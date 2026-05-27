Transferübersicht zur Oberliga Westfalen 2026/27

– Foto: Andreas Santner

Die Zusammensetzung der Oberliga Westfalen 2026/27 steht so gut wie fest. Am letzten Spieltag müssen nur noch der TuS Ennepetal, die SpVgg Vreden und RW Ahlen einen Absteiger unter sich ausmachen.

Aus der Westfalenliga kommen der SC RW Maaslingen, die DJK TuS Hordel, der SC Westfalia Kinderhaus und die SpVgg Horsthausen hoch.

Wir haben für euch die Übersicht aller bekannten Wechsel: