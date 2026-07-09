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Allgemeines

Transferübersicht zur Landesliga 2 2026/27

Landesliga Staffel 2 2026/27

von red · Heute, 12:42 Uhr · 0 Leser
– Foto: Andreas Santner

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LL Westfalen St. 2
SV Westfalia Soest
SV Hohenlimburg
SC Neheim
SuS Langscheid/Enkhausen

Die Zusammensetzung der Landesliga Staffel 2 ist noch offen. 15 südwestfälische Mannschaften sollten klar sein. Als 16. Mannschaft hatte FuPa Westfalen den Kirchhörder SC als südlichste Dortmunder Mannschaft prognostiziert.

FuPa Westfalen hat für euch den großen Transferüberblick, der auf unserer Datenbank basiert.

Korrekturen bzw. Ergänzungen bitte an westfalen@fupa.net melden!

BSV Menden
Trainer: Marcel Brünnel, Ralf Schneider
Zugänge: Bryan Osariemen Asemota (BSV Lendringsen), Tius Hugo Brenke (FC Iserlohn), Andreas Schott (FC Borussia Dröschede), Oktay Avci (FC Iserlohn), Raphael Grobe (SV Westfalia Soest), Christian Peters (Hombrucher SV 09/72), Sebastian Täger (SV Westfalia Rhynern), Marlon Ingo Tetzner (SC Berchum/Garenfeld), Marco Fiore (Vatanspor Hemer), Fabian Palczewski (SV Hohenlimburg), Kyrylo Tormozov (eigene 2. Mannschaft), Nico Rose (VfB Waltrop)
Abgänge: Fabio Huckschlag (SuS Langscheid/Enkhausen), Marcel Hoffmann (BSV Lendringsen), Alessandro Silvestro (Vatanspor Hemer), Marek Kulczycki (Holzwickeder SC), Andriy Mostovyi (BSV Lendringsen), Robin Haase (SSV Mühlhausen)

Borussia Dröschede
Trainer: Ercan Linke
Zugänge: Yannick Beringhoff (SG Hemer 08/32), Ali Kerem Sen (FC Iserlohn U19), Dennis Laske (ASSV Letmathe)
Abgänge: Salih Kadir Cankur (SV Hohenlimburg), Erik Otto (ASSV Letmathe), Emre Gölle (ASSV Letmathe), Szymon Jaroslaw Utrata (FC Hellas Makedonikos Hagen), Ben Elias Benfer (FC Hellas Makedonikos Hagen)

Rot-Weiß Hünsborn
Trainer: Christopher Halbe, Daniel Jung
Zugänge: Kevin Hering (SV Adler 09 Niederfischbach), Fynn Jona Barth (SG 06 Betzdorf), Leon Brandt (SV 1911 Setzen), Arndt Hanno Gerich (SV Rothemühle), Nicolas Gerich (SV Rothemühle), Lijan Lennox Schönitz (JFV Weißtal), Branko Grgić (Sportfreunde Siegen U19), Phil Rothenpieler (TSV Steinbach II)
Abgänge: Tom Niklas Patt (Karriereende), Kürsat Tosun (SV Rothemühle), Emre Ucak (SV Rothemühle)

RSV Meinerzhagen
Trainer: Erkan Cihangir
Zugänge: Barkin El van Cihangir (FC Hennef 05), Samet Ugur (Kiersper SC), Caglar Tabakoglu (SC Lüdenscheid), Yannik Luca Bolte (RW Lüdenscheid), Lian Leandro Hendrich (RW Lüdenscheid), Yunus Emre Kocabas (FC Lennestadt), Suto Suto (TuS Grünenbaum), David Brachman (FC Iserlohn), Dimitri Ivankin (Polonia Lüdenscheid), Luca Niemiec (Kiersper SC), Fathi-Arif Temel (SV 04 Attendorn)
Abgänge: Adil Güler (Türk Attendorn), Kenan Uzun (Türk Attendorn), Jannik Selter (SG Finnentrop/Bamenohl), Christopher Brock (Türk Attendorn), Lukas Finke (Kiersper SC), Kevin Oleschuk (SpVg Olpe), Ismail Alushi (TuS Erndtebrück), Daniel Barch (Karriereende), Simon Weber (SpVg Olpe), Jan Germann (SpVg Olpe), Richard Dissing (SpVg Olpe), Jonah Sasse (TSG Sprockhövel), Younes El Ayouchi (Germania Salchendorf), Arda Polat (Lüner SV), Nikolaos Mavroudakis (FC Hellas Makedonikos Hagen), Steven Sordi (SC Drolshagen), Muhammed Akar (SV Schönenbach)

