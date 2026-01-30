 2026-01-27T15:58:05.997Z

Transferticker: Ansbach bedient sich beim Club - Frey nach Grünwald

Das Wintertransferfenster schließt am 2. Februar

von Mathias Willmerdinger · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Yannick Frey (re.) hat sich dem TSV Grünwald angeschlossen.
Yannick Frey (re.) hat sich dem TSV Grünwald angeschlossen. – Foto: Imago Images

Die Wintertransferperiode geht zu Ende: Bis zum kommenden Montag, den 2. Februar bleibt den Vereinen noch Zeit, Verstärkung an Land zu ziehen oder Spieler abzugeben. Wir halten euch per Transferticker über die letzten Wechsel auf dem Laufenden. Der Artikel wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert:

+++Regionalliga Bayern+++


SpVgg Ansbach
Üveys Ayan kommt aus dem Nachwuchs des "Clubs" zu den 09ern. Der talentierte Offensivspieler war bereits seit der U9 für den 1. FC Nürnberg im Einsatz und bringt eine starke fußballerische Ausbildung aus der Region mit an den Xaver-Bertsch-Sportpark. Üveys Ayan: "Der Wechsel nach Ansbach ist für mich der nächste Schritt. Ich bin dankbar für das Vertrauen des Vereins und freue mich darauf, hart zu arbeiten, mich weiterzuentwickeln und alles für das Team zu geben."

Kaderplaner Manuel Deißler: "Üveys Ayan ist ein junger, talentierter Spieler aus der Region, der eine sehr gute Ausbildung genossen hat. In unseren Trainingseinheiten hat er uns mit großem Engagement und starken Leistungen überzeugt. Unser Ziel ist es, ihm behutsam wertvolle Erfahrungen im Herrenbereich zu ermöglichen und seine Entwicklung gezielt weiter zu fördern."

+++Landesliga Südost+++

TSV Grünwald
Bereits Ende November machte der ASV Cham publik, dass sich der Verein und Yannick Frey auf eine Vertragsauflösung zum Jahresende geeinigt haben. Den gebürtigen Oberfranken, der bei der SpVgg Bayern Hof zu einem klasse Bayernliga-Spieler heranreifte und bei der SpVgg Bayreuth auch schon Regionalliga-Erfahrungen sammeln durfte, zog es aus privaten Gründen in den Münchner Raum. Jetzt hat der 24-Jährige einen neuen Verein gefunden und schließt sich dem TSV Grünwald an.