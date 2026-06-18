Transferübersicht zur Westfalenliga Staffel 1 2026/27

– Foto: Andreas Santner

Wir haben für euch die Übersicht aller bekannten Wechsel (Stand 18. Juni 2026):

FC Nordkirchen

Trainer: Mario Plechaty

Zugänge: Phil Ebbe Möllers (Westfalia Kinderhaus), Özgürcan Köse (TSC Eintracht Dortmund), Mats Feckler (TuS Hiltrup), Tim Luca Bernhardt (vereinslos), Baran Colak (SV Westfalia Rhynern U19), Nic Urban (SV Westfalia Rhynern U19)

Abgänge: Benedikt Övermann (Studienbedingt in die USA), Tom Alter (SV Wacker Obercastrop), Cedric Golbig (Ziel unbekannt), Marcello Bena (Ziel unbekannt), Marlon van Hettinga (Ziel unbekannt)



FC RW Kirchlengern (Aufsteiger)

Trainer: Daniel Halfar

Zugänge: Alessio Zschieschang (SV Rödinghausen II), Luis Sikora (SV Rödinghausen II), Luca David Steinhof (FC Lübbecke), Florent Berisha (SC Herford), Benedikt Hellmann (FC Lübbecke), Filip Munevski (TSV Hespe), Joel Marzano (FC Preußen Espelkamp), Arda Simit (FC Preußen Espelkamp), Claudio Sechelmann (SC Melle)

Abgänge: Muhammed Kassama (2. Mannschaft), Loui Sewing (SpVg. Hiddenhausen), Omar Khaled (2. Mannschaft), Justinas Susa (Ziel unbekannt), Yannick Hartmann (Karriereende), Benedikt Valldorf (FC Bad Oeynhausen)





