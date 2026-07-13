Transfers und Ziele Kreisliga Süd - drei Teams mit höheren Ambitionen Letztjährige Spitzenmannschaften aus Königstein, Rieden und Rosenberg wollen auch in der neuen Spielzeit ganz vorne dabei sein +++ Drei Teams präsentieren einen neuen Mann an der Außenlinie +++ Edelsfeld und Freudenberg halten den kompletten Kader der Vorsaison von Werner Schaupert · Heute, 05:00 Uhr · 0 Leser

Wie gewohnt, hielt sich der FC Edelsfeld (in Schwarz-Weiß) in der Sommerpause auf dem Transfermarkt stark zurück, hält und vertraut seinem vorhanden Kader. – Foto: Dominik Geiswinkler

Mit zwei Partien am Freitagabend, 24. Juli, eröffnet die Kreisliga Süd des Kreises Amberg/Weiden ihre Spielzeit 2026/27. Dabei erwartet dabei der Aufsteiger SG Traßlberg/Poppenricht um 18.30 Uhr auf dem Sportplatz am "Drei-Mohren-Hügel" in Michaelpoppenricht den Ligawechsler VfB Rothenstadt. Eine halbe Stunde später duelliert sich der TuS Rosenberg im heimischen Aicher Stadion mit dem SV Schmidmühlen. Betrachten wir die Personalfluktuation, erkennt man, dass sich bei nur drei Vereinen vor dem Startschuß in die neue Spielzeit während des Wechselzeitraums im personellen Bereich wirklich viel getan hat, da hat sich das Personalkarussell heftig gedreht. Zwei Teams des Starterfeld hingegen haben keinen Abgang zu verzeichnen, haben auch nur einen oder zwei neue Gesichter präsentiert, schicken also den Kader der letzten Saison nahezu unverändert in die kommenden 26 Spieltage.

Schauen wir zunächst auf die getätigten Transfers: Einen erheblichen personellen Umbruch hat dabei der vom Norden in den Süden gewechselte VfB Rothenstadt vollzogen. Sage und schreibe 12 Neuzugängen stehen insgesamt 6 Abgänge gegenüber. Und auch beim Bezirksligaabsteiger SpVgg Schirmitz hat sich während der Sommerpause einiges getan, haben die Mannschaft von Trainer Fabian Hirmer doch 8 Spieler verlassen, während die Verantwortlichen allerdings im Gegenzug 7 neue Gesichtern präsentieren konnten. Bemerkenswert auch der Personalwechsel beim TuS Rosenberg: Die Hüttenstädter nehmen gleich 11 Talente aus ihrer letztjährigen U19 auf, mit 6 externen Zugängen zusätzlich hat man den Kader insgesamt verjüngt und ihn doch stark verändert - wenngleich dabei sicherlich Youngster gemeldet wurden, die sich erst einmal in der zweiten Mannschaft an die raue Luft um Herrenbereich gewöhnen müssen. Verlassen haben den TuS übrigens zwei Spieler. Das extreme Gegenteil zu den genannten drei Vereinen herrscht - eigentlich wie gewohnt - beim FC Edelsfeld. Vermeldete die Truppe von Coach Martin Dehling schon vor den beiden letzten Spielzeiten kaum Personalbewegungen während der Sommerzeit, vertraut die Truppe vom Hahnenkamm in der kommenden Spielzeit mit einer Ausnahme (ein Neuzugang, keine Abgang) dem gleichen Kader, der bis Mai dieses Jahres die FCE-Farben vertrat. „Mithalten“ können der SV Freudenberg, den kein Spieler verlassen hat und der nur zwei junge Talente als Neuzugänge präsentiert und Aufsteiger SG Traßlberg/Poppenricht, der einen neuen Mann verpflichtet hat und den auf der anderen Seite nur ein Spieler verließ. Grundsätzlich kann man festhalten, dass es - mit Ausnahme bei den drei Teams, die ihr Personal schon kräftig durcheinander gewürfelt haben - anders als in der Nordstaffel eine nur schwache Personalfluktuation gegeben hat, man setzt im Süden eben mehr auf das Bewährte.

Bei der Besetzung der Trainerposition vertrauen elf Mannschaften im Starterfeld der Kreisliga Süd auch an den kommenden 26 Matchdays ihrem Coach, der in der letzten Saison auf der Kommandobrücke stand. Nur drei Teams haben also neue Hoffnungsträger an der Außenlinie stehen. Dabei präsentiert der 1. FC Rieden mit Timo Studtrucker (50) einen Coach, der schon in höheren Ligen unterwegs war, mit Alexander Heldrich (45) coacht pikanterweise ein aus der Nachbargemeinde Edelsfeld stammender Übungsleiter der TSV Königstein und schließlich vertraut der VfB Rothenstadt mit Manuel Funk (30) einem Mann aus den eigenen Reihen, er hatte in der vergangenen Saison ja bereits zusammen mit seinem Bruder Alexander (er wird wieder als spielender Co-Trainer fungieren) für einige Wochen bis zur Winterpause die Weidener Vorstädter durch eine turbulente Phase geführt. Der „Dauerbrenner“ im Starterfeld ist ohne Zweifel Thomas Kotzbauer (35) von der DJK Ursensollen, er bekleidet seit 2018 ohne Unterbrechung das Amt des Spielercoaches bei der Truppe aus dem Landkreis Amberg/Sulzbach. Was die Formulierung des Saisonziels betrifft, verhält man sich wie schon in den letzten Jahren eigentlich allerorts eher vorsichtig. Von den wie erwartet ambitionierten Teams will sich keiner so recht zum selbst ernannten Favoriten emporheben und nimmt Platz 1, 2 oder gar die Worte „Aufstieg“ oder „Meisterschaft“ in den Mund. Die „üblichen Verdächtigen“ aus Rieden, Rosenberg und Königstein - zuletzt ja unter den „Top Five“ der Liga - melden ihre Ambitionen an mit dem Vorhaben, vorne mitzuspielen. Nur noch der SV Freudenberg („Platzierung unter den ersten Fünf“) legt seine Messlatte ebenfalls höher. Bei fünf Vertretern hingegen ist klar, dass die Sicherung des Klassenerhalts oberste Priorität genießt. „Etwas anders“ ist die Formulierung bei Aufsteiger „TraPo“, der keinen Tabellenbereich nennt, in dem er landen möchte, sondern an die Leistungen der letzten Spielzeit anknüpfen und weiter hart arbeiten möchte. Einzig in Schirmitz wollte man sich nicht zu dem äußern, was man sich eine Etage tiefer vorgenommen hat.



