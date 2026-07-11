Transferübersicht zur Landesliga 4 2026/27 Landesliga Staffel 4 2026/27 von red · Heute, 13:43 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andreas Santner

FuPa Westfalen hat für euch den großen Transferüberblick zur Landesliga Staffel 4, der auf unserer Datenbank basiert. Korrekturen bzw. Ergänzungen bitte an westfalen@fupa.net melden!

ASK Ahlen

Trainer: Zübeyir Kaya

Zugänge: Yannick Lachowicz (Westfalia Kinderhaus), Asvigan Nagendran (Königsborner SV), Emre Yesilova (FC Roj), Nils da Costa Pereira (SG Wattenscheid 09), Tymur Fazilov (YEG Hassel), Aygün Yildirim (SV Rödinghausen), Luca Christopher Hildebrandt (VfL Kamen)

Abgänge: Marcel Klemmer (Germania Lohauserholz), Mehmet Kaya (Sportfreunde Lotte), Mikail Cun (Hammer SpVg), Mustaq Al Berdan (Türkischer SC Hamm), Aykut Bozkurt (TuS Freckenhorst), Ogün Gümüstas (TuS Freckenhorst)



SVE Heessen

Trainer: Kevin Schulzki

Zugänge: Yakup Kilinc (VfL Kamen), Niklas Herz (SV Westfalia Rhynern), Nico Raschke (SV Westfalia Rhynern), Noel Rausch (Fortuna Walstedde 1953), Alper Lafci (TuS SG Oestinghausen), Christos Tarambuskas (SC Herford), Mathis Paschko (Westfalia Rhynern), Yassin Ibrahim (vereinslos, zuletzt SF Lotte)), Michael Rzeha (Westfalia Rhynern)

Abgänge: Finn Baetzel (SV Hilbeck), Nico Holstein (pausiert berufsbedingt), Bilal Baaka (Germania Lohauserholz), Brian-Cedric Wolff (SSV Mühlhausen)





Hammer SpVg

Trainer: Ralph Oberdiek

Zugänge: Mirac Sahin (Werner SC), Fabian Holthaus (Rot Weiss Ahlen), Jonah Pottgüter (SG Sendenhorst), Alessandro Paschedag (SSV Mühlhausen), Mikail Cun ( ASK Ahlen)

Abgänge: Musab Malbelegi (SVF Herringen), Jonas Woitaschek (Werner SC), Ahmad Kalut (Lüner SV), Lennart Pörschke (TuS Freckenhorst), Leon Schneider (Lüner SV)



Ibbenbürener SpVg

Trainer: Kevin Gütt

Zugänge: Jannik Sriskandarajah (SC Altenrheine), Janik Kuhlenbeck (VfL Eintracht Mettingen), Tom Hollmann (VfL Eintracht Mettingen), Tim Gumenschaimer (SV Büren 2010), Tom Luca Tietmeyer, Jonas Kröner, Nevio Heemann, Jonah Lammers (alle eigene U19)

Abgänge: Tom Rüther, Julian Schwarz, Gerrit Oberhaus, Damijan Fazlic, Johannes Weweler Marius Bücker, Max Mau, Leonard Brune, Fiete Feldhaus, Jost Feldhaus, Luca Niemann (alle eigene 2. Mannschaft)





SC Altenrheine

Trainer: Guido Göcke

Zugänge: Markus Weidel (Borussia Emsdetten), Tom Bovenschulte (Borussia Emsdetten), Abed-Nego Dintete Kela (SV Büren 2010), Janno Sandmann (SC Altenrheine), Abdallah Aljasem (SC Altenrheine), Murat Dogan (SC Altenrheine)

Abgänge: Jannik Sriskandarajah (Ibbenbürener SpVg), Joel Flasse (SV Mesum), Timo Müller (SC Altenrheine II)



