Transferübersicht zur Oberliga Westfalen 2026/27

Rot Weiss AhlenTrainer:
Marcel StöppelZugänge:
keineAbgänge:
Marius Müller (ASC 09 Dortmund), Erik Heidbrink (Lüner SV), Iskender Aslan (Leihende, SC Wiedenbrück), Jan Nzeba-Bost (Leihende, VfL Bochum II)SC Preußen Münster IITrainer:
Kieran Schulze-MarmelingZugänge:
Mick-Jonas Runte (eigene U19), Till Höfling (eigene U19), Finn Noack (eigene U19), Luca Schroer (eigene U19), Loris Gashi (MSV Duisburg U19)Abgänge:
Benjamin Evers (SC Spelle-Venhaus), Lukas Herb (SG Finnentrop/Bamenohl), Niklas Varelmann (1. Mannschaft), Ben Kronenberg, Till Hausotter, Adrian Delmoni, Arbnor Hoti, Tidiane Gueye, Jovan Jovic, Emanuel de Lemos (alle Ziel unbekannt)SC Verl IITrainer:
Robert MainkaZugänge:
Tjark Thore Höftmann (TBV Lemgo)Abgänge:
Josiah Patruno-Nwanko (SV Lippstadt 08), Noah Heim (Wuppertaler SV), Przemek Czapp (Ziel Unbekannt), Dennis Simic (VfL Theesen), Tristan Alexander Schubert (SC Peckeloh), Emmanuel Bamba (SC Verl), Moritz Lamkemeyer (Victoria Clarholz), Furkan Yilmaz (SC Wiedenbrück)SG Finnentrop/BamenohlTrainer:
Jonas ErmesZugänge:
Lejf Kaden (SV 04 Attendorn), Titus Heine (eigene U19), Jannik Selter (RSV Meinerzhagen), Finn Justus Stipp (FC Lennestadt U19), Lukas Herb (SC Preußen Münster II), Fynn Luca Schneider (Sportfreunde Siegen), Din Adrovic (Sportfreunde Siegen U19)Abgänge:
Christopher Hennes (SG Serkenrode/Fretter), Erik Dier (SC Neheim), Nasim Chatar (SC Neheim), Caspar Epe (SC Drolshagen), Marlon Zilz (DSC Arminia Bielefeld II), Daniel Tews (RW Lüdenscheid), Armend Shaqiri (Laufbahnende)SG Wattenscheid 09Trainer:
Przemek Czapp (neu)Zugänge:
Philip Buczkowski (SSVg Velbert), Abdulrahmann Muhammad Ali (eigene U19), Illia Poliakov (RW Oberhausen), Elias Demirarslan (RW Oberhausen)Abgänge:
Jan Weindorf (SV Vestia Disteln), Deniz Duran (Concordia Wiemelhausen), Tarik Ould Seltana (DSC Wanne-Eickel), Luca Pasche (TSG Sprockhövel, nach Leihe an DSC Wanne-Eickel)SpVgg VredenTrainer:
Andree Dörr/Romario WieswegZugänge:
Felix Schmidke (eigene U19), Leo Schley (eigene U19)), Ömer Han Kaleli (eigene U19), Danieck Nijland (FC Trias Winterswijk/Niederlande), Roman Johannemann (TSG Dülmen), Vitali Tichomirov (SC Herford), Florian Brumley (SC Preußen Münster U19)Abgänge:
Noel Oellerich (Ziel unbekannt), Julius Gerster (Pausiert), Bugra Günes (Eintracht Ahaus), Kilian Daniel Voss (FC Epe), Kilian Heisterkamp (SV Rot-Weiß Deuten)SpVgg ErkenschwickTrainer:
Nassir MalyarZugänge:
Helbest Duski (VfB Waltrop U19), Niklas Malchrowitz (Wacker Obercastrop)Abgänge:
Leonardo David Twumasi (TuS Ennepetal)SV Lippstadt 08Trainer:
Felix BechtoldZugänge:
Ben Tautges (eigene U19)Abgänge:
Simon Kötter (SF Ostinghausen)SV SchermbeckTrainer:
Alexander Schlüter (neu)Zugänge:
Tyler Mehnert (Leihende, FC Marl), Roque Sartory (Leihende, FC Marl)Abgänge:
Til Küllmer (FC Marl), Jos Krechting (Eintracht Rheine), Kaspar Harbering (Leihende, 1. FC Bocholt)Westfalia RhynernTrainer:
Marco Stiepermann (neu)Zugänge:
Safwane Errifai (eigene U19), Jaron Emilian Habekost (eigene U19), Lars Warschewski (ASC 09 Dortmund), Keanu Diskau (ASC 09 Dortmund), Elias Boadi Opoku (ASC 09 Dortmund)Abgänge:
Christopher Sander (Königsborner SV), Henrik Koch (Leihende, SC Paderborn 07 II)TSG SprockhövelTrainer:
Andrius BalaikaZugänge:
Sven Henri Callies (eigene U19), Toni Anto Petrovic (SpVgg Horsthausen), Tom Jan Mainka (eigene U19), Tim Helmdach (SpVg Hagen 11), Zakaria Elhankouri (TuS Ennepetal), Mounir Azzam (FC Brünninghausen), Philip Lukas Goldschmied (Firtinaspor Herne), Luca Heiner Pasche (SG Wattenscheid 09, war an den DSC Wanne-Eickel ausgeliehen), Imad Lamnaouar Sekaki (Wuppertaler SV), Dan Tshibaka Tshimanga (ASC 09 Dortmund)Abgänge:
Max Michels (Ziel unbekannt), Oussama Anhari (SC Neheim), Steven Frühauf (SV Hohenlimburg), Finlay Sube (Holzwickeder SC), Azmir Alisic (SV Hohenlimburg), Jasper Stojan (DJK TuS Hordel), Ishak Dogan (SV Hohenlimburg), Deniz Yasar (TuS Ennepetal), Simon Hendel (SC Obersprockhövel), Jonah Husseck (SV Hohenlimburg), Alen Cengic (TuS Ennepetal), Fatih Öztürk (Ziel unbekannt), Luca Max Baur (SC Obersprockhövel)Victoria ClarholzTrainer:
Christian LichteZugänge:
Hakan Kocabas (eigene U19), Malte Schulte (eigene U19), Marlon Zacharias (SC Verl), Moritz Lamkemeyer (SC Verl II)Abgänge:
Jonas Ströker (TuS Freckenhorst), Rene Michen (SC Peckeloh), Nils Hahne (studienbedingt in die Niederlande)Türkspor DortmundTrainer:
offenZugänge:
Amer Hodza (Vereinslos (Zuletzt FC Düren))Abgänge:
Ilyas Khattari (ETB Schwarz-Weiß Essen), Serdar Bingöl (FC Roj Dortmund)TuS EnnepetalTrainer:
Maximilian BorchmannZugänge:
Deniz Yasar (TSG Sprockhövel), Maurice Sager (TSC Eintracht Dortmund U19), Nick Scharwächter (Wuppertaler SV U19), Steve Aholou (SG Unterrath U19), Christ Lushiku (SG Unterrath U19), Alen Cengic (TSG Sprockhövel), Leonardo David Twumasi (SpVgg Erkenschwick), Joel Schlotter (ASC 09 Dortmund)Abgänge:
David Vaitkevicius (ASC 09 Dortmund), Erijon Topojani (Lüner SV), Zakaria Elhankouri (TSG Sprockhövel), Marvin Weusthoff (SC Obersprockhövel)TuS HiltrupTrainer:
offenZugänge:
Marius Klöpper (SpVg Emsdetten 05), Hendrik Rübartsch (SV Rödinghausen II)Abgänge:
Joschka Brüggemann (Karriereende), Linus Gröger (Borghorster FC)
DJK TuS Hordel (Aufsteiger)
Trainer: Mirko Talaga
Zugänge: Jasper Stojan (TSG Sprockhövel), Sahan Elyesa Biyik (Westfalia Herne)
Abgänge: Patrick Rudolph (SW Wattenscheid 08), Cedric Elias Linder (TuS Harpen), Lasse Ernst (TuS Harpen), Ledion Shefketi (TuS Harpen)
SC RW Maaslingen (Aufsteiger)
Trainer: Sergej Bartel
Zugänge: Tristan Zopf (FC Preußen Espelkamp), Nik Jonas Deubel (FC Preußen Espelkamp), Mattis Beckmann (VfL Theesen), Ben Klostermann (FC Preußen Espelkamp), Felix Ostsieker (FC Bad Oeynhausen)
Abgänge: Nico Putrino (FC Bad Oeynhausen), Marcel Redeker (Union Varl)
SpVgg Horsthausen (möglicher Aufsteiger)
Trainer: Marc Gerresheim
Zugänge: Gerard Lubkoll (DSC Wanne-Eickel), Dominik Hahnemann (BV Herne-Süd)
Abgänge: Jordi Nottebaum (SC Weitmar 45), Jannik Willberg (SSV Buer), Toni Petrovic (TSG Sprockhövel), Michael Borin (Westfalia Dortmund)
SC Westfalia Kinderhaus (möglicher Aufsteiger)
Trainer: Philip Just/Massih Wassey
Zugänge: Muhammadsame Abdurozik (1. FC Gievenbeck U19), Avni Kürsat Özmen (Borussia Emsdetten), Fabian Kemper (GW Nottuln), Richard Joaquim (GW Nottuln)
Abgänge: Yannick Lachowicz (ASK Ahlen), Phil Ebbe Möllers (FC Nordkirchen), Jendrik Witt (1. FC Gievenbeck)