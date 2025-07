Transfers und Ziele Kreisliga Nord - gleich 8 neue Chefanweiser

In gleich drei Partien fällt am Freitagabend, 25. Juli, der Startschuss für die Spielzeit 2025/26 in der Kreisliga Nord. Schauplätze sind der Sportplatz in Haidenaab, wo Gastgeber ASV im offiziellen Eröffnungsspiel um 18 Uhr den TSV Reuth erwartet, der Sportplatz an der Jahnstraße in Kulmain, wo der Sportverein um 18.30 Uhr den Bezirksliga-Absteiger aus Grafenwöhr erwartet und schließlich das Sportgelände am Ahornweg in Kohlberg, wo der Ligarückkehrer mit dem FC Vorbach um 19 Uhr die Klingen kreuzt. Vor dem Saisonstart blickt FuPa auf die personellen Veränderungen bei den Mannschaften des vierzehnköpfigen Starterfelds und nennt deren Saisonziele. Dabei fällt auf, dass sich das Personalkarussell bei dem ein oder anderen Verein heftigst gedreht hat. Und auch bei der Besetzung der Trainerposition präsentieren nicht wenige Teams der Nordstaffel einen neuen Hoffnungsträger, der entweder an der Außenlinie steht oder noch selbst auf dem grünen Geläuf als Spielercoach mitwirkt.

„Spitzenreiter“ in puncto Personalveränderungen sind dabei der TSV Erbendorf (3 Abgänge/11 Neuzugänge), der SV Grafenwöhr (6 Abgänge/8 Neuzugänge), der SC Kirchenthumbach (5 Abgänge, 7 Neuzugänge), der SV Kohlberg (5 Abgänge/8 Neuzugänge) und schließlich der VfB Rothenstadt (9 Abgänge/7 Neuzugänge), der kurz vor dem Ende der Wechselperiode seinen „Königstransfer“ vermelden konnte: Michael Jonczy (38) bringt etliches an Erfahrung aus höheren Ligen mit, hat er doch schon die Trikots der SpVgg SV Weiden, der DJK Gebenbach und der DJK Ammerthal in der Bayernliga getragen. Beim VfB soll er nun nicht nur das Offensivspiel beleben. Als spielender Co-Trainer wird er auch in die Rolle des verlängerten Arms von Coach Hakan Boztepe auf dem Feld schlüpfen.



Nur wenig im personellen Bereich getan hat sich dagegen beim SV 08 Auerbach (keine Abgänge, 2 Neuzugänge), bei der Grenzlandelf des TSV Eslarn (1 Abgang/2 Neuzugänge) und beim FC Vorbach (2 Abgänge, 1 Neuzugang), die weitgehend dem letztjährigen Kader ihr Vertrauen auch für die kommende Runde schenken.



Doch außergewöhnlich ist, dass sich gleich 8 der 14 Mannschaften mit einem neuen Mann auf der Kommandobrücke einen frischen Wind erhoffen. Einen „Dauerbrenner“ auf der Trainerposition gibt es eigentlich nicht mehr. Da ist der Coach des Aufsteigers SpVgg Trabitz Thomas Baier tatsächlich der Übungsleiter, der ohne Unterbrechung am längsten die sportliche Verantwortung bei seinem aktuellen Verein innehat (seit 2021). Mit Muhammet Dal (SC Eschenbach), Turan Bafra (SV Grafenwöhr) und Michael Kaufmann (ASV Haselmühl) kehren bekannte Gesichter in die Nordstaffel der Kreisliga zurück, Daniel Maier (SV 08 Auerbach), Tobias Forster (SC Kirchenthumbach) und Lukas Emmerich (SV Kohlberg) betreten dagegen Neuland. „Dumba“-Coach Forster tritt wie Peter Rackl (TSV Eslarn) dabei seine erste Station als Cheftrainer einer Herrenmannschaft an. Als „alte Hasen“ darf man dagegen Oliver Drechsler und Peter Schramm bezeichnen, die vor vielen Jahren (Drechsler von 2012 bis 2016 und Schramm von 2010 bis 2014) bei ihrem aktuellen Verein das Zepter schon einmal in der Hand hielten, ehe sie 2024 wieder an ihre alte Wirkungsstätte zurückkehrten.



