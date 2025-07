Transferüberblick: FG Vienenburg/Wiedelah

Zur neuen Saison steht bei FG Vienenburg/Wiedelah ein Wechsel auf der Trainerbank an: Massimo Soranno übernimmt das Amt des Cheftrainers von Dennis Gläser. Soranno wird künftig von Fabian Bock und Finn-Luca Jörg als Co-Trainern sowie von Daniel Tost als Torwarttrainer unterstützt. Mit diesem neu formierten Trainerteam setzt der Verein auf frische Impulse, klare Strukturen und die Weiterentwicklung junger wie erfahrener Spieler.

Yendrik Frank für mehr Stabilität im Tor

Ebenfalls neu im Kader ist Torhüter Yendrik Frank, der vom Goslarer SC 08 wechselt. Trotz seines jungen Alters bringt er bereits reichlich Erfahrung mit. „Yenno ist spielstark, kennt die Liga genau und passt charakterlich sehr gut ins Team“, so Soranno. Frank dürfte den Konkurrenzkampf im Tor neu entfachen und dem Defensivverbund zusätzliche Stabilität verleihen.

Lukas Marx talentierter Spieler fürs zentrale Mittelfeld

Mit Lukas Marx stößt ein talentierter Nachwuchsspieler vom BVG Wolfenbüttel zur FG. Der Schritt in den Herrenbereich soll für ihn zum nächsten Entwicklungsschritt werden. „Luki bringt eine gute fußballerische Basis mit, jetzt geht es darum, Erfahrungen zu sammeln und sich täglich weiterzuentwickeln“, beschreibt Soranno den Neuzugang. Marx wird perspektivisch aufgebaut und soll mittelfristig eine Rolle im Mittelfeldzentrum übernehmen.

Gianluca Knoop rückt aus der Zweiten auf

Gianluca Knoop hat sich durch konstant gute Leistungen in der zweiten Mannschaft für die erste Elf empfohlen. Der technisch versierte Offensivspieler bringt Kreativität und Mut im Eins-gegen-Eins mit. „Gianni hat sich seine Chance verdient. Er bringt die Qualitäten mit, die uns in der Offensive bereichern können“, so Soranno.