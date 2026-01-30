Transferticker: Ansbach bedient sich beim Club - Frey nach Grünwald Das Wintertransferfenster schließt am 2. Februar von Mathias Willmerdinger · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Yannick Frey (re.) hat sich dem TSV Grünwald angeschlossen. – Foto: Imago Images

Die Wintertransferperiode geht zu Ende: Bis zum kommenden Montag, den 2. Februar bleibt den Vereinen noch Zeit, Verstärkung an Land zu ziehen oder Spieler abzugeben. Wir halten euch per Transferticker über die letzten Wechsel auf dem Laufenden. Der Artikel wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert:

+++Regionalliga Bayern+++

SpVgg Ansbach

Üveys Ayan kommt aus dem Nachwuchs des "Clubs" zu den 09ern. Der talentierte Offensivspieler war bereits seit der U9 für den 1. FC Nürnberg im Einsatz und bringt eine starke fußballerische Ausbildung aus der Region mit an den Xaver-Bertsch-Sportpark. Üveys Ayan: "Der Wechsel nach Ansbach ist für mich der nächste Schritt. Ich bin dankbar für das Vertrauen des Vereins und freue mich darauf, hart zu arbeiten, mich weiterzuentwickeln und alles für das Team zu geben."