Beim Blick auf die formulierten Saisonziele fällt auf, dass kein Verein die Worte „Meisterschaft“ oder „Aufstieg“ in den Mund genommen hat, wenngleich es einige gibt, die ihre gehobenen Ambitionen nicht zurückhalten und sich damit natürlich selbst in den Kreis der Ligafavoriten einreihen. Der TSV Erbendorf, der FC Tremmersdorf, der SV Grafenwöhr und auch der SV 08 Auerbach wollen im Konzert der Teams mitspielen, die um einen der beiden begehrten Aufstiegsplätze buhlen. Für den ein oder anderen Trainer der Liga zählt auch Aufsteiger SpVgg Trabitz dazu, der als „Geheimfavorit„“ gehandelt wird. Drei Mannschaften des Starterfelds dagegen geben den Ligaerhalt als oberstes Gebot an.





Im Überblick die Daten, die die Teams der Kreisliga AM/WEN Gruppe Nord den Oberpfalz-Medien gemeldet haben:



SV 08 Auerbach

Neuzugänge: Dominik Greupner (SC Eschenbach), Cengiz Izmire (SV Kauerhof)

Abgänge: Keine

Trainer: Daniel Maier (neu) - Saisonziel: Oberes Tabellendrittel





TSV Erbendorf

Neuzugänge: Benjamin Scheidler (SC Eschenbach), Salomo Bergmann (SpVgg Windischeschenbach), Michael Dörfler (SV Neusorg), Tolga Kargi (ASV Haidenaab), Jonas Herrmann, Lukas Neumann, Jakob Neumann, Christoph Reichel, Benjamin Schindler (alle TSV Kirchendemenreuth), Jonas Hruschka (eigene Jugend)

Abgänge: Dominik Lang (FC Vorbach), Andre Walberer (SpVgg Trabitz), Marvin Mohr (TSV Reuth)

Trainer: Benjamin Scheidler (Spielertrainer, neu) - Saisonziel: Vordere Tabellenhälfte





SC Eschenbach

Neuzugänge: Ramin Rahimoy (ohne Verein)

Abgänge: Benjamin Scheidler (Spielertrainer beim TSV Erbendorf), Florian Weiß (DJK Seugast), Ersin Tiryaki (DJK Seugast), Sadek Alkhalaf (FC Dießfurt), Can Colak (FC Dießfurt), Dominik Greupner (SV 08 Auerbach)

Trainer: Muhammet Dal (neu) - Saisonziel: Klassenerhalt





TSV Eslarn

Neuzugänge: Peter Rackl (TSV Tännesberg), Sebastian Striegl (SpVgg Vohenstrauß)

Abgänge: Vaclav Vlanr (SpVgg Schönseeer Land)

Trainer: Peter Rackl (Spielertrainer, neu) - Saisonziel: Klassenerhalt





SV Grafenwöhr (Absteiger)

Neuzugänge: David Dobmann (FC Vorbach), Shelby Mentor (Concordia Hütten), Romario Markovic (SC Schwarzenbach), Jenan Kesetovic (SVSW Kemnath), Dennis Kabaklar, Andreas Kasper, Ben Beer, Joel Albers (alle eigene Jugend)

Abgänge: Kilian Heldmann (SV Hahnbach), Fabian Bytomski (FC Tremmersdorf), Johannes Kopp (FC Tremmersdorf), Xavier Siemski (SC Luhe-Wildenau), Christopher Fleischmann (SpVgg Trabitz), Tobias Rudlof (FV Vilseck)

Trainer: Turan Bafra (neu) - Saisonziel: Vorne mitspielen





ASV Haidenaab

Neuzugänge: Christian Scherm (Oberpreuschwitz), Fabian Krügel (TSV Kirchenlaibach), Toni Erhardt (TSV Trebgast), Sebastian Willmitzer (Engelmannsreuth), Valentin Raps, Simon Graf (beide eigene Jugend)

Abgänge: Valentin Schinner (Ziel unbekannt), Tolga Kargi (TSV Erbendorf), Christoph Vogel (pausiert)

Trainer: Michael Kaufmann (neu) - Saisonziel: Gesicherter Mittelfeldplatz





SC Kirchenthumbach

Neuzugänge: Justin Klein (FC Amberg), Alexander Riedl (VfB Weiden), Manuel Baumgärtner (FC Ebershausen - besaß bislang ein Zweitspielrecht), Finn Sporer, Yannick Ziegler, Kevin Seemann, Johannes Gradl (alle eigene Jugend)

Abgänge: Johannes Böhm, Andreas Böhm, Julian Lehner, Thomas Freiberger, Thomas Held (alle Karriereende)

