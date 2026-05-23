Transferübersicht zur Oberliga Westfalen 2026/27

– Foto: Andreas Santner

Noch ist völlig offen, welche drei Mannschaften am 31. Mai den Gang in die Westfalenliga antreten müssen. Im Aufstiegskampf haben der SV Westfalia Rhynern und die SG Wattenscheid 09 die klar besten Karten und werden sich im Normalfall in die Regionalliga verabschieden.

Aus der Westfalenliga stehen bereits der SC RW Maaslingen und die DJK TuS Hordel als Aufsteiger fest. Der SC Westfalia Kinderhaus und die SpVgg Horsthausen profitieren vom Erfolg der westfälischen Regionalligisten, die allesamt den Klassenerhalt geschafft haben, und werden aller Voraussicht nach als Vizemeister folgen. Beiden fehlt nur noch ein Punkt aus den letzten beiden Partien.

Wir haben für euch die erste Transferübersicht aller Oberliga-Kandidaten: