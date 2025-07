Transfers und Ziele KK West: Dießfurt selbsternannter Titelfavorit

Bei vier Vereinen des Starterfelds tauchten zum Start in die Vorbereitung eine ganze Reihe von neuen, jungen Gesichtern auf, die die jeweiligen Kader einmal verjüngten und andererseits frischen Wind gebracht haben. Der SVSW Kemnath (3 Abgänge/9 Zugänge - davon 7 aus der eigenen Jugend), Aufsteiger TSV Königstein II (2 Abgänge/8 Zugänge - davon 7 aus der eigenen Jugend), Kreisligaabsteiger SV Hahnbach II (3 Abgänge/6 Neuzugänge - alle aus der eigenen Jugend) und der letztjährige Vizemeister SV Neusorg (1 Abgang/7 Neuzugänge - alle aus der eigenen Jugend) haben ihre wenigen Abgänge hauptsächlich mit Spielern aus der eigenen Talentschmiede kompensiert und zeigen deutlich, dass sie die Philosophie, im Schwerpunkt auf den eigenen Nachwuchs zu zählen, konsequent verfolgen.



Das krasse Gegenteil hierzu findet man bei zwei Teams vor, die mit einem nahezu komplett unveränderten Kader in die neue Saison gehen werden. Beim SV Riglasreuth (1 Abgang/Kein Neuzugang) und bei „Liganewcomer“ SV Wildenreuth (Kein Abgang/1 Neuzugang) hat sich in puncto Personalwechsel sehr, sehr wenig getan in der Spielpause zwischen Mitte Mai und dem Transferschluss 1. Juli.



Bei der Besetzung der Trainerposition vertraut der Großteil der Mannschaften im Starterfeld der Kreisklasse West, nämlich 12, auch in der bis Mai 2026 dauernden Spielzeit ihrem Coach, der in der letzten Saison das Zepter in der Hand hielt. Rainer Wegmann (53) vom SV Riglasreuth bleibt dabei der absolute „Dauerbrenner“ der Liga, denn er steht bei seinem Verein ohne Unterbrechung schon seit der Saison 2016/17 an der Außenlinie, er geht also in seine zehnte Spielzeit beim SVR. Nur zwei Teams haben neue Hoffnungsträger für die Kommandobrücke oder als Spielertrainer verpflichtet. Andreas Trenz bei der Kreisliga-Reserve des SV 08 Auerbach und Florian Weiß bei der SG Seugast/Schlicht II sind die „Newcomer“, von denen man sich neue Impulse wünscht.



Was die Formulierung des Saisonziels betrifft, verhalten sich die meisten Vereine wie schon im letzten Jahr eher vorsichtig. Mit zwei Ausnahmen: Der FC Dießfurt peilt zum zweiten Mal in Folge den Wiederaufstieg in die Kreisliga – dieser hat er über Jahrzehnte hinweg angehört – an, formuliert er doch wie vor der zurückliegenden Spielzeit das Saisonziel mit „Platz 1 bis 3“. Und macht sich damit erneut „selfmade“ zum Top-Favoriten. Nur Kreisliga-Absteiger SV Hahnbach II hegt ebenfalls Ambitionen auf einen vorderen Rang, möchte er doch „vorne mitspielen“. Wesentlich kleinere Brötchen backen wollen insgesamt sieben Vertreter des vierzehnköpfigen Starterfelds, für die die Sicherung des Klassenerhalts das erklärte Saisonziel ist. Etwas überraschend ohne Zweifel, dass auch der letztjährige Vizemeister SV Neusorg und der zum Favoritenkreis zählende SVSW Kemnath nicht – wie vielleicht erwartet - gleich wieder oben angreifen wollen, sondern der Integration der vielen aufgerückten Talente und der Absicht, „schönen Fußball“ zu spielen, oberste Priorität verleihen.





Im Überblick die Daten, die die Vereine der Kreisklasse West den Oberpfalz-Medien gemeldet haben:



SV 08 Auerbach II

Neuzugänge: Sascha Dennstädt (FC Troschenreuth), mehrere Juniorenspieler

Abgänge: Keine

Trainer: Andreas Trenz (neu) - Saisonziel: Klassenerhalt





FC Dießfurt

Neuzugänge: Arbios Tocani, Arjanit Tocani (beide SVSW Kemnath), Colak Can (SC Eschenbach), Sadek Alkhalaf (SC Eschenbach), David Rass (eigene Jugend)

Abgänge: Marvin Gmyrek (SC Schwarzenbach)

Trainer: Martin Ruda (wie bisher) - Saisonziel: Platz eins bis drei





DJK Ebnath

Neuzugänge: Patrick Michutta (SV Holenbrunn), Daniel Turkubayev (VfB Arzberg), Hannes Schreyer (FC Nagel), Emil Herrmann (ATG Tröstau)

Abgänge: Wolfgang Schinner (SV Kulmain), Michael Wölker (TSV Mehlmeisel)