Trainer: Tobias Forster (neu) - Saisonziel: Klassenerhalt





SV Kohlberg

Neuzugänge: Bastian Scheuerer (TuS/WE Hirschau), Osama Khalil (ASV Neustadt), Mohammed Kaka, Nikolas Setance (beide ohne Verein), Yanick Silva (VfB Pössneck), Marlon Dietl, Max Hiltl, Elias Götz (alle eigene Jugend)

Abgänge: Michael Baumann, Sebastian Bergmann, Fabian Wudy (alle Karriereende), Christopher Jatzwauk (pausiert), Fabian Hofmann (SC Luhe-Wildenau)

Trainer: Lukas Emmerich (neu) - Saisonziel: Gesichertes Mittelfeld





SV Kulmain

Neuzugänge: Julian Lautner (SV Immenreuth), Wolfgang Schinner (DJK Ebnath), Thomas Arzberger, Luca Biersack, Sebastian Musa, Robin Porsch (alle eigene Jugend)

Abgänge: Jannik Karger (im Winter 2024/25 zur SpVgg SV Weiden II), Andreas Neumüller (im Winter 2024/25 zur SpVgg Trabitz)

Trainer: Oliver Drechsler (wie bisher) - Saisonziel: Junge Spieler etablieren, möglichst schnelle Sicherung des Klassenerhalts





TSV Reuth

Neuzugänge: Marvin Mohr (TSV Erbendorf), Andreas Kische, Frank Eckl (beide SpVgg Windischeschenbach), Sascha Steng, Rafael Stiewing (beide eigene Jugend)

Abgänge: Sandor Balogh (SV Mitterteich)

Trainer: Thomas Wildenauer/Martin Bächer (Spielertrainer, wie bisher) - Saisonziel: Einstelliger Tabellenplatz





VfB Rothenstadt

Neuzugänge: Eduard Baumbach, Illia Podhornyi, Paul Fischer (alle FC Amberg), Sabin Babeanu (SpVgg Trabitz), Rabar Bakar Ismail (SpVgg Pirk), Bubacar Jallow (ohne Verein), Michael Jonczy (Vatan Spor Nürnberg).

Abgänge: Baris Özdemir (Ziel unbekannt), Chousein Chousein, Daniel Kutlak, Christian Langendorf (alle SpVgg SV Weiden), Mert Selvi, Cem Chousein, Sebastian Götz (alle TSV Tännesberg), Fabian Volkmer (SC Luhe-Wildenau II)

Trainer: Hakan Boztepe (wie bisher) - Saisonziel: Gesicherter Mittelfeldplatz





FC Tremmersdorf

Neuzugänge: Johannes Kopp (SV Grafenwöhr), Patrick Hutzler (SpVgg Trabitz), Fabian Bytomski (SV Grafenwöhr), Pascal Bytomski (SC Kirchenthumbach), William Pickel, David Dötsch, Jonas Lins, Elija Woodworth (alle eigene Jugend)

Abgänge: Keine

Trainer: Björn Engelmann (wie bisher) - Saisonziel: Oberes Tabellendrittel





SpVgg Trabitz (Aufsteiger)

Neuzugänge: Christopher Fleischmann (SV Grafenwöhr), Dominik Zawal, Ludwig Tannhäuser (beide SC Luhe Wildenau), Matthias Braun (TSV Pressath), Andre Walberer (TSV Erbendorf), Jonathan Bock (eigene Jugend)

Abgänge: Soner Öksüz (SVSW Kemnath), Janik Schwemmer (SV Grafenwöhr)

Trainer: Thomas Baier/Daniel Käß (wie bisher) - Saisonziel: Entwicklung weiter fortsetzen, einstelliger Tabellenplatz





FC Vorbach

Neuzugänge: Dominik Lang (TSV Erbendorf)

Abgänge: David Dobmann (SV Grafenwöhr), Marco Lautner (Karriereende)

Trainer: Peter Schramm (wie bisher) - Saisonziel: Einstelliger Tabellenplatz





Nicht mehr zur Kreisliga Nord gehören neben Meister SpVgg Schirmitz auch die beiden Absteiger DJK Irchenrieth und DJK Weiden. Neu im Klassement sind Bezirksliga-Absteiger SV Grafenwöhr und der SV Kohlberg, der nach einjährigem Intermezzo im Süden wieder in die Nordgruppe zurückgekehrt ist. Bleibt noch die SpVgg Trabitz als Meister der Kreisklasse West. Sie ist quasi der dritte Newcomer in der Nordstaffel der höchsten Liga im Spielkreis Amberg/Weiden.