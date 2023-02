Transferticker: Petkov verlängert & wechselt - Hirtlreiter zu Buchbach Am 31. Januar endet die Wintertransferperiode

Lukas Petkov (FC Augsburg >>> SpVgg Greuther Fürth)

Der torgefährliche Mittelfeldmann hat seinen Vertrag bis 2026 verlängert, wird aber bis Saisonende vom FC Augsburg an Greuther Fürth ausgeliehen. Der 22-Jährige durchlief den kompletten Jugendbereich beim FCA und konnte sich in der Regionalliga Bayern für höhere Aufgaben empfehlen. In der Spielzeit 2021/22 erzielte er für den SC Verl elf Treffer in der 3. Liga und kehrte anschließend nach Augsburg zurück. In der laufenden Spielzeit pendelte Petkov zwischen Bundesliga, wo er für die Schwaben sieben Einsätze absolvierte, und Regionalliga Bayern. In der höchsten Amateurklasse lief er für die Profireserve dreimal von Beginn an auf. Ein Treffer gelang ihm dabei in der Partie gegen die SpVgg Hankofen-Hailing.





Yomi Scintu (SG Sonnenhof Großaspach >>> SV Wacker Burghausen)

Der 1,93 Meter große Sturmtank kehrt in die Regionalliga Bayern zurück - hier geht`s zur ausführlichen Meldung!



Andreas Hirtlreiter (SpVgg Unterhaching >>> TSV Buchbach)

Ausgebildet beim TSV 1860 München wechselte der gebürtige Oberbayer aus Bad Feilnbach (Lkr. Rosenheim) im Sommer 2020 zur SpVgg Unterhaching. Vergangene Spielzeit kam der pfeilschnelle Stürmer in der A-Junioren-Bundesliga zum Einsatz. In der laufenden Saison gehört der noch 19-Jährige dem Kader der ersten Mannschaft an. Unter Sandro Wagner hat es aber noch nicht zu einem Einsatz in der Regionalliga gereicht. Immerhin: In der Landesliga Südwest, in der die SpVgg Unterhaching II außer Konkurrenz antritt, hat er in zwölf Partien zehn Treffer erzielt. Bis Sommer wird er nun nach Buchbach verliehen, wo er Spielpraxis in Liga vier sammeln soll.



Lorenz Knöferl (TSV 1860 München >>> FC Carl Zeiss Jena)

Vom Tisch ist ein kolportierter Transfer von Lorenz Knöferl zum SV Wacker Burghausen. Der 19-Jährige, der bei den Profis des TSV 1860 München nicht zum Zug kommt und vom mittlerweile ehemaligen Trainer Michael Köllner ausgemustert wurde, soll in der Regionalliga Spielpraxis sammeln und wurde als potentieller Wacker-Neuzugang gehandelt. Der SVW und die Löwen wurden sich aber nicht einig über ein Leihgeschäft. Nun wird Knöferl bis Saisonende zum Nordost-Regionalligisten Carl-Zeiss Jena verliehen.



Aaron Unrath (Würzburger Kickers >>> FC Nöttingen)

Mit der Erfahrung aus Jugendbundesliga-Einsätzen beim Karlsruher SC und der TSG 1899 Hoffenheim war Aaron Unrath im vergangenen Sommer nach Würzburg gekommen. Damals sagte der zu dem Zeitpunkt noch 18-jährige und heute 19 Jahre alte Jungspund: "Die Kickers sind meine erste Station im Herrenbereich. Ich freue mich darauf, mich in der Regionalliga zu beweisen und mich in einer ambitionierten Mannschaft durchsetzen."

Das hat bislang allerdings noch nicht wie gewünscht geklappt. Lediglich dreimal wurde er in der Schlussminute eingewechselt, konnte sich daher bislang so gut wie gar nicht zeigen. Deswegen wird Unrath noch nach Baden-Württemberg zum Oberligisten FC Nöttingen verliehen. Warum Coach Marco Wildersinn dabei eine entscheidende Rolle gespielt hat - hier geht`s zur ausführlichen Meldung!



Paul Schemat (FC Augsburg II >>> FC Deisenhofen)

Bayernligist FC Deisenhofen hat sich noch die Dienste eines Talents aus dem Augsburger Bundesliga-Nachwuchs gesichert. Paul Schemat, 19 Jahre jung und in den vergangenen beiden Spielzeiten für die A-Junioren der Fuggerstädter in der Jugend-Bundesliga am Ball, kam in der bisherigen Spielzeit auf vier Kurzeinsätze in der Regionalliga Bayern. Ab sofort schürt er die Schuhe für das Team von Andy Pummer.