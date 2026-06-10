Transferticker: Alle Transfers im Überblick

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Und so legst du einen Transfer an:

Gehe dazu in die Vereinsverwaltung, wähle das entsprechende Team aus und klicke auf "Transfers".

Wähle zunächst den entsprechenden Spieler aus. Tipp: Die Suche lässt sich verfeinern, in dem du den Namen des Spielers mit dem abgebenden Verein kombinierst.

Suche nach dem abgebenden Verein und wähle das entsprechende Team aus. Nur wenn hier ein Eintrag erfolgt, wird der Spieler auch aus dem vorherigen Team entfernt!

Transferzeitpunkt: Hier kannst du einstellen, ob dein Transfer "ab sofort" in dein Team aufgenommen werden soll oder erst zur neuen Saison. Bei der Option "zur neuen Saison" wird der Spieler beim Saisonwechsel automatisch von unserem System übernommen.

Nur noch ein Klick: Wähle jetzt "Spieler in Team aufnehmen" aus und der Transfer ist abgeschlossen.

Weitere Fragen werden hier beantwortet:

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