SC Münster 08

Trainer: Klas Tranow

Zugänge: Ben Bela Wiebusch (TuS Ascheberg), Julius Paul Werpers (SC Münster 08), Max Ahlemeyer (SC Münster 08), Vincent Schlüter (Stipendium USA), Rezan Budak (SC Münster 08), Erik Hanhoff (1. FC Gievenbeck), Niklas Leser (FC Altenbochum)

Abgänge: Rui Petro Guimares (SpVg Emsdetten 05), Joscha Lange (1. FC Gievenbeck), Florian Lutz Post (DJK Südwest Köln), Anton Theodor Cordes (Ziel unbekannt), Bendix Brüning (Ziel unbekannt)



SpVg Emsdetten 05

Trainer: Daniel Apke

Zugänge: Rui Petro Guimares (SC Münster 08), Christopher Brüning (FC Matellia 08 Metelen), Max Knoche (Concordia Albachten), Georg Konrad Schrader (Borussia Münster), Semih Daglar (Westfalia Kinderhaus), Jan Henrik Springeneer (Borussia Münster), Nils Meller, Leonard Bernhard Bettmer, Ole Thalmann, Noah Raphael Hellwig (alle eigene U19), Julin Muthulingam (SV Mesum), Nick Gumenschaimer (SV Büren 2010), Leon Niehues (Eintracht Rheine)

Abgänge: Asdren Haliti (SV Burgsteinfurt), Joshua Strätker (SV Borussia Emsdetten II), Marius Klöpper (TuS Hiltrup), Pablo Andrade Gregorio (SC Melle 03), Fabian Merfeld (Borussia Emsdetten), Antonio Vito Natola (SC Greven 09), Luca Tillmann (Ziel unbekannt), Eduardo Henrique Barbosa Antero (Ziel unbekannt), Nikita Ott (Ziel unbekannt)



SuS Stadtlohn

Trainer: Niklas Niehuis

Zugänge: Chris Tendahl, Elias Segbert, Jesse Perl (alle eigene U19), Marcel Hildering (SV Grün-Weiß Lünten)

Abgänge: Maximilian Rhein (pausiert), Kevin Giesen (FC Oeding 1925), Daniel Diekenbrock Bruns (SuS Stadtlohn II)



Borussia Emsdetten

Trainer: Marius Kattenbeck

Zugänge: Yannick Olschewski (TuS Wagenfeld 1908), David Isaak (1. FC Gievenbeck), Silas Burke (TuS Bersenbrück), Marius Kattenbeck (SC Spelle-Venhaus), Dustin Gebhardt (SC Spelle-Venhaus II), Fabian Merfeld (SpVg Emsdetten 05), Jan-Martin Schmitz (SV Borussia Emsdetten II), Jonas Burke (reaktiviert), Noah Joel Jantzen (FC Eintracht Rheine), Vincent Maximilian Helmut Greß (SuS Neuenkirchen II), Sahit Banaj (SV Mesum II), Juri Felchner (eigene U19), Jannis Kovacic (eigene U19), Johannes Scholz (SuS 09 Neuenkirchen), Jan-Martin Schmitz (eigene 2. Mannschaft), Paul Wilhelm Quibeldey (eigene 2. Mannschaft), Lenn Anders (eigene U19), Felix Menke (SV Mesum II)

Abgänge: Luca Dömer (Eintracht Rheine), Mattes Langelage (Eintracht Rheine), Avni Kürsat Özmen (Westfalia Kinderhaus), Marc Wiethölter (Eintracht Rheine), Markus Weidel (SC Altenrheine), Laurentiu Tuca (Eintracht Ahaus), Tom Bovenschulte (SC Altenrheine), Julius Hölscher (Laufbahnende), Oliver Deniz Milek (TuS Freckenhorst), Sascha Guetat (Eintracht Rheine)



