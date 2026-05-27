Transferübersicht zur Oberliga Westfalen 2026/27

Die Zusammensetzung der Oberliga Westfalen 2026/27 steht so gut wie fest. Am letzten Spieltag müssen nur noch der TuS Ennepetal, die SpVgg Vreden und RW Ahlen einen Absteiger unter sich ausmachen.
Aus der Westfalenliga kommen der SC RW Maaslingen, die DJK TuS Hordel, der SC Westfalia Kinderhaus und die SpVgg Horsthausen hoch.
Wir haben für euch die Übersicht aller bekannten Wechsel:
1. FC Gievenbeck
Trainer: Torsten Maas/Steffen Büchter
Zugänge: Joscha Lange (SC Münster 08), Jendrik Witt (Westfalia Kinderhaus), Emil Das Gupta (eigene U19)
Abgänge: Leon Richter (DJK GW Nottuln), Jonas Tepper (Eintracht Rheine), David Isaak (Borussia Emsdetten), Cem Jamey Tasdelen (FC Schalke 04 U19), Nico Eschhaus (Ziel unbekannt)
ASC 09 Dortmund
Trainer: Magnus Niemöller (neu)
Zugänge: David Vaitkevicius (TuS Ennepetal), Anes Dziho (VfL Sportfreunde Lotte), Marius Müller (Rot Weiss Ahlen), Marko Pavlovic (MSV Duisburg U19)
Abgänge: Lars Warschewski (Westfalia Rhynern), Keanu Diskau (Westfalia Rhynern), Elias Boadi Opoku (Westfalia Rhynern), Joel Schlotter (TuS Ennepetal), Dan Tshibaka Tshimanga (TSG Sprockhövel), Josip Kopecki (TuS Ennepetal), Arbnor Murati, Dustin Plöger, Glenn Byakoua-Youbi (alle Ziel unbekannt)
SpVgg Vreden
Trainer: Andree Dörr/Romario Wiesweg
Zugänge: Felix Schmidke (eigene U19), Leo Schley (eigene U19)), Ömer Han Kaleli (eigene U19), Danieck Nijland (FC Trias Winterswijk/Niederlande), Roman Johannemann (TSG Dülmen), Vitali Tichomirov (SC Herford), Florian Brumley (SC Preußen Münster U19)
Abgänge: Noel Oellerich (Ziel unbekannt), Julius Gerster (Pausiert), Bugra Günes (Eintracht Ahaus), Kilian Daniel Voss (FC Epe), Kilian Heisterkamp (SV Rot-Weiß Deuten)
SpVgg Erkenschwick
Trainer: Nassir Malyar
Zugänge: Helbest Duski (VfB Waltrop U19), Niklas Malchrowitz (Wacker Obercastrop)
Abgänge: Leonardo David Twumasi (TuS Ennepetal)
SV Lippstadt 08
Trainer: Felix Bechtold
Zugänge: Ben Tautges (eigene U19)
Abgänge: Simon Kötter (SF Ostinghausen)
SV Schermbeck
Trainer: Alexander Schlüter (neu)
Zugänge: Tyler Mehnert (Leihende, FC Marl), Roque Sartory (Leihende, FC Marl)
Abgänge: Til Küllmer (FC Marl), Jos Krechting (Eintracht Rheine), Kaspar Harbering (Leihende, 1. FC Bocholt)
TSG Sprockhövel
Trainer: Andrius Balaika
Zugänge: Sven Henri Callies (eigene U19), Toni Anto Petrovic (SpVgg Horsthausen), Tom Jan Mainka (eigene U19), Tim Helmdach (SpVg Hagen 11), Zakaria Elhankouri (TuS Ennepetal), Mounir Azzam (FC Brünninghausen), Philip Lukas Goldschmied (Firtinaspor Herne), Luca Heiner Pasche (SG Wattenscheid 09, war an den DSC Wanne-Eickel ausgeliehen), Imad Lamnaouar Sekaki (Wuppertaler SV), Dan Tshibaka Tshimanga (ASC 09 Dortmund)
