxel), Kerim Kilic (vereinslos, zuletzt KFC Uerdingen), Kjell Friedenberg (TuS Ennepetal), Volkan Cetin Yildirim (Türkspor Dortmund)

Abgänge: Luca Heiner Pasche (TSG Sprockhövel), Gerard Lubkoll (SpVgg Horsthausen), Alexander Schlüter (SV Schermbeck), Justin Lubkoll (SpVgg Erkenschwick), Devin Dröge (SG Wattenscheid 09), Malik Abid-Eddine, Nico Rode (beide Ziel unbekannt), Marius Speker (Wacker Obercastrop)



FC Iserlohn

Trainer: Simon Naujoks

Zugänge: Christo Galagoussis (Westfalia Herne), Onur Tekin (Lüner SV), Tomislav Ivancic (FC Brünninghausen), Amel Balje (SV Hohenlimburg), Jonas Hellfeier, Andi Topalli (beide eigene U19), Gianluca Grahl (SG Hemer), Valere Benoit Hioby (TSG Sprockhövel), Abraham Gesselman (Spanien)

Abgänge: Tius Hugo Brenke (BSV Menden), Oktay Avci (BSV Menden), Anil Pirincoglu (ASSV Letmathe), Sven Höltke (ASSV Letmathe), Robin Korpp (TSV Fichte Hagen), Ayman Bouaich (VTS Iserlohn), Mamadou Barry (TuS Eichlinghofen), Can Bayer (Lüner SV), Luc Ekokole (Ziel unbekannt)





FC Roj

Trainer: Sebastian Tyrala (neu)

Zugänge: Abdellah Mohammed (SV Brackel 06), Kerim Senderovic (FC Brünninghausen), Muhammed Jabri (K.F. Sharri Dortmund), Chidiebere Collins Agita (SV Sodingen), Serdar Bingöl (Türkspor Dortmund), Yusuf Derin (Hedefspor Hattingen), Sipan Uzun (Lüner SV)

Abgänge: Ender Özhan (YEG Hassel), Viktor Siljeg (SG Gahmen), Mateus Ayala Cardoniz (Lüner SV), Emre Yesilova (ASK Ahlen), Pjer Radojcic (Westfalia Herne), Zivko Radojcic (Westfalia Herne), Florian Juka (FK Jugoslavija Wuppertal), Ivan Mandusic (Westfalia Herne), Santiliano Braja (Rot-Weiß Balikesirspor Dortmund), Marcel Ramsey (SSV Mühlhausen)



Holzwickeder SC

Trainer: Kurtulus Öztürk

Zugänge: Nils Kleine (Hombrucher SV U19), Christian Bernhard (Hombrucher SV), Lasse Schiedel (SuS Kaiserau), Finlay Sube (TSG Sprockhövel), Danylo Kovalenko (SuS Kaiserau), Marek Kulczycki (BSV Menden), Mohamed El Gourari (SV Westfalia Soest)

Abgänge: Michael Kuhfeld (VfR Sölde), Samy Smajlovic (Ziel unbekannt), Kerem Keskin (SC Verl II), Seydi Keskin (SC Verl II), Philipp Gödde (Laufbahnende), Til Cedric Busemann (Königsborner SV)



SC Obersprockhövel

Trainer: Sebastian Westerhoff

Zugänge: Abdoul Aziz Ouedraogo (FC Altenbochum), Nick Uhlig (TSG Sprockhövel), Marvin Weusthoff (TuS Ennepetal), Simon Hendel (TSG Sprockhövel U19), Fynn Alexander Paschhoff (TSG Sprockhövel U19), Luca Max Baur (TSG Sprockhövel)

Abgänge: Lars-Noah Szewczyk (SC Weitmar 45), Moritz Felber (SC Weitmar 45), Fabian Berthel (FC Marl), Mateo Ivancic (Westfalia Herne)



SG Finnentrop/Bamenohl

Trainer: Jonas Ermes

Zugänge: Lejf Kaden (SV 04 Attendorn), Jannik Selter (RSV Meinerzhagen), Finn Justus Stipp (FC Lennestadt), Lukas Herb (SC Preußen Münster II), Fynn Schneider (Sportfreunde Siegen U19), Din Adrovic (Sportfreunde Siegen U19)

Abgänge: Christopher Hennes (SG Serkenrode/Fretter), Erik Dier (SC Neheim), Nasim Chatar (SC Neheim), Caspar Epe (SC Drolshagen), Marlon Zilz (DSC Arminia Bielefeld II), Daniel Tews (RW Lüdenscheid), Armend Shaqiri (Karriereende), Melvin Musangu (Ziel unbekannt), Anas Akhabach (Ziel unbekannt), Eren Albayrak (Ziel unbekannt), Leon Zielonka (DJK Adler Frintrop)



SpVg Hagen 11

Trainer: Christoph Pajdzik

Zugänge: Jannik Leppla (Hombrucher SV 09/72), Furkan Tasdemir (FC Remscheid)

