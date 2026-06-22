Transferübersicht zur Oberliga Westfalen 2026/27

– Foto: Andreas Santner

Wir haben für euch die Übersicht aller Wechsel (Stand 22. Juni 2026):

1. FC Gievenbeck Trainer: Torsten Maas/Steffen Büchter Zugänge: Joscha Lange (SC Münster 08), Jendrik Witt (Westfalia Kinderhaus), Emil Das Gupta (eigene U19), Lutz Breuers (1. FC Bocholt U19) Abgänge: Leon Richter (DJK GW Nottuln), Jonas Tepper (Eintracht Rheine), David Isaak (Borussia Emsdetten), Cem Jamey Tasdelen (FC Schalke 04 U19), Nico Eschhaus (SC Greven 09), Connor Janning (Ziel unbekannt), Benedikt Fallbrock, Nicholas Schunke (beide Westfalia Kinderhaus) ASC 09 Dortmund Trainer: Magnus Niemöller (neu) Zugänge: David Vaitkevicius (TuS Ennepetal), Anes Dziho (VfL Sportfreunde Lotte), Marius Müller (Rot Weiss Ahlen), Marko Pavlovic (MSV Duisburg U19), Noah Fell (Hombrucher SV U19), Jonah Markötter (SC Preußen Münster U19) Abgänge: Lars Warschewski (Westfalia Rhynern), Keanu Diskau (Westfalia Rhynern), Elias Boadi Opoku (Westfalia Rhynern), Joel Schlotter (TuS Ennepetal), Dan Tshibaka Tshimanga (TSG Sprockhövel), Josip Kopecki (TuS Ennepetal), Dustin Plöger (TuS Ennepetal), Arbnor Murati, Glenn Byakoua-Youbi (alle Ziel unbekannt)

DSC Arminia Bielefeld II

Trainer: Oliver Döking

Zugänge: Joyce Luyeye-Nkula (KSV Hessen Kassel), Marlon Zilz (SG Finnentrop/Bamenohl), Alejandro Jesus Kellnar (Blumenthaler SV), Godslove Onyedikachi Anyanwu (Delbrücker SC), Gianni Jácomé Fontana (SV Westfalia Soest), David Arize (FC Wegberg-Beeck), Venis Uka (SV Schermbeck), Lian Vega Zambrano (SC Verl II)

Abgänge: Niklas Möllers (FC Gütersloh), Lennart Hergenreider (Victoria Clarholz), Justin Lukas (FC Gütersloh), Artem Zaloha (Ziel unbekannt), Milan Hoffmeister (Ziel unbekannt), Tom Krüger (SC Wiedenbrück), Yoost Diezemann (SV Lippstadt 08), Latif-Bilal Alassane (Westfalia Rhynern)



Eintracht Rheine

Trainer: Christian Bienemann

Zugänge: Luca Dömer (Borussia Emsdetten), Kevin Ostendorf (SV Mesum), Jonas Tepper (1. FC Gievenbeck), Mattes Langelage (Borussia Emsdetten), Neriman Kocevic (SV Burgsteinfurt), Fynn Fellmann (eigene U19), Johann Tschirbs (eigene U19), Daniel Peters (eigene U19), Dominik Klann (BSV Rehden), Jos Krechting (SV Schermbeck), Lennard Bollenberg (SV Schermbeck), Ansumana Nyassi (vereinslos, zuvor Borussia Münster), Till Nitsche (VfL Osnabrück U19), Sven Rüschenschmidt-Sickmann (Gibraltar, zuvor 1. FC Gievenbeck), Christopher Hölscher (Vorwärts Nordhorn)

Abgänge: Colin van den Berg (Ziel unbekannt), Lennard Maßmann (Ziel unbekannt), Lamin Touray (TuS Hiltrup), Ramon Büsken (Ziel unbekannt), Leon Niehues (Ziel unbekannt), Ralf Lamaj (Ziel unbekannt), Bennet van den Berg (Ziel unbekannt), Fabian Kerellaj (Ziel unbekannt)





