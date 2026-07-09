Transferübersicht zur Landesliga 2 2026/27

SC DrolshagenTrainer:
Michael KüglerZugänge:
Emre Ünver (SV Eintracht Kleusheim), Erlind Isufaj (JSG Lennetal), Alexander Bless (FC Iserlohn), Yasin Faruk Tarikus (FV Wiehl 2000), Caspar Epe (SG Finnentrop/Bamenohl), Janis Fenzlaff (FC Lennestadt), Rohith Jeyaseelan (TuS Rhode), Pascal Stahl (FSV Gerlingen II), Steven Sordi (RSV Meinerzhagen)Abgänge:
Maksim Marinkovic (SV Eintracht Kleusheim), Ioannis Karasaridis (SV Eintracht Kleusheim), Oliver Weuste (pausiert), Joel Stamm (SC Bleche/Germinghausen), Lukas Ruegenberg (SpVg Olpe)SC NeheimTrainer:
Kevin HinesZugänge:
Maurice Buckesfeld (SV Westfalia Soest), Denis Rodrigues Gomes (SV Hüsten 09), Jann Conrads (SV Westfalia Soest), Marlon Hellmann (SV Westfalia Soest), Erik Dier (SG Finnentrop/Bamenohl), Nasim Chatar (SG Finnentrop/Bamenohl), Oussama Anhari (TSG Sprockhövel), Tugay Özdemir (RW Westönnen), Hakan Sezer (SV Westfalia Soest), Sezer Toy (Türkspor Dortmund), Yasin Toy (SG Massen)Abgänge:
Dustin Kauke (TuS Langenholthausen), Evan Suchy (SV Westfalia Soest), Hakim Benalou (SV Westfalia Soest), Niklas Große-Benne (SV Westfalia Soest), Ivan Tsurkan (FC Neheim-Erlenbruch), Samet Coskun (Delay Sports Berlin II)SpVg OlpeTrainer:
Bayram CelikZugänge:
Philipp Skuba (SV Eintracht Kleusheim), Jan-Luca Antosch (JSG Lennetal), Kevin Oleschuk (RSV Meinerzhagen), Lukas Ruegenberg (SC Drolshagen), Jan Wozke (RW Lüdenscheid), Max Antonius Harnischmacher (SG SpVg Olpe / Drolshagen / E. Kleusheim / TuS Rhode), Simon Weber (RSV Meinerzhagen), Jan Germann (RSV Meinerzhagen), Richard Dissing (RSV Meinerzhagen)Abgänge:
Tom-Michel Pohl (SV Ottfingen), Christian Griffel (Ziel unbekannt), Kadir Inal (SF Azadi Attendorn 2016), Levin Semi Sfar (Germania Salchendorf), Pascal Dimoulas (SV Dahl-Friedrichsthal)SuS Langscheid/EnkhausenTrainer:
Alexander BruchhageZugänge:
Malsor Blakaj (SV Hüsten 09), Ahkas Ketheswaran (SV 20 Brilon), Tuna Balcan (Fatih Türkgücü Meschede), Fabio Huckschlag (BSV Menden), Arne Krick (SV Westfalia Soest), Julian Lang (VfB Marburg), David Gabco (SG Hemer 08/32), Ilkay Ibrahim Nagis (TuS Sundern), Claudio Osterhoff (SV Westfalia Soest), Sandro Osterhoff (RW Westönnen), Demis Kaan Konstantinou (TuS Sundern II), Emre Coskun (SV Westfalia Soest)Abgänge:
Till Hagen (TuS Langenholthausen), Marcus Brüll (TuS Langenholthausen), Henry Heinemann (TuS Langenholthausen), Patrick Kaminski (TuS Langenholthausen), Osman Albayrak (SSV Meschede), Andree Seidel (Karriereende), Hamza Cengiz (SV 20 Brilon), David Wagener (SSV Hagen), Thobias Schwarzenberg (SV Hellas Troisdorf)SV HohenlimburgTrainer:
Yalcin ErkayaZugänge:
Steven Frühauf (TSG Sprockhövel), Marc Radusch (FC Brünninghausen), Benedict Mbuku (FC Brünninghausen), Leon Duksa (Ararat Gevelsberg), Salih Kadir Cankur (Borussia Dröschede), Maxim Karpus (FC Iserlohn), Azmir Alisic (TSG Sprockhövel), Ishak Dogan (TSG Sprockhövel), Inan Yetkiner (FSV Werdohl), Jonah Husseck (TSG Sprockhövel)Abgänge:
Danilo Labarile (ASSV Letmathe), Joel Schikora (ASSV Letmathe), Jonas Schilling (ASSV Letmathe), Tim Fuchs (Ziel unbekannt), Florian Pentti Kurt Buchsteiner (Ziel unbekannt), Denys Masalskyi (Ziel unbekannt), Sam Armandeh (Ziel unbekannt), Theofilaktos Simakis (Ziel unbekannt), Alhussein Bah (Ziel unbekannt), Valdet Rama (Ziel unbekannt), Kubilay Capaci (Ziel unbekannt), Fabian Palczewski (BSV Menden), Amel Balje (FC Iserlohn)RW ErlinghausenTrainer:
Daniel BerlinskiZugänge:
Ahmet Cakmakci (Fatih Türkgücü Meschede), Fynn Butterweck (FC Ederbergland), Adrian Pack (Spvg Brakel), Simon Tepper (FC Dahl/Dörenhagen), Tim Albrecht (SC Willingen), Philip Cramer (SC Willingen), Alexander Bender (VfB Marsberg), Sebastian Mann (Spvg Brakel), Valentino Janzen (Delbrücker SC)Abgänge:
Anil Namik Ekinci (TSV Bigge-Olsberg), Kevin Krefeld (SG Oberes Almetal 23), Philipp Karl Hachmann (TSV Bigge-Olsberg), Michael Mantasl (Hövelhofer SV), Pascal Raulf (TSV Bigge-Olsberg)SV Schmallenberg/FredeburgTrainer:
Merso MersovskiZugänge:
Niklas Stemmer (FC Lennestadt), Maurice Dobbener (TuS Erndtebrück)Abgänge:
Kevin Kloske (SG Bödefeld/Henne-Rartal)SV Westfalia SoestTrainer:
Ibrahima MbayeZugänge:
Paul Brauckmann (erneute Rückkehr aus den USA), Christoph Rüther (SV Rödinghausen II), Evan Suchy (SC Neheim), Hakim Benalou (SC Neheim), Niklas Große-Benne (SC Neheim)Abgänge:
Maurice Buckesfeld (SC Neheim), Jann Conrads (SC Neheim), Arne Krick (SuS Langscheid/Enkhausen), Marlon Hellmann (SC Neheim), Niklas Senk (TuS SG Oestinghausen), Gianni Jácomé Fontana (DSC Arminia Bielefeld II), Felix Weber (TuS SG Oestinghausen), Claudio Osterhoff (SuS Langscheid/Enkhausen), Eckhard Geisthövel (Umzug nach München), Mohammed El Gourari (Holzwickeder SC), Hakan Sezer (SC Neheim), Emre Coskun (SuS Langscheid/Enkhausen), Jonny Mika (SuS Westenholz)TSV WeißtalTrainer:
Dennis HonigZugänge:
Leif Lemmer (Germania Salchendorf), Ismail Dallashaj (FC Ederbergland), Matthias Friedrich (TuS Deuz), Lasse Terzyk (TuS Deuz), Jonathan Jung (TuS Deuz)Abgänge:
Kacper Alan Krause (Ziel unbekannt), Daniel Osawaru (SG 06 Betzdorf), Sem Jonah Nöll (TSV Weißtal II), Jakob Tadeus Zimmermann (Pausiert), Paul Merbold (Pausiert), Louis Reinelt (TSV Weißtal II), Manuel Jung (Karriereende)SG SG Bödefeld/Henne-Rartal/Henne-RartalTrainer:
Jens RichterZugänge:
Florian Kieserling (FC Remblinghausen), Sven Bruder (SG Reiste/Wenholthausen), Moritz Wegener (SV 20 Brilon), Kevin Kloske (SV Schmallenberg/Fredeburg), Marco Entrup (SV Heggen 1928)Abgänge:
Cedric Hanfland (FC Bruchhausen-Elleringhausen)TuS SundernTrainer:
Fabio GranataZugänge:
Mario Droste (SG Beckum/Hövel/Mellen), Suleymane Conde (FC Neheim-Erlenbruch), Jakob Ludwig Kaiser (SG Eintracht 25), Can Karaca (FC Neheim-Erlenbruch)Abgänge:
Erijon Kryeziu (SV Hüsten 09), Jonas Bauerdick (SV Hüsten 09), Theo Soest (SG Arpe/Wormbach/Dorlar-Sellinghausen/Cobbenrode), Ilkay Ibrahim Nagis (SuS Langscheid/Enkhausen), Heiko Bode (SG Herdringen/Müschede II)
Kirchhörder SC
Trainer: Mike Tyrala
Zugänge: Jan-Luca Knop (DJK Blau-Weiß Huckarde), Lukas Greis (VfR Sölde), Kevin Mattes (Hombrucher SV 09/72), Joshua Kestermann (FC Brünninghausen), Jonas Schulte (FC Brünninghausen), Cedric Steffen Mielsch (SV Brackel 06), Benjamin Sabedini (VfR Sölde), Mateo Dajak (FC Brünninghausen), Nic Gerber (SuS Oespel-Kley), Jannik Tipkemper (Hombrucher SV 09/72)
Abgänge: Tim Kortenbusch (SV Herbern), Tim Oberwahrenbrock (Westfalia Dortmund), Heiko Hofmann (FC Brünninghausen)