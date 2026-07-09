Transferübersicht zur Landesliga 2 2026/27

– Foto: Andreas Santner

Die Zusammensetzung der Landesliga Staffel 2 ist noch offen. 15 südwestfälische Mannschaften sollten klar sein. Als 16. Mannschaft hatte FuPa Westfalen den Kirchhörder SC als südlichste Dortmunder Mannschaft prognostiziert.

FuPa Westfalen hat für euch den großen Transferüberblick, der auf unserer Datenbank basiert.

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