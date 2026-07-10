Transfers und Ziele Kreisliga Nord – Helleder der „Königstransfer“

In gleich vier Partien fällt am Freitagabend, 24. Juli, der Startschuss für die Spielzeit 2026/27 in der Kreisliga Nord. Schauplätze sind der Sportplatz in Haidenaab, wo Gastgeber ASV im offiziellen Eröffnungsspiel um 18 Uhr den Aufsteiger TSV Pleystein erwartet, der Sportpark in Grafenwöhr, wo die Sportvereinigung um 18.30 Uhr mit dem FC Vorbach die Klingen kreuzt und schließlich der Sportplatz an der Troglauer Straße in Trabitz, wo ebenfalls um 18.30 Uhr die Spielvereinigung mit dem SV Kulmain die Kräfte misst.
Vor dem Saisonstart blickt FuPa auf die personellen Veränderungen bei den Mannschaften des 14-köpfigen Starterfelds und nennt deren Saisonziele. Dabei fällt auf, dass sich das Personalkarussell bei dem ein oder anderen Verein heftigst gedreht hat. Bei der Besetzung der Trainerposition präsentieren dagegen nur wenige Teams der Nordstaffel einen neuen Hoffnungsträger, der an der Außenlinie steht.
„Spitzenreiter“ in puncto Personalveränderungen sind dabei die ambitionierten SpVgg Trabitz (12 Neuzugänge/8 Abgänge) und SV Grafenwöhr (8 Neuzugänge/6 Abgänge). Eine beachtliche Fluktuation im Kader herrschte auch bei den Aufsteigern SV Altenstadt/WN (8 Neuzugänge/1 Abgang) und FC Dießfurt (6 Neuzugänge/1 Abgang) und schließlich beim SV Kulmain (6 Neuzugänge/4 Abgänge). Den wohl hochkarätigsten Zugang dürfte der letztjährige Vizemeister aus Trabitz gelandet haben, denn Fabian Helleder (28) bringt etliches an Erfahrung aus höheren Ligen mit, hat er doch schon die Trikots der DJK Ammerthal, der SpVgg SV Weiden und des FC Amberg in der Bayernliga getragen. Bei der SpVgg soll er nun nicht nur die Defensive organisieren und stabilisieren, sondern als spielender Co-Trainer wird er auch in die Rolle des verlängerten Arms von Neu- Coach Daniel Liermann auf dem Feld schlüpfen.
Nur wenig im personellen Bereich getan hat sich dagegen beim TSV Reuth (1 Abgang, 2 Neuzugänge), bei der U23 des FC Weiden-Ost (1 Abgang/3 Neuzugänge) und beim SC Eschenbach (2 Abgänge, 2 Neuzugänge), wo sich das Gesicht des letztjährigen Kaders nur unwesentlich verändert hat.
Blicken wir auf eine der Schlüsselpositionen, nämlich die des Coaches: Waren es zu Beginn der letzten Saison noch 8 der 14 Mannschaften, die sich mit einem neuen Mann auf der Kommandobrücke einen frischen Wind erhofften, sind es vor dieser Spielzeit gerade einmal 3. Einen „Dauerbrenner“ auf der Trainerposition gibt es eigentlich nicht mehr, wenngleich mit Roland Lang eigentlich ein solcher nach Erbendorf zurückkehrt, hat er doch - mit Unterbrechungen - die Steinwaldelf in der Vergangenheit bereits schon 12 (!) Jahre trainiert. Daniel Liermann (SpVgg Trabitz), Manuel Lautner (FC Vorbach) und Alex Schön (TSV Pleystein) betreten dagegen Neuland. Als „alten Hasen“ darf man dagegen Oliver Drechsler bezeichnen, der vor vielen Jahren (von 2012 bis 2016) bei seinem aktuellen Verein SV Kulmain das Zepter schon einmal in der Hand hielt, ehe er 2024 wieder an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrte.
Neuzugänge: Nico Ocks (DJK Irchenrieth), Alex Mabi (SpVgg Pirk), Thomas Mahl (DJK Weiden), Florian Kick (TSV Neudorf), Cafer Uludag (SpVgg Pirk), Egzon Gashi (FC Weiden Ost), Luis Köpf (SV Kohlberg), Mohamed Zouhri (SV Parkstein).
