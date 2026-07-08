Transferübersicht zur Landesliga 1 2026/27 Landesliga Staffel 1 2026/27 von red · Heute, 17:18 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andreas Santner

Aller Voraussicht nach werden folgende 17 Mannschaften der Landesliga Staffel 1 zugeordnet. FuPa Westfalen hat für euch den großen Transferüberblick, der auf unserer Datenbank basiert. Korrekturen bzw. Ergänzungen bitte an westfalen@fupa.net melden!

BV Bad Lippspringe

Trainer: Markus Kleine-Tebbe

Zugänge: Joel Kiranyaz (VfL Kamen), Robin Jöstingmeier (Post TSV Detmold), Kelvin Klein (SC Peckeloh), Sinan Aktürk (Türkgücü Gütersloh), Maik Geit (SC Wiedenbrück II), Liam Cheikh Moussa (SC Wiedenbrück II), Curtis Leon Richter (Sportfreunde DJK Mastbruch), Joel Elias Kubi Gonzalez (Sportfreunde DJK Mastbruch), Marcel Bannasch (Sportfreunde DJK Mastbruch), Phil Keuthen (SV Westfalia Soest), Dominik Konopka (Suryoye Paderborn), Ferid Seferovic (Suryoye Paderborn), Jordan José (1. FC Nieheim)

Abgänge: Sascha Heisener, Peter Drüke, Benjamin Lütkemeier, Julian Wiehmeier, Richard Rahim, Marc Rustige, Leon Markman (alle Ziel unbekannt), Davide Ayena (TBV Lemgo), Adebola Adejoju (SCV Neuenbeken)



Delbrücker SC

Trainer: Maik Uffelmann

Zugänge: Daryoush Hosseini (SV Heide Paderborn), Dennis Martens (FC Kaunitz), Marius Westermeyer (eigene Jugend), Finn-Noah Niehüser (eigene Jugend), Marlon Radtke (eigene Jugend), Ben Lennart Bürenkemper (eigene Jugend), Valentino Janzen (eigene Jugend), Raphael Beres (eigene Jugend), Matti Rohde (1. FC Nieheim), Alexander Leier (FC Kaunitz), Jaden-Romeo Garris (SC Verl II)

Abgänge: Julian Düsterhus (VfB Schloß Holte), Godslove Onyedikachi Anyanwu (DSC Arminia Bielefeld II), Niklas Huschen (USC Altenautal)





FC Bad Oeynhausen

Trainer: Daniel Brink

Zugänge: Nico Putrino (SC RW Maaslingen), Lukas Tramer (VfL Mennighüffen), Burak Bostanci (VfL Mennighüffen), Niklas Fehrmann (FSC Eisbergen), Svend-Lasse Röckemann (Union Minden), Luca Blewonska (JFV Lohe-Bad Oeynhausen), Maximilian Reckendorf (Post TSV Detmold), Benedikt Valldorf (FC RW Kirchlengern)

Abgänge: Felix Ostsieker (SC RW Maaslingen), Gerhard Kwarteng (TuS Tengern), Moritz Tiemann (TV Elverdissen), Lasse Bäumer (SC Melle 03), Fabian Richter (VfL Schildesche 1897), Betim Sahitaj (TuS Tengern), Selim Kürümüs (SpVg. Hiddenhausen), Patrick Rosenberg (SC Vlotho 19/21)



FC Preußen Espelkamp

Trainer: Christian Franz-Pohlmann

Zugänge: Jan Gronau (SV Büren 2010), Bünyamin Yusufoglu (SV Büren 2010), Finn Strauss (SV Büren 2010), Marko Djordjević (VfR Voxtrup), Justinas Susa (FC RW Kirchlengern)

Abgänge: Ben Klostermann (SC RW Maaslingen), Nik Jonas Deubel (SC RW Maaslingen), Sam Sorge (TuS Grün-Weiß Pödinghausen), Lennon Blaha (VfL Bückeburg), Niklas Hille (Blasheimer SC), Lasse Fründ (Blasheimer SC), Paul Clemens Nehl (SpVg. Hiddenhausen), Benjamin Mesic (SV Avenwedde), Crispin Beyse (VfR Evesen), Tristan Zopf (FC RW Kirchlengern), Paul Ristau (SC Herford)





Hövelhofer SV

Trainer: Luca D'Angelo, Michael Mantasl

Zugänge: Jonas Hermes (Delbrücker SC), Nick Leon Egert (Rot Weiss Ahlen), Connor Keith Watson (SG SJC Hövelr. / SV Hövelhof), Sefkan Dogan (SG Bockum-Hövel), Yilmaz-Can Karak (SG FA Herringhausen-Eickum), Julien Hammer (SV 06 Oetinghausen), Jannik Braak (FC Kaunitz), Michael Mantasl (RW Erlinghausen), Almurtadha Fouad Salim Al-Saeedi (DJK Vorwärts Ahlen), Dafe Nana (SC Herford)

Abgänge: Kamil Can Sapli (SF Ostinghausen), Tobias May (FC Kaunitz), Endrit Salihi (FC Kaunitz), Finn Ickler (Post TSV Detmold), Noah Henneböhle (FC Dahl/Dörenhagen), Albert Memeti (Ziel unbekannt), Christos Karakitsos (Ziel unbekannt), Albert Memeti (TuS Lipperreihe), Noel Marius Flavio Kampmeier (pausiert)



Post TSV Detmold

Trainer: Markus Rüschenpöhler

Zugänge: Fabrice Diakite (Blomberger SV), Finn Ickler (Hövelhofer SV), Ismail Barry (Post TSV Detmold), Linus Römer (Post TSV Detmold), Nico Brewedell (Dortmunder Löwen), Mesut Tahsin Demir (TuS Kachtenhausen )

Abgänge: Julian Jobstmeier (VfL Theesen), Joel Weber (SV Diestelbruch-Mosebeck), Maximilian Reckendorf (FC Bad Oeynhausen), Robin Jöstingmeier (BV Bad Lippspringe)



SF DJK Mastbruch

Trainer: Marco Schlobinski

Zugänge: Christoph Wecker (SC Grün-Weiß Espeln), Leart Musa (Suryoye Paderborn), Ismael Marcelo Ramirez Marcano (eigene 2. Mannschaft)

Abgänge: Abdallah Alkader (Suryoye Paderborn), Samjuel Heim (USC Altenautal), Robert Can (Suryoye Paderborn), Torben Hartmann (SV Blau-Weiß Etteln), Yannick Fuchs (eigene 2. Mannschaft), Lukas Raspel (eigene 2. Mannschaft), Sergio Taveira Pinto (SV Heide Paderborn), Niklas Fischer (eigene 2. Mannschaft)



Spvg Steinhagen

Trainer: Tobias Kreutzer

Zugänge: Jean-Pierre Dingerdissen (FC Kaunitz), Atilla Mert (SuK Canlar Bielefeld), Louis Leber (VfL Schildesche 1897), Carlo Mereu (FC Pesch), Joshua Kevin Kubatzki (eigene U19), Atay Özden (eigene U19), Jesse David Christian Sudbrack (eigene U19), Michal Bebenek (eigene U19), Vasilije Zivic (eigene U19), Oleg Afonin (eigene U19), Gilian Herkströter (TG 1932 Hörste), Tobias Winter (eigene 2. Mannschaft), Niko Brosig (eigene 2. Mannschaft), Nick Huber (eigene 2. Mannschaft), Daniel Steinbrück (SC Bielefeld 04/26), Jacob Jones (SC Bielefeld 04/26), Eren Kindan (SC Verl U19)

Abgänge: Michael Zech (VfL Schildesche 1897), Ben Siepmann (TuS Brake), Finn Faßbender (TuS Brake), Tim Herden (TuS Dornberg), Fabian Neto Romeira (TuS Dornberg), Erdem Yilmaz (FC Türk Sport Bielefeld), Florian Ernst (TuS Grün-Weiß Pödinghausen), Vitali Wolf (VfL Theesen), Dennis Schwarzer (VfR Wellensiek), Lennard Zafiroski (Türkgücü Gütersloh)



SV Avenwedde

Trainer: Miron Tadic

Zugänge: Andreas Kondratov (Victoria Clarholz), Semih Erdem (VfL Theesen), Mikail Usta (SC Wiedenbrück), Steffen Zacharias (SC Wiedenbrück), Can Cebrail Annac (SuK Canlar Bielefeld), Yasser Bougana (1. FC Nieheim), Mayango Baysah (VfL Theesen), Dimitrij Vassiliev (SV Rödinghausen II), Tommaso Sammartano (Viktoria Rietberg), Benjamin Mesic (FC Preußen Espelkamp)

Abgänge: Luke Kamp (SVV Tur Abdin Gütersloh), Leard Hasani (FSC Rheda), Turgay Dundar (SV Rot-Weiß Mastholte), Ilja Nepke (SVV Tur Abdin Gütersloh), Sven Oberschelp (TuS Lipperreihe), Kevin Alessandro Matulin (VfB Schloß Holte), Ilja Nepke (eigene 2. Mannschaft), Ugur Pamuk (SC Hicret Bielefeld), Muhammed Münib Gül (SC Hicret Bielefeld), Medin Cavcic (SV Spexard), Florent Molliqaj (Türkgücü Gütersloh), Dwain Henry Junior Osaigbovo (VfB Fichte Bielefeld)



SV Heide Paderborn

Trainer: Lukas Cramer

Zugänge: Godbless Ikechi Chukwuemeka, Salomon Ogiemwonyi Murphy, Bardh Dakaj (alle eigene U19), Patrick Brandt (SC Wiedenbrück U19), Jan Pohlmann (SCV Neuenbeken), Sergio Taveira Pinto (SF DJK Mastbruch), Stefan Rotthoff (SC Borchen)

Abgänge: Daryoush Hosseini (Delbrücker SC), Lukas Cramer (Laufbahnende, ab sofort Chefcoach)



SVKT 07 Minden

Trainer: Jens Meier

Zugänge: Zayd Youssef (SVKT 07 Minden), Amir Hussein Naif (SV Eidinghausen-Werste)

Abgänge: Finn Schmitz (TuS Petershagen/Ovenstädt), Jannis Harzmeier (TuS Petershagen/Ovenstädt)



TBV Lemgo

Trainer: Andreas Wiens

Zugänge: Joel Linke (Spvg Hagen-Hardissen), Liam Arek Sevgül (TuS Brake in Lippe), Piet Merlin Peil (SC Verl II), Davide Ayena (BV Bad Lippspringe)

Abgänge: Tjark Thore Höftmann (SC Verl II), Nicklas Kapale (SG Hiddesen-Heidenoldendorf), Cüneyt Tümenci (VfL Lieme), Klaus-Ole Kersten (Eintracht Lemgo), Dennis Reichert (Eintracht Lemgo), Ronack Roy Derbas (Kurdischer SC Ehrsen)



TuS Dornberg

Trainer: Jens Horstmann

Zugänge: Tom Klockemann (VfL Theesen), Tim Herden (Spvg Steinhagen), Fabian Neto Romeira (Spvg Steinhagen), Linus Steinsiek (TuS Jöllenbeck), Finn Speckmann (SC Peckeloh), Andrej Falkowsky (FSC Rheda), Joe Papajewski (VfB Fichte Bielefeld), Lukas Kuck (VfB Fichte Bielefeld)

Abgänge: Max Bartels (FSC Rheda), Jannis Bölt (SC Babenhausen 1967), Nick Mdoreuli (TuS Grün-Weiß Pödinghausen), Tobias Schröder (TuS Dornberg II), Pascal Pytlik (TuS Jöllenbeck), Yannis Aaron Mocka (FC Hilal Spor Bielefeld), Paiwand Youssef (VfR Wellensiek)



TuS Grün-Weiß Pödinghausen

Trainer: Holm Windmann

Zugänge: Aykut Soyak (Suryoye Paderborn), Marcel Rieso (SV 06 Oetinghausen), Sam Sorge (FC Preußen Espelkamp), Mika Julius Wagner (VfL Theesen), Nick Mdoreuli (TuS Dornberg), Jannis Sassenberg (TuS Dielingen), Florian Ernst (Spvg Steinhagen), Evren Turan (vereinslos), Harun Kizilboga (SC Peckeloh), Xemgin Ali Ammo (TuS Brake)

Abgänge: Lukas Hasse (Bünder-SV), Maximilian Grove (BV Stift Quernheim), Phillip Ueberschär (TuS Grün-Weiß Pödinghausen II), Bokan Hazem (TuS Grün-Weiß Pödinghausen II), Garon Zeibig (Blasheimer SC), Umut Uyanik (TuS Lohe), Jean-Mustafa Dusinovic (International Bünde 46/81), Sascha Wohlann (International Bünde 46/81)



TuS Lipperreihe

Trainer: Jan Rüter, Thomas Bentler

Zugänge: Jannik Krüger (SV Ubbedissen 09), Leon Agnesen (TuS Schwarz-Gelb Sennelager), Sven Oberschelp (SV Avenwedde), Max Schneider (SV Ubbedissen 09), Andy Zimmermann (VfB Bösingen), Albert Memeti (Hövelhofer SV)

Abgänge: Mikail Bas (Türk Gücü Sennestadt), Jaaron Stengele (SV Schwarz-Weiß Sende), Tim Witte (Ziel unbekannt), Yannick-Timo Hohlweck (VfL Oldentrup 1921), Noel Ansias-Munoz (SC Melle 03 II)



TuS Lohe

Trainer: René Müller

Zugänge: Sinan Boga (SpVg. Hiddenhausen), Conner Dehne (BV Stift Quernheim), Niklas Bobe (BV Stift Quernheim), Umut Uyanik (TuS Grün-Weiß Pödinghausen), Gil-Kelechi Okoroafor (JFV Lohe-Bad Oeynhausen), Dika Abraham Bape (JFV Lohe-Bad Oeynhausen), Oleh Mylymuka (Türkischer SV Löhne)

Abgänge: Nuri Konak (SV Eidinghausen-Werste), Laurenz Wölfing (Ziel unbekannt), Adrian Mavretic (SC RW Maaslingen), Peywan Yüsün (SV Eidinghausen-Werste)



VfB Schloß Holte

Trainer: Kevin Viereck, Kevin Kröger

Zugänge: Julian Düsterhus (Delbrücker SC), Mika Lakämper (FC Kaunitz), Julian Goldbeck (eigene Jugend), Magnus Sielhorst (eigene Jugend), Kevin Alessandro Matulin (SV Avenwedde), Niklas Richter (VfL Theesen), Ilija Andreev (SC Verl U19), Luan Ekinci (VfB Fichte Bielefeld)

Abgänge: Maximilian Lukas Großeschallau (eigene 2. Mannschaft), Jannis Wehmeier (Ziel unbekannt), Justin Henderson (Ziel unbekannt), Sebastian Spada (Ziel unbekannt), Kevin Schubert (Ziel unbekannt)