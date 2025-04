Transferscoup! Reichlich Erfahrung aus der Regionalliga für SV Bevern

– Foto: Nicole Seidl

In der Landesliga Weser-Ems hat der SV Bevern durch zwei Niederlagen in Serie etwas den Anschluss an die Tabellenspitze verloren und man steht nun acht Punkte hinter Platz eins. Für die kommende Saison konnte der Vierplatzierte einen echten Transfercoup landen..

Denn ab Sommer wird Pascal Schmidt für den SV Bevern auflaufen. Der 33-Jährige spielte in der Jugend für RW Ahlen in der Bundesliga als absoluter Stammspieler und absolvierte vier Spiele in der dritten Liga, woraufhin der offensive Mittelfeldspieler zwei Saisons in der U23 des FC Schalke 04 auflief. Weiter ging es beim DSC Arminia Bielefeld, doch auch dort kam Schmidt nicht über die U23 hinaus. Der 1.75M-Mann spielte für einige Vereine in Nordrhein-Westfalen und kommt auf über 100 Spiele in der Oberliga sowie weitere etliche Regionalligaeinsätze für große Vereine, wie die Sportfreunde Lotte, den KFC Uerdingen, die Hammer SpVg und erneut RW Ahlen. 2021 zog den kreativen Offensivmann dann nach Dortmund zu Türkspor Dortmund, mit denen Schmidt aus der Landesliga bis in die Regionalliga aufstieg und dabei in 62 Spielen 28 Tore erzielte.

2024 dann der Wechsel nach Niedersachsen zum TUS Bersenbrück. In der Oberliga Niedersachsen kam Schmidt in der aktuellen Saison auf 24 Spiele, in denen er ein Tor erzielte und zwei weitere beisteuerte. Mit Bersenbrück steht Schmidt aktuell auf Rang drei und kämpft noch um den Aufstieg in die Regionalliga. Nun also der Wechsel zum SV Bevern in die Landesliga, wo Schmidt mit einem Zwei-Jahres-Vertrag ausgestattet wird. Sportlicher Leiter Lukas Ortmann freut sich über die Verpflichtung:

„Für uns ist Pascal eine echte Verstärkung – sowohl sportlich als auch charakterlich.“ Wie er via Instagram des SV Bevern preisgab.