SC Drolshagen
Trainer: Michael Kügler
Zugänge: Emre Ünver (SV Eintracht Kleusheim), Erlind Isufaj (JSG Lennetal), Alexander Bless (FC Iserlohn), Yasin Faruk Tarikus (FV Wiehl 2000), Caspar Epe (SG Finnentrop/Bamenohl), Janis Fenzlaff (FC Lennestadt), Rohith Jeyaseelan (TuS Rhode), Pascal Stahl (FSV Gerlingen II), Steven Sordi (RSV Meinerzhagen)
Abgänge: Maksim Marinkovic (SV Eintracht Kleusheim), Ioannis Karasaridis (SV Eintracht Kleusheim), Oliver Weuste (pausiert), Joel Stamm (SC Bleche/Germinghausen), Lukas Ruegenberg (SpVg Olpe)

SC Neheim
Trainer: Kevin Hines
Zugänge: Maurice Buckesfeld (SV Westfalia Soest), Denis Rodrigues Gomes (SV Hüsten 09), Jann Conrads (SV Westfalia Soest), Marlon Hellmann (SV Westfalia Soest), Erik Dier (SG Finnentrop/Bamenohl), Nasim Chatar (SG Finnentrop/Bamenohl), Oussama Anhari (TSG Sprockhövel), Tugay Özdemir (RW Westönnen), Hakan Sezer (SV Westfalia Soest), Sezer Toy (Türkspor Dortmund), Yasin Toy (SG Massen)
Abgänge: Dustin Kauke (TuS Langenholthausen), Evan Suchy (SV Westfalia Soest), Hakim Benalou (SV Westfalia Soest), Niklas Große-Benne (SV Westfalia Soest), Ivan Tsurkan (FC Neheim-Erlenbruch), Samet Coskun (Delay Sports Berlin II)

SpVg Olpe
Trainer: Bayram Celik
Zugänge: Philipp Skuba (SV Eintracht Kleusheim), Jan-Luca Antosch (JSG Lennetal), Kevin Oleschuk (RSV Meinerzhagen), Lukas Ruegenberg (SC Drolshagen), Jan Wozke (RW Lüdenscheid), Max Antonius Harnischmacher (SG SpVg Olpe / Drolshagen / E. Kleusheim / TuS Rhode), Simon Weber (RSV Meinerzhagen), Jan Germann (RSV Meinerzhagen), Richard Dissing (RSV Meinerzhagen)
Abgänge: Tom-Michel Pohl (SV Ottfingen), Christian Griffel (Ziel unbekannt), Kadir Inal (SF Azadi Attendorn 2016), Levin Semi Sfar (Germania Salchendorf), Pascal Dimoulas (SV Dahl-Friedrichsthal)

SuS Langscheid/Enkhausen
Trainer: Alexander Bruchhage
Zugänge: Malsor Blakaj (SV Hüsten 09), Ahkas Ketheswaran (SV 20 Brilon), Tuna Balcan (Fatih Türkgücü Meschede), Fabio Huckschlag (BSV Menden), Arne Krick (SV Westfalia Soest), Julian Lang (VfB Marburg), David Gabco (SG Hemer 08/32), Ilkay Ibrahim Nagis (TuS Sundern), Claudio Osterhoff (SV Westfalia Soest), Sandro Osterhoff (RW Westönnen), Demis Kaan Konstantinou (TuS Sundern II), Emre Coskun (SV Westfalia Soest)
Abgänge: Till Hagen (TuS Langenholthausen), Marcus Brüll (TuS Langenholthausen), Henry Heinemann (TuS Langenholthausen), Patrick Kaminski (TuS Langenholthausen), Osman Albayrak (SSV Meschede), Andree Seidel (Karriereende), Hamza Cengiz (SV 20 Brilon), David Wagener (SSV Hagen), Thobias Schwarzenberg (SV Hellas Troisdorf)

SV Hohenlimburg
Trainer: Yalcin Erkaya
Zugänge: Steven Frühauf (TSG Sprockhövel), Marc Radusch (FC Brünninghausen), Benedict Mbuku (FC Brünninghausen), Leon Duksa (Ararat Gevelsberg), Salih Kadir Cankur (Borussia Dröschede), Maxim Karpus (FC Iserlohn), Azmir Alisic (TSG Sprockhövel), Ishak Dogan (TSG Sprockhövel), Inan Yetkiner (FSV Werdohl), Jonah Husseck (TSG Sprockhövel)
Abgänge: Danilo Labarile (ASSV Letmathe), Joel Schikora (ASSV Letmathe), Jonas Schilling (ASSV Letmathe), Tim Fuchs (Ziel unbekannt), Florian Pentti Kurt Buchsteiner (Ziel unbekannt), Denys Masalskyi (Ziel unbekannt), Sam Armandeh (Ziel unbekannt), Theofilaktos Simakis (Ziel unbekannt), Alhussein Bah (Ziel unbekannt), Valdet Rama (Ziel unbekannt), Kubilay Capaci (Ziel unbekannt), Fabian Palczewski (BSV Menden), Amel Balje (FC Iserlohn)

