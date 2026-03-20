Transferticker 2025/2026 auf FuPa Mecklenburg-Vorpommern

Du möchtest wissen, was sich bei den Teams auf Verbandsebene in Mecklenburg-Vorpommern tut? Dann klicke auf den Link und Du kommst zur Übersicht.

Bei den Fußballern aus dem Kreis Mecklenburger Seenplatte tut sich auch einiges. Mit einem Klick auf den Link, behälst Du den Überblick über die Transfers.

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Im Fußballkreis Nordvorpommern-Rügen gibt es ebenfalls einige Transfers. Welche das genau sind, sind hier zu sehen.

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In Schwerin-Nordwestmecklenburg wird auch kräftig gewechselt. Alle Transfers in der Übersicht können hier angeschaut werden.

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Was sich im Fußballkreis Vorpommern-Greifswald in Sachen Transfers tut, ist hier aufgeführt.

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