Trainer: Johannes Reiß (wie bisher) - Saisonziel: Vorzeitig die Klasse halten





SV Hahnbach II (Absteiger)

Neuzugänge: Dominik Beer, Sebastian Kelsch, Frederic Plänitz, Markus Burdeiny, Moritz Graf Manuel König (alle eigene Jugend)

Abgänge: Ramon Morkus (SG Upo II/Gebenbach II), Simon Heller (Trainer SV Etzelwang), Christian Lederer (Karriereende)

Trainer: Christian Gäck (wie bisher) - Saisonziel: Vorne mitspielen





SV Immenreuth

Neuzugänge: Malick Kohlschmidt (SV Waldeck), Ben Schönfelder, Tyrek Schmelzer (beide eigene Jugend)

Abgänge: Julian Lautner (SV Kulmain), Jonas Etterer (SSV Kirchenpingarten)

Trainer: Matthias Müller (wie bisher) - Saisonziel: Gesicherter Mittelfeldplatz, eigenen Nachwuchs in erste Mannschaft einbauen





SVSW Kemnath

Neuzugänge: Soner Öksüz (SpVgg Trabitz), Lukas Fiedler, Maximilian Neumann, Timo Dötterl, Jannis Merkl, Jonas Melzner, Louis Raps, Lukas Göhler (alle eigene Jugend), Volodymyr Buhlak (vereinslos)

Abgänge: Jenan Kesetovic (SV Grafenwöhr), Arbios Tocani (FC Dießfurt), Arjanit Tocani (FC Dießfurt)

Trainer: Tobias Gradl (wie bisher) - Saisonziel: Jugendspieler integrieren und schönen Fußball spielen





TSV Königstein II (Aufsteiger)

Neuzugänge: Clemens Mertel, Valentin Brunner, Tobias Lindner, Julian Sperber, Felix Hering, Leon Gebhard, Sebastian Köller (alle eigene Jugend), Tobias Neuberger (UFC Bayreuth)

Abgänge: Sebastian Herold (Karriereende), Maximilian Hiltel (Karriereende)

Trainer: Bernd Schmidt - Saisonziel: Besser als Platz 12





VfB Mantel

Neuzugänge: Benedikt Hößl (TSV Flossenbürg) Lukas Kasten (eigene Jugend)

Abgang: Kevin Tafelmeier (Karriereende)

Trainer: Michael Nordgauer (wie bisher) - Saisonziel: Klassenerhalt





SV Neusorg

Neuzugänge: Leon Wißgott, Leon Trassl, Henri Wegmann, Jannik Tretter, Elias Bayer, Tim Geisler, Julian Hansl (alle eigene Jugend)

Abgang: Michael Dörfler (TSV Erbendorf)

Trainer: Patrick Müller (wie bisher) - Saisonziel Jugendspieler einbinden, schönen Fußball spielen





TSV Pressath

Neuzugänge: Idris Khaled (TSV Eslarn II), Paulo Seuz (SV Mitterteich II), Amjad Sofraji (vereinslos)

Abgang: Matthias Braun (SpVgg Trabitz)

Trainer: Markus Berft (wie bisher) - Saisonziel: Klassenerhalt schnell realisieren, bessere Punkteausbeute wie letzte Saison





SV Riglasreuth

Neuzugänge: Keine - Abgang: Dominik Schorm (1.FC Nagel)

Trainer: Reiner Wegmann (wie bisher) - Saisonziel: Klassenerhalt





SC Schwarzenbach

Neuzugänge: Gabriel Garcia (FC Tremmersdorf), Dominik Klein (FC Luhe Markt), Marvin Gmyrek FC Dießfurt), Florian Biersack (TSV Erbendorf)

Abgang: Romario Markovic (SV Grafenwöhr)

Trainer: Christian Malek (wie bisher) - Saisonziel: Klassenerhalt





SG Seugast/Schlicht II

Neuzugänge: Ersin Teryaki (SC Eschenbach), Florian Weiß (Co-Trainer SC Eschenbach), Ramin Mulic (SpVgg Pirk), Ermin Delic (SpVgg Pirk)

Abgänge: Keine

Trainer: Florian Weiß (neu) - Saisonziel: Besser als letztes Jahr abschneiden





SV Wildenreuth (Aufsteiger)

Neuzugang: Marcel Rahn (SpVgg Wiesau)

Abgänge: Keine

Trainer: Thomas Bayer (wie bisher) - Saisonziel: Klassenerhalt





Neu im Starterfeld der Weststaffel der Kreisklasse Weiden sind A-Klassen-Meister SV Wildenreuth (West) und der sich über den Weg der Relegation qualifizierende Vizemeister der A-Klasse Süd TSV Königstein II, sowie Kreisliga-Absteiger SV Hahnbach II. Nicht mehr der Liga gehören die beiden Absteiger FC Freihung und SG Upo II/Gebenbach II an, die beide eine Etage tiefer einen Neuanfang starten.