SC Preußen Münster IITrainer: Kieran Schulze-MarmelingZugänge: Christopher Schürmann (eigene U19), Leo Krimphoff (eigene U19), Lasse Dekarski (eigenen U19), Ben Leiter (eigene U19), Mick-Jonas Runte (eigene U19), Till Höfling (eigene U19), Finn Noack (eigene U19), Luca Schroer (eigene U19), Loris Gashi (MSV Duisburg U19), Franz Lischewski (RW Erfurt U19), Leandro Tavares (Hombrucher SV U19)Abgänge: Benjamin Evers (SC Spelle-Venhaus), Lukas Herb (SG Finnentrop/Bamenohl), Niklas Varelmann (1. Mannschaft), Arbnor Hoti (Westfalia Kinderhaus), Till Hausotter (TSV Steinbach Haiger), Ben Kronenberg (FV Illertissen), Adrian Delmoni, Emanuel de Lemos (beide Ziel unbekannt), Leon Kayser (SC Wiedenbrück), Jovan Jovic (RW Ahlen), Tidiane Gueye (SG Wattenscheid 09)SC Verl IITrainer: Robert MainkaZugänge: Tjark Thore Höftmann (TBV Lemgo), Seydi Keskin, Kerem Keskin (beide Holzwickeder SC), Fabian Albrecht (VfL Osnabrück U19)Abgänge: Josiah Patruno-Nwanko (SV Lippstadt 08), Noah Heim (Wuppertaler SV), Dennis Simic (VfL Theesen), Tristan Alexander Schubert (SC Peckeloh), Emmanuel Bamba (SC Verl), Moritz Lamkemeyer (Victoria Clarholz), Furkan Yilmaz (SC Wiedenbrück), Lian Vega Zambrano (DSC Arminia Bielefeld II), Manuel Harmann (Ziel unbekannt), Sekou Eichholt (Victoria Clarholz), Adrian Nezir (Victoria Clarholz), Ledion Duriqi (Ziel unbekannt), Jaden-Romeo Garris (Delbrücker SC), Alessandro Toia (SC Wiedenbrück), Janis Seiler (SC Wiedenbrück, Leihe)



SpVgg Vreden

Trainer: Andree Dörr/Romario Wiesweg

Zugänge: Felix Schmidke (eigene U19), Leo Schley (eigene U19)), Ömer Han Kaleli (eigene U19), Danieck Nijland (FC Trias Winterswijk/Niederlande), Roman Johannemann (TSG Dülmen), Vitali Tichomirov (SC Herford), Florian Brumley (SC Preußen Münster U19), Mete Filiz (SV Meppen U19)

Abgänge: Noel Oellerich (Ziel unbekannt), Julius Gerster (Pausiert), Bugra Günes (Eintracht Ahaus), Kilian Daniel Voss (FC Epe), Kilian Heisterkamp (SV Rot-Weiß Deuten)



SpVgg Erkenschwick

Trainer: Nassir Malyar

Zugänge: Helbest Duski (VfB Waltrop U19), Niklas Malchrowitz (Wacker Obercastrop), Kamil Nugajev (SV Wacker Obercastrop), Justin Lubkoll (DSC Wanne-Eickel), Alexander Friedrich (SC Preußen Münster U19)

Abgänge: Leonardo David Twumasi (TuS Ennepetal), Dzenan Pilica (SV Schermbeck), Ole Overhoff, Henry Haferkorn, (beide Ziel unbekannt), Omar Keita (TuS Haltern), Kian Licina (SV Schermbeck), Aggelos Meselidis (Wacker Obercastrop), Luca Janosch (ETB SW Essen), Yehor Koniuchenko (SF Lotte)



SV Lippstadt 08

Trainer: Felix Bechtold

Zugänge: Ben Tautges (eigene U19), Yoost Diezemann (DSC Arminia Bielefeld II)

Abgänge: Simon Kötter (SF Ostinghausen), Justus Meier (berufsbedingt nach Düsseldorf), David Dören (Ziel unbekannt)



SV Schermbeck

Trainer: Alexander Schlüter (neu)

Zugänge: Tyler Mehnert (Leihende, FC Marl), Roque Sartory (Leihende, FC Marl), Tarek El Meshai (SV RW Deuten), Dzenan Pilica (SpVgg Erkenschwick), Laurenz Kegel (SG Wattenschei 09), Gideon Guzy (RW Ahlen), Pierre Rogasik (SV Schermbeck), Cenk Güney (SSV Buer), Roual Keller, Tyler Zundler, Luke Montemurri-Liebenau (alle eigene U19), Rami Kukava (RW Ahlen U19), Kian Licina (SpVgg Erkenschwick), Jermaine Jann (SG Wattenscheid 09), Brayan Sosa (Türkspor Dortmund)

Abgänge: Til Küllmer (FC Marl), Jos Krechting (Eintracht Rheine), Kaspar Harbering (Leihende, 1. FC Bocholt), Jonas Erwig-Drüppel (Laufbahnende), Noah Koch (VfB Bottrop), Bilal Akhal (Ziel unbekannt), Berkant Gedikli (Ziel unbekannt), Marlon Feldmann (Ziel unbekannt), Mustafa Gürpinar (SSV Buer), Venis Uka (DSC Arminia Bielefeld II), Kerem Sengün (SSV Buer), Lennard Bollenberg (FC Eintracht Rheine), Ilias Bouassaria (Ziel unbekannt), Kingsley Marcinek (Ziel unbekannt), Tolga Özdemir (RW Ahlen)





TSG Sprockhövel

Trainer: Andrius Balaika

Zugänge: Sven Henri Callies (eigene U19), Toni Anto Petrovic (SpVgg Horsthausen), Tom Jan Mainka (eigene U19), Tim Helmdach (SpVg Hagen 11), Zakaria Elhankouri (TuS Ennepetal), Mounir Azzam (FC Brünninghausen), Philip Lukas Goldschmied (Firtinaspor Herne), Luca Heiner Pasche (SG Wattenscheid 09, war an den DSC Wanne-Eickel ausgeliehen), Imad Lamnaouar Sekaki (Wuppertaler SV), Dan Tshibaka Tshimanga (ASC 09 Dortmund), Muharrem Burak Akyürek (Polonia Hagen), Luis Majdanac (Hombrucher SV U19), Jonah Sasse (RSV Meinerzhagen)

Abgänge: Max Michels (Ziel unbekannt), Oussama Anhari (SC Neheim), Steven Frühauf (SV Hohenlimburg), Finlay Sube (Holzwickeder SC), Azmir Alisic (SV Hohenlimburg), Jasper Stojan (DJK TuS Hordel), Ishak Dogan (SV Hohenlimburg), Deniz Yasar (TuS Ennepetal), Simon Hendel (SC Obersprockhövel), Jonah Husseck (SV Hohenlimburg), Alen Cengic (TuS Ennepetal), Fatih Öztürk (SF Lotte), Luca Max Baur (SC Obersprockhövel), Agon Arifi (SG Wattenscheid 09), Valere Benoit Hiobi (FC Iserlohn), Zakaria Anhari (Ziel unbekannt)



Victoria Clarholz

Trainer: Christian Lichte

Zugänge: Hakan Kocabas (eigene U19), Malte Schulte (eigene U19), Marlon Zacharias (SC Verl), Moritz Lamkemeyer (SC Verl II), Tim Hochhalter (RW Ahlen U19), Lennart Hergenreider (DSC Arminia Bielefeld II), Sekou Eickholz (SC Verl II), Adrian Nezir (SC Verl II), Lennox Afolabi (SV Rödinghausen)

Abgänge: Jonas Ströker (TuS Freckenhorst), Rene Michen (SC Peckeloh), Nils Hahne (studienbedingt in die Niederlande), Marco Pollmann (pausiert), Julius Max Wiedemann (Auslandsstudium), Andreas Kondratov (SV Avenwedde), Dominic Breese, Deniz Aygün (beide SC Herford)





TuS Ennepetal

Trainer: Maximilian Borchmann

Zugänge: Deniz Yasar (TSG Sprockhövel), Maurice Sager (TSC Eintracht Dortmund U19), Nick Scharwächter (Wuppertaler SV U19), Steve Aholou (SG Unterrath U19), Christ Lushiku (SG Unterrath U19), Alen Cengic (TSG Sprockhövel), Leonardo David Twumasi (SpVgg Erkenschwick), Joel Schlotter (ASC 09 Dortmund), Imad Lamnaouar Sekaki (Wuppertaler SV), John-Max Kowalski (SC Velbert), Dustin Plöger (ASC 09 Dortmund), Ben Binyamin (RW Ahlen), Gian-Luca Rexhäuser (SG Wattenscheid 09), Josip Kopecki (ASC 09 Dortmund

Abgänge: David Vaitkevicius (ASC 09 Dortmund), Erijon Topojani (Lüner SV), Zakaria Elhankouri (TSG Sprockhövel), Marvin Weusthoff (SC Obersprockhövel), Cedrick Hupka (SV Horst-Emscher 08), Kjell Friedenberg (DSC Wanne-Eickel)

TuS Hiltrup

Trainer: offen

Zugänge: Marius Klöpper (SpVg Emsdetten 05), Hendrik Rübartsch (SV Rödinghausen II), Lamin Touray (FC Eiintracht Rheine), Taha Ajdar Moulla (VfL Theesen)

Abgänge: Joschka Brüggemann (Karriereende), Linus Gröger (Borghorster FC), Till Dresemann, Dickens Toka (beide Ziel unbekannt), Mats Feckler (FC Nordkirchen)

DJK TuS Hordel (Aufsteiger)

Trainer: Mirko Talaga

Zugänge: Jasper Stojan (TSG Sprockhövel), Sahan Elyesa Biyik (Westfalia Herne), Tarik Ould Seltana (SG Wattenscheid 09), Stefan Andric (Westfalia Herne U19), Diego Alessandro Micha (Wuppertaler SV U19), Lennox Kappler (eigene U19), Paul Trabert (eigene U19), Nawik Nimako (TSC Eintracht Dortmund U19)

Abgänge: Patrick Rudolph (SW Wattenscheid 08), Cedric Elias Linder (TuS Harpen), Lasse Ernst (TuS Harpen), Ledion Shefketi (TuS Harpen), Jonas Kordt (SC Weitmar), Luis Berghaus (SV Bommern), Maurice Post (TuS Harpen)

SC RW Maaslingen (Aufsteiger)

Trainer: Sergej Bartel

Zugänge: Tristan Zopf (FC Preußen Espelkamp), Nik Jonas Deubel (FC Preußen Espelkamp), Mattis Beckmann (VfL Theesen), Ben Klostermann (FC Preußen Espelkamp), Felix Ostsieker (FC Bad Oeynhausen), Tim-Lennart Siekmann (Westfalia Kinderhaus), Aias Aosman (vereinslos, zuletzt Chania/Griechenland 2. Liga), Maximilian Helf (SC Peckeloh), Adrian Mavretic (TuS Lohe)

Abgänge: Nico Putrino (FC Bad Oeynhausen), Marcel Redeker (Union Varl), Grigorijs Degtjarevs (VfL Theesen)

SpVgg Horsthausen (Aufsteiger)

Trainer: Marc Gerresheim

Zugänge: Gerard Lubkoll (DSC Wanne-Eickel), Dominik Hahnemann (BV Herne-Süd), Max Kirchmeyer (SpVg BG Schwerin), Jaro Walter (SC Westfalia Herne), Ousman Diallo (FC Brünninghausen), Alan Hassan (SG Wattenscheid 09 U19), Patrick Polk (vereinslos, zuletzt TuS Ennepetal)

Abgänge: Jordi Nottebaum (SC Weitmar 45), Jannik Willberg (SSV Buer), Toni Petrovic (TSG Sprockhövel), Michael Borin (Westfalia Dortmund), Plamen Peychev (Ziel unbekannt), Ben Lange (Ziel unbekannt), Marvin Rathmann (Ziel unbekannt), Stefan Oerterer (Ziel unbekannt)

SC Westfalia Kinderhaus (Aufsteiger)

Trainer: Philip Just/Massih Wassey

Zugänge: Muhammadsame Abdurozik (1. FC Gievenbeck U19), Avni Kürsat Özmen (Borussia Emsdetten), Fabian Kemper (GW Nottuln), Richard Joaquim (GW Nottuln), Benedikt Fallbrock, Nicholas Schunke (beide 1. FC Gievenbeck), Ali Shinawi (VfL Senden), Michel Hollenhorst (1. FC Gievenbeck U19), Arbnor Hoti (SC Preußen Münster II)

Abgänge: Yannick Lachowicz (ASK Ahlen), Phil Ebbe Möllers (FC Nordkirchen), Jendrik Witt (1. FC Gievenbeck) , Tim-Lennart Siekmann (SC RW Maaslingen), Nelson Odinks Peters (DJK SV Mauritz)