SV Burgsteinfurt

Trainer: Christoph Klein-Reesink

Zugänge: Leon Frank (FC Eintracht Rheine), Asdren Haliti (SpVg Emsdetten 05), Mats Ihmenkamp (FSV Ochtrup), Niklas Böcker (TuS Altenberge), Thorben Voß (TuS Altenberge), Ali Ghaddar (FSV Ochtrup), Luc Oeing (SV Burgsteinfurt), Ibrahim Kouyate (SV Blau-Weiß Dingden), Theo Panke (Siegfried Materborn)

Abgänge: Joshua Olden (Borghorster FC), Abdallah Etri (FC Matellia 08 Metelen), Helio Ricardo Faria da Silva (GW Amisia Rheine), Neriman Kocevic (Eintracht Rheine), Hans Dimitri Nguile Inenguini (TuS Laer 08), Raul-Luca Prieto Rodriguez (TuS Laer 08)



SV Dorsten-Hardt

Trainer: Christoph Schlebach

Zugänge: Jonas Weeke (SV Vestia Disteln), Shadi Mohamed Salim (SG Essen-Schönebeck), Chibuike Lawrence Ezeakor (VfB 03 Hilden), Oleksandr Kalinovsky (TuS Gahlen)

Abgänge: Jan Tewes (SV Vestia Disteln), Sidney Serge Tekoe (SC Hassel), Paul Den Hartog (SV Hochlar 28), Louis Krietemeyer (1. SC Blau-Weiß Wulfen), Dirk Cholewinski (Sportfreunde Stuckenbusch-Nonnenbusch), Tobias Portmann (Blau-Weiß Westfalia Langenbochum III), Marius Banke (Laufbahnende)



SV Rot-Weiß Deuten

Trainer: Lukas Große-Puppendahl

Zugänge: Nils Schulte-Kellinghaus (SV Schermbeck 2020), Jan Wiwerink (SV Schermbeck 2020), Kilian Heisterkamp (SpVgg Vreden), Justin Kirstein (DJK Adler Union Frintrop), Ole Overhoff (SpVgg Erkenschwick), Sören Wolf (SV Schermbeck 2020), Julian Mailahn (vereinslos), Delowan Nawzad (1. FC Hirschkamp)

Abgänge: Dennis Hubert (Viktoria Heiden), Kevin Tshimanga-Dilangu (Concordia Wiemelhausen), Lukas Tombrink (SC Weitmar 45), Tarek El Meshai (SV Schermbeck)



SV SW Lembeck

Trainer: Oliver Ridder

Zugänge: -

Abgänge: -



Westfalia Gemen

Trainer: Georg Geers

Zugänge: Tim Winking (SpVg Schonnebeck), Kinson Christopher Dorlus Buß (SV Heek), Maurice Mecking (TuS Haltern)

Abgänge: Levin Benauer (DSC 99 Düsseldorf), Eric Grave (eigene 2. Mannschaft)



TSV Raesfeld

Trainer: Christian Gabmeier

Zugänge: -

Abgänge: -



VfL Senden

Trainer: Rabah Abed

Zugänge: Paul Lamok (VfL Senden), Fynn Goerdt (SC BW Ottmarsbocholt), Nico Möllers (VfL Senden), Lukas Auth (SV Bösensell), Stefan Thier (DJK SV Mauritz), Qendrim Feka (SV Herbern)

Abgänge: Jermaine Jeyanthira (DJK GW Nottuln), Tom Schlögl (DJK GW Nottuln), Ali Shinawi (Westfalia Kinderhaus), Jürgen Sinev (SV Davaria Davensberg), Hendrik Heubrock (pausiert), Robin Stallmeier (pausiert), Marvin Kemmann (pausiert)



Werner SC

Trainer: Pascal Harder

Zugänge: Alessandro Persighe (VfL Mark), Andre Wagner (Rot Weiss Ahlen U19), Jonas Woitaschek (Hammer SpVg)

Abgänge: Steffen Happe (TuS Wiescherhöfen), Mirac Sahin (Hammer SpVg), Frederic Fischer (Westfalia Wethmar)