Abgänge: Max Michels (Ziel unbekannt), Oussama Anhari (SC Neheim), Steven Frühauf (SV Hohenlimburg), Finlay Sube (Holzwickeder SC), Azmir Alisic (SV Hohenlimburg), Jasper Stojan (DJK TuS Hordel), Ishak Dogan (SV Hohenlimburg), Deniz Yasar (TuS Ennepetal), Simon Hendel (SC Obersprockhövel), Jonah Husseck (SV Hohenlimburg), Alen Cengic (TuS Ennepetal), Fatih Öztürk (Ziel unbekannt), Luca Max Baur (SC Obersprockhövel)
Victoria Clarholz
Trainer: Christian Lichte
Zugänge: Hakan Kocabas (eigene U19), Malte Schulte (eigene U19), Marlon Zacharias (SC Verl), Moritz Lamkemeyer (SC Verl II)
Abgänge: Jonas Ströker (TuS Freckenhorst), Rene Michen (SC Peckeloh), Nils Hahne (studienbedingt in die Niederlande)
TuS Ennepetal
Trainer: Maximilian Borchmann
Zugänge: Deniz Yasar (TSG Sprockhövel), Maurice Sager (TSC Eintracht Dortmund U19), Nick Scharwächter (Wuppertaler SV U19), Steve Aholou (SG Unterrath U19), Christ Lushiku (SG Unterrath U19), Alen Cengic (TSG Sprockhövel), Leonardo David Twumasi (SpVgg Erkenschwick), Joel Schlotter (ASC 09 Dortmund)
Abgänge: David Vaitkevicius (ASC 09 Dortmund), Erijon Topojani (Lüner SV), Zakaria Elhankouri (TSG Sprockhövel), Marvin Weusthoff (SC Obersprockhövel)
TuS Hiltrup
Trainer: offen
Zugänge: Marius Klöpper (SpVg Emsdetten 05), Hendrik Rübartsch (SV Rödinghausen II)
Abgänge: Joschka Brüggemann (Karriereende), Linus Gröger (Borghorster FC), Till Dresemann, Dickens Toka (beide Ziel unbekannt)
DJK TuS Hordel (Aufsteiger)
Trainer: Mirko Talaga
Zugänge: Jasper Stojan (TSG Sprockhövel), Sahan Elyesa Biyik (Westfalia Herne)
Abgänge: Patrick Rudolph (SW Wattenscheid 08), Cedric Elias Linder (TuS Harpen), Lasse Ernst (TuS Harpen), Ledion Shefketi (TuS Harpen)
SC RW Maaslingen (Aufsteiger)
Trainer: Sergej Bartel
Zugänge: Tristan Zopf (FC Preußen Espelkamp), Nik Jonas Deubel (FC Preußen Espelkamp), Mattis Beckmann (VfL Theesen), Ben Klostermann (FC Preußen Espelkamp), Felix Ostsieker (FC Bad Oeynhausen)
Abgänge: Nico Putrino (FC Bad Oeynhausen), Marcel Redeker (Union Varl)
SpVgg Horsthausen (Aufsteiger)
Trainer: Marc Gerresheim
Zugänge: Gerard Lubkoll (DSC Wanne-Eickel), Dominik Hahnemann (BV Herne-Süd)
Abgänge: Jordi Nottebaum (SC Weitmar 45), Jannik Willberg (SSV Buer), Toni Petrovic (TSG Sprockhövel), Michael Borin (Westfalia Dortmund)
SC Westfalia Kinderhaus (Aufsteiger)
Trainer: Philip Just/Massih Wassey
Zugänge: Muhammadsame Abdurozik (1. FC Gievenbeck U19), Avni Kürsat Özmen (Borussia Emsdetten), Fabian Kemper (GW Nottuln), Richard Joaquim (GW Nottuln)
Abgänge: Yannick Lachowicz (ASK Ahlen), Phil Ebbe Möllers (FC Nordkirchen), Jendrik Witt (1. FC Gievenbeck)