Transfers und Ziele Kreisliga Nord – Helleder der „Königstransfer“ Nur drei Vereine im Starterfeld der Nordgruppe präsentieren einen neuen Mann auf der Kommandobrücke +++ Meisterschaft oder Aufstieg nennt kein Team als klares Saisonziel +++ Trabitz verpflichtet ehemaligen Bayernliga-Spieler als spielenden „Co“ von Werner Schaupert · Heute, 05:00 Uhr · 0 Leser

Mit Fabian Helleder (rechts) hat die SpVgg Trabitz den wohl „dicksten Fisch“ aller Neuzugänge an Land gezogen. – Foto: Werner Franken

In gleich vier Partien fällt am Freitagabend, 24. Juli, der Startschuss für die Spielzeit 2026/27 in der Kreisliga Nord. Schauplätze sind der Sportplatz in Haidenaab, wo Gastgeber ASV im offiziellen Eröffnungsspiel um 18 Uhr den Aufsteiger TSV Pleystein erwartet, der Sportpark in Grafenwöhr, wo die Sportvereinigung um 18.30 Uhr mit dem FC Vorbach die Klingen kreuzt und schließlich der Sportplatz an der Troglauer Straße in Trabitz, wo ebenfalls um 18.30 Uhr die Spielvereinigung mit dem SV Kulmain die Kräfte misst.

Vor dem Saisonstart blickt FuPa auf die personellen Veränderungen bei den Mannschaften des 14-köpfigen Starterfelds und nennt deren Saisonziele. Dabei fällt auf, dass sich das Personalkarussell bei dem ein oder anderen Verein heftigst gedreht hat. Bei der Besetzung der Trainerposition präsentieren dagegen nur wenige Teams der Nordstaffel einen neuen Hoffnungsträger, der an der Außenlinie steht.



„Spitzenreiter“ in puncto Personalveränderungen sind dabei die ambitionierten SpVgg Trabitz (12 Neuzugänge/8 Abgänge) und SV Grafenwöhr (8 Neuzugänge/6 Abgänge). Eine beachtliche Fluktuation im Kader herrschte auch bei den Aufsteigern SV Altenstadt/WN (8 Neuzugänge/1 Abgang) und FC Dießfurt (6 Neuzugänge/1 Abgang) und schließlich beim SV Kulmain (6 Neuzugänge/4 Abgänge). Den wohl hochkarätigsten Zugang dürfte der letztjährige Vizemeister aus Trabitz gelandet haben, denn Fabian Helleder (28) bringt etliches an Erfahrung aus höheren Ligen mit, hat er doch schon die Trikots der DJK Ammerthal, der SpVgg SV Weiden und des FC Amberg in der Bayernliga getragen. Bei der SpVgg soll er nun nicht nur die Defensive organisieren und stabilisieren, sondern als spielender Co-Trainer wird er auch in die Rolle des verlängerten Arms von Neu- Coach Daniel Liermann auf dem Feld schlüpfen.

Nur wenig im personellen Bereich getan hat sich dagegen beim TSV Reuth (1 Abgang, 2 Neuzugänge), bei der U23 des FC Weiden-Ost (1 Abgang/3 Neuzugänge) und beim SC Eschenbach (2 Abgänge, 2 Neuzugänge), wo sich das Gesicht des letztjährigen Kaders nur unwesentlich verändert hat.



Blicken wir auf eine der Schlüsselpositionen, nämlich die des Coaches: Waren es zu Beginn der letzten Saison noch 8 der 14 Mannschaften, die sich mit einem neuen Mann auf der Kommandobrücke einen frischen Wind erhofften, sind es vor dieser Spielzeit gerade einmal 3. Einen „Dauerbrenner“ auf der Trainerposition gibt es eigentlich nicht mehr, wenngleich mit Roland Lang eigentlich ein solcher nach Erbendorf zurückkehrt, hat er doch - mit Unterbrechungen - die Steinwaldelf in der Vergangenheit bereits schon 12 (!) Jahre trainiert. Daniel Liermann (SpVgg Trabitz), Manuel Lautner (FC Vorbach) und Alex Schön (TSV Pleystein) betreten dagegen Neuland. Als „alten Hasen“ darf man dagegen Oliver Drechsler bezeichnen, der vor vielen Jahren (von 2012 bis 2016) bei seinem aktuellen Verein SV Kulmain das Zepter schon einmal in der Hand hielt, ehe er 2024 wieder an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrte.