Abgänge: Tim Helmdach (TSG Sprockhövel), Anas Lemrini (ASSV Letmathe), Achraf Zerouali (Hellas/Makedonikos Hagen)



SSV Buer 07/28

Trainer: Nedim Djuliman

Zugänge: Jannik Willberg (SpVgg Horsthausen), Alp Yildiz (TSC Eintracht Dortmund U19), Frederick Leonard Krause (eigene U19), Emre Kücükaycan (FC 96 Recklinghausen), Akin Ciger (Wacker Obercastrop), Kerem Sengün (SV Schermbeck), Mustafa Gürpinar (SV Schermbeck), Zinedin Omeirat (DJK TuS Hordel), Mirza Gündogdu (SG Wattenscheid 09 U19)

Abgänge: Ediz Akcinar (SV Horst-Emscher 08), Hakan Gökdemir (VfB Bottrop), Turgay Altuntas (SV Sodingen), Melih Aydin (Firtinaspor Herne), Bartosz Piotr Odolinski (FC Marl), Cenk Mustafa Güney (SV Schermbeck), Emre Gökkaya (FC 96 Recklinghausen), Maurice-Joel Weißbohn (FC 96 Recklinghausen), Mehedin Omeirat (SV Horst-Emscher 08), Tarkan Yerek (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19)



Germania Salchendorf

Trainer: Mike Brado

Zugänge: Tobias Hombach (TuS Erndtebrück), Younes El Ayouchi (RSV Meinerzhagen)

Abgänge: Tim Luca Zimpel (TuS Erndtebrück), Can-Michelangelo Primerano (SV Ottfingen)



SV Vestia Disteln

Trainer: Thomas Gerner

Zugänge: Jan Weindorf (SG Wattenscheid 09 U19), Jan Tewes (SV Dorsten-Hardt), Devin Dröge (SG Wattenscheid 09, zuletzt an DSC Wanne-Eickel ausgeliehen)

Abgänge: Luca Pauluhn (TuS Sythen), Jonas Weeke (SV Dorsten-Hardt), Fynn Geßner (SV Hochlar 28), Rijad Ibric (FC 96 Recklinghausen)



Wacker Obercastrop

Trainer: Antonios Kotziampassis

Zugänge: Tom Alter (FC Nordkirchen), Danny Putzig (Lüner SV), Ioakim Lemonis (VfB Waltrop), Marius Speker (DSC Wanne-Eickel), Ismail Naghmouchi (Erler SV), Joscha Morgenweg (eigene U19), Furkan Yilmaz (TSC Eintracht Dortmund U19), Salih Olgunsoy (Westfalia Herne), Aggelos Nikolaos Meselidis (Wacker Obercastrop), Danny Putzig (Lüner SV)

Abgänge: Florian Gerding (TuS Eichlinghofen), Ouadie Barini (Laufbahnende), Niklas Malchrowitz (SpVgg Erkenschwick), Akin Ciger (SSV Buer), Kamil Nugajev (SpVgg Erkenschwick), Nangle Axel Coptie, Sami Simsek, Bekem Saglam (alle Ziel unbekannt)



Türkspor Dortmund (offiziell stehen bislang keine Spieler unter Vertrag)

Trainer: offen

Zugänge: /

Abgänge: Brayan Sosa (SV Schermbeck), Ilyas Khattari (ETB Schwarz-Weiß Essen), Serdar Bingöl (FC Roj Dortmund), Alessandro Tomasello (Lüner SV), Volkan Cetin Yildirim (DSC Wanne-Eickel), Ömer Akman (BSV Schüren), Jeyhun Hajiyev (BSV Schüren), Oguzhan Kefkir, Tolunay Isik, David Belenzada, Sezer Toy, Halil Dogan, Sercan Calik, Amed Öncel, Mats Brämer, Bernad Gllogjani, Amer Hodza, Mohamed Khani (alle Ziel unbekannt)



TuS Erndtebrück

Trainer: Christian Hartmann/Christian Behle

Zugänge: Tim Luca Zimpel (Germania Salchendorf), Moritz Filipzik (FV Breidenbach), Ismail Alushi (RSV Meinerzhagen), Ba Bil Traore (Sportfreunde Siegen U19)

Abgänge: Maurice Dobbener (SV Schmallenberg/Fredeburg), Vadim Hafner (VfL Bad Berleburg), Julian Wienold (VfB Wissen), Tobias Hombach (Germania Salchendorf), Shion Ueno (SV Eintracht Hohkeppel)



VfL Kamen

Trainer: Mehmet Kara

Zugänge: Maurice Bank (SV Wilhelmshaven)

Abgänge: Joel Kiranyaz (BV Bad Lippspringe), Yakup Kilinc (SVE Heessen), Görkem Ücüncü (SG Massen), Devin Ugur (Lüner SV), Rienat Mochuliak (Lüner SV), Jannik Guhse, Mika Oxe (beide RW Unna), Andre Witt, Ahmet Karaduman, Elmar Skrijelj (alle Ziel unbekannt