RW Erlinghausen
Trainer: Daniel Berlinski
Zugänge: Ahmet Cakmakci (Fatih Türkgücü Meschede), Fynn Butterweck (FC Ederbergland), Adrian Pack (Spvg Brakel), Simon Tepper (FC Dahl/Dörenhagen), Tim Albrecht (SC Willingen), Philip Cramer (SC Willingen), Alexander Bender (VfB Marsberg), Sebastian Mann (Spvg Brakel), Valentino Janzen (Delbrücker SC)
Abgänge: Anil Namik Ekinci (TSV Bigge-Olsberg), Kevin Krefeld (SG Oberes Almetal 23), Philipp Karl Hachmann (TSV Bigge-Olsberg), Michael Mantasl (Hövelhofer SV), Pascal Raulf (TSV Bigge-Olsberg)

SV Schmallenberg/Fredeburg
Trainer: Merso Mersovski
Zugänge: Niklas Stemmer (FC Lennestadt), Maurice Dobbener (TuS Erndtebrück)
Abgänge: Kevin Kloske (SG Bödefeld/Henne-Rartal)

SV Westfalia Soest
Trainer: Ibrahima Mbaye
Zugänge: Paul Brauckmann (erneute Rückkehr aus den USA), Christoph Rüther (SV Rödinghausen II), Evan Suchy (SC Neheim), Hakim Benalou (SC Neheim), Niklas Große-Benne (SC Neheim)
Abgänge: Maurice Buckesfeld (SC Neheim), Jann Conrads (SC Neheim), Arne Krick (SuS Langscheid/Enkhausen), Marlon Hellmann (SC Neheim), Niklas Senk (TuS SG Oestinghausen), Gianni Jácomé Fontana (DSC Arminia Bielefeld II), Felix Weber (TuS SG Oestinghausen), Claudio Osterhoff (SuS Langscheid/Enkhausen), Eckhard Geisthövel (Umzug nach München), Mohammed El Gourari (Holzwickeder SC), Hakan Sezer (SC Neheim), Emre Coskun (SuS Langscheid/Enkhausen), Jonny Mika (SuS Westenholz)

TSV Weißtal
Trainer: Dennis Honig
Zugänge: Leif Lemmer (Germania Salchendorf), Ismail Dallashaj (FC Ederbergland), Matthias Friedrich (TuS Deuz), Lasse Terzyk (TuS Deuz), Jonathan Jung (TuS Deuz)
Abgänge: Kacper Alan Krause (Ziel unbekannt), Daniel Osawaru (SG 06 Betzdorf), Sem Jonah Nöll (TSV Weißtal II), Jakob Tadeus Zimmermann (Pausiert), Paul Merbold (Pausiert), Louis Reinelt (TSV Weißtal II), Manuel Jung (Karriereende)

SG SG Bödefeld/Henne-Rartal/Henne-Rartal
Trainer: Jens Richter
Zugänge: Florian Kieserling (FC Remblinghausen), Sven Bruder (SG Reiste/Wenholthausen), Moritz Wegener (SV 20 Brilon), Kevin Kloske (SV Schmallenberg/Fredeburg), Marco Entrup (SV Heggen 1928)
Abgänge: Cedric Hanfland (FC Bruchhausen-Elleringhausen)

TuS Sundern
Trainer: Fabio Granata
Zugänge: Mario Droste (SG Beckum/Hövel/Mellen), Suleymane Conde (FC Neheim-Erlenbruch), Jakob Ludwig Kaiser (SG Eintracht 25), Can Karaca (FC Neheim-Erlenbruch)
Abgänge: Erijon Kryeziu (SV Hüsten 09), Jonas Bauerdick (SV Hüsten 09), Theo Soest (SG Arpe/Wormbach/Dorlar-Sellinghausen/Cobbenrode), Ilkay Ibrahim Nagis (SuS Langscheid/Enkhausen), Heiko Bode (SG Herdringen/Müschede II)

Kirchhörder SC
Trainer: Mike Tyrala
Zugänge: Jan-Luca Knop (DJK Blau-Weiß Huckarde), Lukas Greis (VfR Sölde), Kevin Mattes (Hombrucher SV 09/72), Joshua Kestermann (FC Brünninghausen), Jonas Schulte (FC Brünninghausen), Cedric Steffen Mielsch (SV Brackel 06), Benjamin Sabedini (VfR Sölde), Mateo Dajak (FC Brünninghausen), Nic Gerber (SuS Oespel-Kley), Jannik Tipkemper (Hombrucher SV 09/72)
Abgänge: Tim Kortenbusch (SV Herbern), Tim Oberwahrenbrock (Westfalia Dortmund), Heiko Hofmann (FC Brünninghausen)