FSC RhedaTrainer: Christopher HankemeierZugänge: Max Bartels (TuS Dornberg), Leard Hasani (SV Avenwedde), Marlon Trienens (SC Wiedenbrück U19), Tuhan Ramone (Rot Weiss Ahlen U19), Mattis Sosnowski (SV Westfalia Rhynern U19), Lenni Knezevic (SC Verl II)Abgänge: Eugen Dreichel (SV Rot-Weiß Mastholte), Andrej Falkowsky (TuS Dornberg), Benito Junior Diehl (TuS Freckenhorst), Lukas Acar (SVV Tur Abdin Gütersloh)Rot Weiss Ahlen (Absteiger)Trainer: Engin Yavuzaslan (neu)Zugänge: Jovan Jovic (SC Preußen Münster II), Ervin Catic (SV Wilhelmshaven), Ilias Anan (SG Wattenscheid 09), Tolga Özdemir (SV Schermbeck)Abgänge: Marius Müller (ASC 09 Dortmund), Erik Heidbrink (Lüner SV), Jan Nzeba-Bost (VfL Bochum II), Iskender Aslan (SC Wiedenbrück), Fabian Holthaus (Hammer SpVg), Bernad Gllogjani (Ziel unbekannt), Gideon Guzy (SV Schermbeck), Alexander Hahnemann (DJK Vorwärts Ahlen), Ben Binyamin (TuS Ennepetal), Aristote Lufuankenda (FC Eupen/Belgien), Lukas van Ingen (SV Rödinghausen), Emro Curic (Ziel unbekannt), Keleb Nwubani (Ziel unbekannt), Aaron Osei Bonsu (Ziel unbekannt), Kilian Hornbruch (Eintracht Hohkeppel)SC Herford (Aufsteiger)Trainer: Tim DasekingZugänge: Deljar Omar (FC Lübbecke), Deniz Aygün (Victoria Clarholz), Dominic Breese (Victoria Clarholz), Matthis Rump (SC Verl U19), Alexander Löwen (TuS Ahmsen)Abgänge: Nico Bartling (VfL Theesen), Arian Berisha (VfL Theesen), Sinan Ekinci (SG FA Herringhausen-Eickum), Vitali Tichomirov (SpVgg Vreden), Florent Berisha (FC RW Kirchlengern), Tufan Ucar (SV Spexard), Christos Tarambuskas (SVE Heessen), Pascal Widdecke (TV Elverdissen), Ioannis Tsingos (SV Spexard)SC PeckelohTrainer: Vittorio LombardiZugänge: Tristan Alexander Schubert (SC Verl II), Rene Michen (Victoria Clarholz), Marco Hober (SV Rödinghausen), Johannes Sabah (TuS Blau-Weiß Lohne)Abgänge: Finn Speckmann (TuS Dornberg), Nikolas Korniyenko (Ziel unbekannt), Kelvin Klein (BV Bad Lippspringe), David Haxhibeqiri (Ziel unbekannt), Maximilian Helf (SC RW Maaslingen)SF OstinghausenTrainer: Dominik Koch (neu, zuvor Co-Trainer)Zugänge: Kamil Can Sapli (Hövelhofer SV), Lars Kayser (RW Westönnen), Maik Seifried (RW Westönnen), Simon Kötter (SV Lippstadt 08), Leon Hudzicki (Westfalia Soest U19)Abgänge: Philipp Klaus (VfL Hörste-Garfeln), Kai-Bastian Evers (Trainer, als Spieler zum TuS SG Oestinghausen), Friedrich Bömer Schulte (TuS Lipperode)SuS NeuenkirchenTrainer: Alexander ZercheZugänge: Ole Stabenow (eigene 2. Mannschaft), Leonard Hüppop (eigene 2. Mannschaft), Piet Hennes Dirkes (eigene U19), Dominik Grieger (eigene U19), Peter Helbich (SV Meppen U19), Burim Ziju (FC Eintracht Rheine U19), Roman Streitenberger (Germania Hauenhorst)Abgänge: Fin Menzel (Eintracht Rheine), Jan-Lukas Walterbach (Ziel unbekannt), Leon Varelmann (Ziel unbekannt), Lennart Theismann (Ziel unbekannt), Lukas Greiwe (Ziel unbekannt), Joshua Roß (Ziel unbekannt), Jan Rauße (Ziel unbekannt), Marvin Wiesmann (Ziel unbekannt)SuS Bad Westernkotten (Aufsteiger)Trainer: Daniel Fröhlich (neu)Zugänge: /Abgänge: /Eintracht AhausTrainer: Frank WegenerZugänge: Konstantin Gleis (Vorwärts Epe), Ricardo Wycisk (SpVgg Vreden), Leon Bürger (SV Gescher), Bugra Günes (SpVgg Vreden), Paul Brosi (FC Neustadt), Laurentiu Tuca (Borussia Emsdetten)Abgänge: Marius Kleine Schonnefeld (SuS Legden 1911), Michel Wilkes (SuS Legden 1911), Moritz Wagner (Schwarz-Weiß Holtwick), Timo Brillert (VfB Alstätte), Simon Lovermann (Laufbahnende), Teun Olthuis (FC Epe)SV MesumTrainer: Pascal WilmesZugänge: Joel Flasse (SC Altenrheine), Nils Bußmann (SC Spelle-Venhaus), Leonard Zenuni (Vorwärts Wettringen), Florian Schocke (TuS Altenberge), Ibrahim Ouattara (SV Büren 2010), Florian Kappelhoff-Rickert (Vorwärts Wettringen), Arvin Moulai (SV Rödinghausen II), Ledjon Krasniqi (SV Bad Rothenfelde)Abgänge: Kevin Ostendorf (Eintracht Rheine), Julin Muthulingam (SpVg Emsdetten 05), Milan Hartke (SV Dickenberg), Dominic Schmidt (pausiert), Simon Moß (Germania Hauenhorst)SV Rödinghausen IITrainer: Florian LangerZugänge: Justus Frederik Treseler (TSV Wetschen)Abgänge: Christoph Rüther (SV Westfalia Soest), Hendrik Rübartsch (TuS Hiltrup), Alessio Zschieschang (FC RW Kirchlengern), Luis Sikora (FC RW Kirchlengern), Arvin Moulai (SV Mesum), Harun Köse (Ziel unbekannt), Moritz Brasas (eigene 1. Mannschaft), Fynn Hagen Rausch-Bönki (VfL Theesen)VfL TheesenTrainer: Timo NiermannZugänge: Dennis Simic (SC Verl II), Julian Jobstmeier (Post TSV Detmold), Ben Robin Kunert (eigene U19), Matheo-Benedict Burusic (eigene U19), Nico Bartling (SC Herford), Arian Berisha (SC Herford), Aron Hermann (SV Rödinghausen U19), Fynn Hagen Rausch-Bönki (SV Rödinghausen II), Vitali Wolf (Spvg Steinhagen)Abgänge: Mattis Beckmann (SC RW Maaslingen), Soufian Kaba (Ziel unbekannt), Ibrahim Sori-Kaba (Ziel unbekannt), Serge Armand Bakinde (Ziel unbekannt), Niklas Richter (Ziel unbekannt), Mayango Baysah (Ziel unbekannt), Alessio Giorgio (eigene 2. Mannschaft), Timon Luca Siebert (eigene 2. Mannschaft), Julian Strathoff (eigene 2. Mannschaft), Luis Weber (Ziel unbekannt), Niklas Richter (VfB Schloß Holte), Julian Jobstmeier (Türkischer SV Schötmar), Taha Ajdar Moulla (TuS Hiltrup)

Lüner SV (Aufsteiger, ggf. Staffel 2)

Trainer: Dimitrios Kalpakidis (neu)

Zugänge: Erijon Topojani (TuS Ennepetal), Tom Louis Kunze (VfB Waltrop), Daniel Vrljic (Hombrucher SV 09/72), Fabian Lleshaj (SuS Kaiserau), Erik Heidbrink (Rot Weiss Ahlen), Mateus Ayala Cardoniz (FC Roj Dortmund), Alessandro Tomasello (Türkspor Dortmund), Darko Ilic (SpVg Schonnebeck), Arda Polat (RSV Meinerzhagen), Amer Masic (SG Bockum-Hövel), Luis Ante Hymer (Hammer SpVg U19), Can Bayer (FC Iserlohn), Rienat Mochuliak (VfL Kamen), Redon Cinaj (TuS Hannibal), Devin Ugur (VfL Kamen)

Abgänge: Pascal Wieczorek (SV Westrich), Robin Rosowski (BSV Schüren), Tobias Hartmann (BSV Schüren), Resul Celebi (BSV Schüren), Ennes Yilmaz (BSV Schüren), Daniel Friesen (SC Westfalia Herne), Sipan Uzun (FC Roj), Danny Putzig (SV Wacker Obercastrop), Onur Tekin (FC Iserlohn)