Abgänge: Fabio Schwarz (SV Wurz)
Trainer: Marvin Häffner (wie bisher, seit Anfang 2024) - Saisonziel: Frühzeitiges Sichern des Klassenerhalts
FC Dießfurt (Aufsteiger)
Neuzugänge: Alexander Kasper (SV Grafenwöhr), Alzain Mohammad, Namo Mohammad (beide TSV Pressath), Ondrej Ruda (FK Tachov), Arian di Carpado (USA), Marc Eckert (Eigene Jugend)
Abgänge: Sadek Alkhalaf (SV Grafenwöhr)
Trainer: Martin Ruda (wie bisher, seit Dezember 2023) - Saisonziel: Klassenerhalt
TSV Erbendorf
Neuzugänge: Marvin Mohr (Rückkehrer vom TSV Reuth), Fabian Liegl (reaktiviert nach Verletzungspause), Jonas Hruschka (eigene Jugend), Peter Tretter (TSV Waidhaus)
Abgänge: keine
Trainer: Roland Lang (neu) - Saisonziel: Platzierung unter den ersten Fünf
SC Eschenbach
Neuzugänge: Patrick Künneth (FC Vorbach), Ersin Tiryaki (DJK Seugast)
Abgänge: Julius Richter (SC Luhe-Wildenau), Erik Püttner (SV Kulmain)
Trainer: Benjamin Scheidler (wie bisher, seit April 2026) - Saisonziel: Klassenerhalt
TSV Eslarn
Neuzugänge: Lukas Grünauer (Spvgg Vohenstrauß), Lukas Pavlicek (TSV Tännesberg), Sebastian Rieder (TSV Dieterskirchen), Benedikt Rieder (eigene Jugend), Alexander Brenner (SG Waidhaus), Rene Schwarz (SG Waidhaus)
Abgänge: Adam Like (SpVgg Moosbach)
Spielertrainer: Peter Rackl (wie bisher, seit Juni 2025) - Saisonziel: Platzierung im vorderen Drittel und Wiederholung der Leistungen von letzter Saison
SV TuS/DJK Grafenwöhr
Neuzugänge: Johannes Renner (SpVgg Trabitz), Luca Thiede (VfB Mantel), Jonas Thiede (SV Kohlberg), Johannes Kopp, Fabian Bytomski, Sebastian Rauh (alle FC Tremmersdorf), Xavier Siemski (SC Luhe-Wildenau), Sadek Alkhalaf (FC Dießfurt)
Abgänge: Timo Bachmeier, Jonas Ertl, Ben Beer, Joel Albers (alle SpVgg Trabitz), Lucas Kuhl (TuS/WE Hirschau), Alexander Kasper (FC Dießfurt)
Trainer: Turan Bafra (wie bisher, seit Juni 2025) - Saisonziel: Vorne mitspielen
ASV Haidenaab-Göppmannsbühl
Neuzugänge: Dominik Holl, Lorenz Langsteiner, Maximilian Opel, André Pöllath, Nicolas Reichenberger, Sebastian Sieber (alle SSV Kirchenpingarten)
Abgänge: Patrick Höreth (Karriereende)
Trainer: Michael Kaufmann (wie bisher, seit Sommer 2025) - Saisonziel: Möglichst frühzeitiger Klassenerhalt, guter Mittelfeldplatz
SV Kulmain
Neuzugänge: Erik Püttner (SC Eschenbach), Noah Groß, Noah Griener, Denis Glareva, Elias Nickl (alle eigene Jugend), Ibrahim Laili (FC Eintracht Bayreuth)
Abgänge: Wolfgang Schinner (DJK Ebnath), Benedikt Weber (SpVgg Trabitz), Sebastian Musa (SV Immenreuth), Manuel Bodner (DJK Ebnath)
Trainer: Oliver Drechsler (wie bisher, seit 2024) - Saisonziel: Junge Spieler weiter etablieren, frühzeitige Sicherung des Klassenerhalts
TSV Pleystein (Aufsteiger)
Neuzugänge: Dominik Zilske (SV Pfrentsch), Murat Kyarov (ASV Neustadt), Luis Schnoy (ASV Michelfeld), Yusuf Gülyagi (DJK Weiden), Mert Selvi (TSV Tännesberg)
Abgänge: Jonas Seer (FSV Waldthurn)
Trainer: Alexander Schön (wie bisher, seit 2022) - Saisonziel: Klassenerhalt
TSV Reuth
Neuzugänge: Paulo Seuz (TSV Pressath), Daniel Gruber (SV Wildenreuth)
Abgänge: Marvin Mohr (TSV Erbendorf)
Trainer: Martin Bächer (wie bisher, seit Sommer 2024) - Saisonziel: Einstelliger Tabellenplatz
SpVgg Trabitz
Neuzugänge: Fabian Helleder (DJK Ammerthal/spielender Co-Trainer), Timo Bachmeier, Joel Albers, Jonas Ertl, Ben Beer (alle SV Grafenwöhr), Benedikt Weber (SV Kulmain), Daniel Tesar (SV Poppenreuth), Paul Fischer (SF Ursulapoppenricht), Jonathan Bock, Caleb Vanpelt, Luis Salazar, Kassoum Abou (alle eigene Jugend)
Abgänge: Johannes Renner (SV Grafenwöhr), Vaclav Neudert (Tschechien, unbekannt), Frantisek Zazrivec (Tschechien, unbekannt), Serdar Gümüs, Fatih Demir (beide TSG Weiherhammer), Fabian Fuchs (TSV Pressath), Maximilian Dippl (2. Mannschaft), Manuel Stemmer (spielender Co-Trainer 2. Mannschaft)
Trainer: Daniel Liermann (neu) - Saisonziel: Vorne mitspielen und junge Spieler integrieren
FC Tremmersdorf
Neuzugänge: Marvin Heindl, Tim Meiler (beide SV Grafenwöhr)
Abgänge: Sebastian Rauh, Johannes Kopp, Fabian Bytomski (alle SV Grafenwöhr)
Trainer: Robert Schäffler (wie bisher, seit September 2025) - Saisonziel: Unter den ersten Fünf dabei sein
FC Vorbach
Neuzugänge: Toni Biersack, Jörg Kausler, Dominic Suß (alle eigene Jugend)
Abgänge: Patrick Künneth (SC Eschenbach), Daniel Pressler (SVSW Kemnath), Haroun Kahouli (Karriereende)
Trainer: Manuel Lautner (neu) - Saisonziel: Klassenerhalt
FC Weiden-Ost II (Ligawechsler)
Neuzugänge: Bubacarr Jallow (VfB Rothenstadt), Max Kaufmann, Hugo Klahre (beide U19)
Abgänge: Thomas Listl (FC Wernberg)
Trainer: Tim Schlesinger (wie bisher, seit 2025) - Saisonziel: Sicherung Klassenerhalt und Forcierung einer sichtbaren Weiterentwicklung jedes einzelnen Spielers