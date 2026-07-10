Transferübersicht zur Landesliga 3 2026/27

FC MarlTrainer:
Thomas FalkowskiZugänge:
Noah Ivanovic (TSG Dülmen), Til Küllmer (SV Schermbeck), Fabian Berthel (SC Obersprockhövel), Bartosz Piotr Odolinski (SSV Buer 07/28), Filippo Calamini (SpVgg Erkenschwick)Abgänge:
Dennis Grodzik (1. SC Blau-Weiß Wulfen), Patrick Goecke (VfB 48/64 Hüls), Niels Johannes Overhoff (VfB 48/64 Hüls), Michael Zoladz (Viktoria Resse), Maik Habitz (SV Schermbeck), Luciano Sabellek (Viktoria Resse), Arian Phil Schuwirth (TuS Harpen), Gökhan Yavuz (YEG Hassel)Hombrucher SV 09/72Trainer:
Karim Bouasker, Maik KortzakZugänge:
Collin Ronny Szymczak (SV Blau-Weiß Alstedde), Raoul Wistuba (SV Brackel 06), Eduardo Hiller (Concordia Wiemelhausen), Ismael Diaby (SF Wanne-Eickel), Rèber Yalciner (TSC Eintracht Dortmund), Alhusain Barry (FC Brünninghausen), David-Kwami Amouzou (TuS Holzen-Sommerberg), Tamer Keskin (FC Sarajevo-Bosna Dortmund), Dominic Sousa da Costa (vereinslos), Marco Kalhöfer (TSC Eintracht Dortmund), Mats Laurenz Öner (SSV Buer 07/28), Daniel Vrljic (Hombrucher SV 09/72)Abgänge:
Kevin Mattes (Kirchhörder SC), Björn Menneke (SG Massen), Nils Kleine (Holzwickeder SC), Christian Bernhard (Holzwickeder SC), Christian Peters (BSV Menden), Alexander Voss (SV Brackel 06), Jonah Laurids Kilian (Mengede 08/20), Jannik Tipkemper (Kirchhörder SC), Noah Fell (ASC 09 Dortmund), Leandro Tavares (SC Preußen Münster II), Sebastian Hahne (Ziel unbekannt), Mehdi Aouadi (Ziel unbekannt), Alexander Bernhard (Westfalia Huckarde), Andreas Heiß (Westfalia Huckarde), Alexander Schröder (Westfalia Huckarde), Jan Hennig (Laufbahnende), Williams Landa (K.F. Sharri Dortmund), Rene Richter (TuS Eichlinghofen), Jonas Schneck (Laufbahnende), Jonas Acquistapace (TuRa Rüdinghausen)Königsborner SVTrainer:
Arndt KempelZugänge:
Christopher Sander (Westfalia Rhynern), Mikail-Ismail Bayir (Mengede 08/20), Robin Kalina (Königsborner SV), Jordan Teßling (SG Bockum-Hövel), Alper Kücük (SG Bockum-Hövel), Volkan Ablak (SC Osmanlispor), Til Cedric Busemann (Holzwickeder SC)Abgänge:
Flemming Sandt (SV Brackel 06), Ilja Petreian (SV Brackel 06), Jovan Stanojevic (VfB Westhofen), Asvigan Nagendran ( ASK Ahlen), Taha Efe (Westfalia Herne), Enes Sali (Ziel unbekannt), Rene Nemitz (Ziel unbekannt)Westfalia HerneTrainer:
Kamil BednarskiZugänge:
Pjer Radojcic (FC Roj), Zivko Radojcic (FC Roj), Klaus Felix Ndoki (SF Wanne-Eickel), Taha Efe (Königsborner SV), Ivan Mandusic (FC Roj), Daniel Friesen (Lüner SV), Tokiya Monno (YEG Hassel), Mateo Ivancic (SC Obersprockhövel), Fabijan Stojcic (SpVg Schonnebeck), Bernad Gllogjani (Rot Weiss Ahlen), Phil Rosenkranz (FC Roj), Marian Sarr (SC Weiche Flensburg 08), Arda Nebi (TuS Ennepetal)Abgänge:
Sahan Elyesa Biyik (DJK TuS Hordel), Mahir Kaya (RWT Herne), Simeon Aleksandrov (Türkgücü München), Jaro Walter (SpVgg Horsthausen), Christo Galagoussis (FC Iserlohn), Jan Schuepphaus (Ziel unbekannt), Inami Tsuzuki (pausiert verletzungsbedingt), Andrii Dobrovolskyi (Ukraine), Daniel Dudek (BV Herne-Süd), Henrik Dier (BV Herne-Süd), Baris Acar (FC Altenbochum), Ejmen Omercic (FC Altenbochum), Salih Olgunsoy (Wacker Obercastrop), Florian Tonye (Ziel unbekannt), Jeron Al-Hazaimeh (Ziel unbekannt), Felix Gunnar Sauer (Ziel unbekannt), Edward Tabi (Ziel unbekannt), Damasy Daniel (Ziel unbekannt), Eduard Uspenskij (Ziel unbekannt), Eghosa Osawe (Ziel unbekannt)SG MassenTrainer:
Hamza Berro, Sascha GrasteitZugänge:
Yunus Emre Cakir (FC Sarajevo-Bosna Dortmund), Björn Menneke (Hombrucher SV 09/72), Görkem Ücüncü (VfL Kamen), Viktor Derek Urbanek (Germania Lohauserholz), Oualid Atriki (TuS Hannibal)Abgänge:
Jose Miguel Rodriguez Toquero (SuS Kaiserau), Jona Deifuß (SV Rot-Weiß Unna), Dario Ernst (SV Rot-Weiß Unna), Lennard Hötte (SV Rot-Weiß Unna), Christopher Johannes Simon (SuS Lünern), Yasin Toy (SC Neheim)SV Brackel 06Trainer:
Egzon GervallaZugänge:
Nico Kaufmann (SpVg BG Schwerin), Flemming Sandt (Königsborner SV), Ilja Petreian (Königsborner SV), Alexander Voss (Hombrucher SV 09/72), Ahmed Ersoy (TuS Eichlinghofen), Wassim Neffati (ASC 09 Dortmund II), Leon Solopov (SC Westfalia 04 Herne), Levi Gökcek (ASC 09 Dortmund U19), Mattis Linnewerth (ASC 09 Dortmund U19), Luc Ekokole (FC Iserlohn), Sami Simsek (Wacker Obercastrop), Danny Tabe Ashu (eigene U19), Anes Omerovic (TuS Hannibal)Abgänge:
Cedric Steffen Mielsch (Kirchhörder SC), Anil Can Mert (Westfalia Dortmund), Malcolm Ferro (Westfalia Dortmund), Raoul Wistuba (Hombrucher SV 09/72), William Valenti (K.F. Sharri Dortmund), Binbash Mirzoyan (DJK Blau-Weiß Huckarde), Abdellah Mohammed (FC Roj), Mohamed Achahboun (K.F. Sharri Dortmund), Ismail Özmen (FC Brünninghausen), Ayman Maatoug Akalay (FC Brünninghausen), Thomas Wilhelm (SpVg Hagen 11)SV SodingenTrainer:
Christian KnappmannZugänge:
Turgay Altuntas (SSV Buer 07/28), Marlon Wiechert (DJK Adler Union Frintrop), Soufian Laghrissi (TuS Hannibal), Furkan Yasin Beyazgül (VfL Kemminghausen), Christopher Muszynski (VfB Börnig), Steven Schulz (SV Wanne 11), Jonas Herzer (VfL Kemminghausen), Özkan Cagir (SF Wanne-Eickel), Maruan El Machichi (SF Wanne-Eickel)Abgänge:
Ramazan Bünjamin Karatas (Firtinaspor Herne), Chidiebere Collins Agita (FC Roj), Baris Köktürk (Sportfreunde Bulmke), Lars Präkelt (Sportfreunde Bulmke), Koray Basar (YEG Hassel), Emre Kilinc (RWT Herne), Chukwu Ifeanyi (Mülheimer FC 97), Zsolt Szabo (Sport-Union Neckarsulm II)SV Wanne 11Trainer:
Franko PepeZugänge:
Niclas Grzelka (DSC Wanne-Eickel), Vittorio Bühlbecker (SW Wattenscheid 08), Branko Vasic (FC Brünninghausen), Hamza Ramadan (Erler SV 08)Abgänge:
Justin Maximilian Mieszczak (DSC Wanne-Eickel), Luca Jeworrek (VfB Bottrop), Steven Schulz (SV Sodingen), Ahmed Omar (Firtinaspor Herne), Amel Omerovic (FC BG Castrop-Rauxel)SV WestrichTrainer:
Pascal WieczorekZugänge:
Pascal Wieczorek (Lüner SV), Robert Löffeler (Germania Lohauserholz), Pascal Müller (Germania Lohauserholz), Philipp Gryn (Rot-Weiß Barop), Lukas Anke (SV Westrich II), Jonas Prokisch (SV Westrich II), Hamza Nassiri El Aamraoui (TuS Hannibal)Abgänge:
Pascal Kowalczyk (TV Brechten), Lukas Künnemann (BW Huckarde)TuS EichlinghofenTrainer:
Marc NeulZugänge:
Florian Gerding (Wacker Obercastrop), Tobias Eurich (BG Schwerin), Rene Richter (Hombrucher SV), Yakup Aksoy (TuS Hannibal), Mamadou Barry (FC Iserlohn), Badre El Yandouzi Arbaoui (Lüner SV), Henry Domke (FSV Witten U19), Marouan Belabbes (ASC 09 U19), Rame Choulli Rifi (ASC 09 U19)Abgange:
Maurice Much (RW Barop), Ahmed Ersoy (SV Brackel 06), Gad Akrasi (FC Brünninghausen), Ben Deininghaus (SuS Oespel-Kley), Arda Köse (Eving Selimiyespor), Dennis Hermelyn (Umzug nach Essen), Sascha Billy (Umzug nach Düsseldorf), Muhsin Aktas (Horder SC), Leander Dressel (TuS Stockum)
TuS Harpen
Trainer: Robin Lämmer
Zugänge: Robin Lämmer (TSC Eintracht Dortmund), Ledion Shefketi (DJK TuS Hordel), Lasse Ernst (DJK TuS Hordel), Cedric Elias Linder (DJK TuS Hordel), Yannik Schering (SV Schermbeck 2020 II), Anton Wulf (eigene U19), Jonah Ohl (TuS Stockum), Jonas Linus Hebeler (SV Bommern 05), Ruben Pereira (FC Blau-Weiß Voerde), Arian Phil Schuwirth (FC Marl), Maurice Post (DJK TuS Hordel)
Abgänge: Rinim Haliti (DSC Wanne-Eickel), Marco Bakenecker (Karriereende), Marco Jankowski (Karriereende), Lennart Höppner, Denis Jankowski, Luca Leon Brockmeier, Kevin Vogel (alle eigene 2. Mannschaft), Niklas Döhmen (pausiert)
YEG Hassel
Trainer: Ahmet Özkaya
Zugänge: Mehmet Can Özkaya (Sportfreunde Bulmke), Ender Özhan (FC Roj), Koray Basar (SV Sodingen), Gökhan Yavuz (FC Marl), Yusuf Tatar (YEG Hassel II), Burak Cakar (SV Schermbeck 2020), Mert Topcu (SC Westfalia 04 Herne), Ali Serhan (SV Horst-Emscher 08), Onur Gündüz (Sportfreunde Bulmke), Enes Demircan (reaktiviert), Mulhem Assalama (YEG Hassel II)
Abgänge: Tymur Fazilov ( ASK Ahlen), Tokiya Monno (Westfalia Herne), Cihan Yilmaz (Genclik Spor Recklinghausen), Jerome Kapenda (FC Altenbochum), Onour Kara Ali (Ziel unbekannt), Gaito Yamada (Ziel unbekannt), Riku Tome (Ziel unbekannt), Olcan Yimaz (VfL Kamen), Chi Jason Ateghang (Lüner SV), Thomas Quayson Tabi (Lüner SV)