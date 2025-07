Transfers und Ziele KK Süd: Traßlberg/Mipo will in die Kreisliga

Der Sportplatz in Paulsdorf ist bereits am kommenden Mittwoch, 23. Juli, der Schauplatz des Eröffnungsspiels der Saison 2025/26 in der Amberger Kreisklasse Süd, wenn die gastgebende Spielgemeinschaft des SSV Paulsdorf mit dem SV Freudenberg III um 19 Uhr auf die „Zweite“ des Landesligisten DJK Ammerthal prallt. Betrachtet man den Transfermarkt in dieser Spielgruppe, dann gibt es wie in den anderen Staffeln Teams, die ihren Kader neu- oder zumindest umformiert haben – andere wiederum schenken weitgehend dem Aufgebot der vergangenen Spielzeit ihr Vertrauen. Bei der Nennung des Saisonziels ragt eine Mannschaft heraus, sie nimmt als einziger Kreisklassist des Spielkreises Amberg/Weiden das Wort „Aufstieg“ in den Mund. Die Anzahl der Konkurrenten ist allerdings groß.

Betrachten wir zunächst den Transfermarkt, da hat sich vor allem beim SV Kauerhof in der zu Ende gehenden Sommerpause das Personalkarussell am heftigsten gedreht. 10 Neuzugänge begrüßte man zum Trainingsstart, zuvor hatten insgesamt 8 Spieler den Verein verlassen. Viel getan hat sich auch beim TSV Kümmersbruck (9 Zugänge/3 Abgänge). Am wenigsten verändert dagegen hat sich der Kader bei den Amberger Vereinen Inter Bergsteig (Kein Zugang/3 Abgänge) und Germania (2 Zugänge/1 Abgang), sowie bei der DJK Ammerthal II (2/2) und dem SV Etzelwang (3/2). Vergleicht man die Südstaffel nun mit den anderen Kreisklassen des Kreises, ist die Personalfluktuation insgesamt geringer und auch die aus dem eigenen Stall nachrückenden Jugendspieler sind von der Anzahl her – zusammengefasst – weniger.



Schauen wir nun darauf, was sich auf den Trainerpositionen getan hat. Man erkennt man, dass die sechs Vereine der Kreisklasse Süd einen neuen Coach (oder ein Trainerduo) ins Boot geholt haben, acht Mannschaften hingegen legen Wert auf Kontinuität und vertrauen dem bisherigen Übungsleiter. Neu sind Johannes Badura (DJK Ammerthal, zuvor Etzelwang), Simon Heller (SV Etzelwang, zuvor Aktiver in Hahnbach), das Kauerhofer Trainerduo Konstantin Beck (zuvor FV Vilseck) und Tobias Hüttner (zuvor Aktiver in Hahnbach), Donald Jakob (zuvor Kauerhof), Mario Gurdan (TuS Rosenberg II, zuvor Trainer der 3. Mannschaft) und das Zweigestirn der SG Utzenhofen/Kastl Daniel Hausner (zuvor Wallnsdorf/Schweigersdorf) und Andreas Zanner (zuvor Raigering U19).



Kommen wir last but not least zu den formulierten Saisonzielen des vierzehnköpfigen Klassements. Für eine Mannschaft, nämlich der SG Traßlberg/Michaelpoppenricht, zählt nur der Aufstieg. Sie gibt sich im zweiten Jahr ihres Bestehens entschlossen, den Sprung in die höchste Liga des Spielkreises zu schaffen. Als größte Konkurrenten des „self-made“-Topfavoriten sehen sich der 1. FC Neukirchen („Platz unter den ersten Drei“), die DJK Ammerthal („oben mitspielen“) und die DJK Ensdorf („vorne mitspielen“). Auch wenn man beim formulierten Saisonziel eher vorsichtig ist, werden sicherlich auch die SG Utzenhofen/Kastl („oberes Tabellendrittel“) und der Vizemeister der letzten beiden Jahre SC Germania Amberg („attraktiven Fußball spielen, von Spiel zu Spiel schauen“) ein gewichtiges Wort bei der Verteilung der ganz vorderen Ränge mitreden. Ein spannendes Hauen und Stechen um die begehrten Ränge 1 und 2 ist also garantiert. Für fünf Mannschaften liegt der Schwerpunkt woanders, sie streben dagegen in erster Linie den Erhalt der Liga an.





Im Überblick die Daten, die die Mannschaften der Kreisklasse Süd den Oberpfalz-Medien gemeldet haben:



SC Germania Amberg

Neuzugänge: Simon Geitner (SV Lauterhofen), Fabian Heilmaier (FV Vilseck)

Abgänge: Daniel Schäffer (pausiert vorübergehend)

Trainer: Thomas Roth (wie bisher) - Saisonziel: attraktiven Fußball spielen, von Spiel zu Spiel schauen





SV Inter Bergsteig Amberg II

Neuzugänge: Keine

Abgänge: Armin Gegic (SV Köfering), Alimamy Kamara (SV Köfering), Daniel Weit (1. Mannschaft)

Trainer: Andreas Wächter (wie bisher) - Saisonziel: Klassenerhalt





DJK Ammerthal II

Neuzugänge: Dominik Gottfried (TuS/WE Hirschau), Johannes Badura (SV Etzelwang)

Abgänge: Lukas Graf (DJK Ursensollen), Dominik Thumann (Karriereende)

Trainer: Johannes Badura (neu) - Saisonziel: Oben mitspielen





DJK Ensdorf

Neuzugänge: Keine

Abgänge: Benjamin Meier (SV Vilshofen), Alex Meier (SV Vilshofen), Yannik Grabinger (SV Vilshofen), Noah Hirteis (1. FC Rieden)

Trainer: Oliver Eckl (wie bisher) - Saisonziel: Vorne mitspielen





SV Etzelwang

Neuzugänge: Simon Heller (SV Hahnbach), Alexander Kloos (FC Amberg), Tobias Wagner (Vereinslos)

Abgänge: Mirco Brunner (1.FC Schlicht), Johannes Badura (DJK Ammerthal)

Trainer: Simon Heller (neu) - Saisonziel: Klassenerhalt mit Tendenz zu den oberen Plätze





SV Kauerhof

Neuzugänge: Kilian Groher (SV Raigering), Lukas Ehbauer (SF Ursulapoppenricht), Florian Sehr (1. FC Schlicht), Viktor Schuppe (FC Freihung), Nils Schäfer (SV Hahnbach), Chris Fotiadis (FC Großalbershof), Sergej Aleshko (SF Ursulapoppenricht), Christof Suttner (DJK Weinsfeld), Bernd Holzwarth (TSV Königstein), Tobias Hüttner (SV Hahnbach)

Abgänge: Donald Jakob (TSV Kümmersbruck), Andreas Heldmann (SV Köfering), Miro Seemann (1. FC Rieden), Erdal Izmire (DJK Gebenbach), Anthony Pohl (TuS Rosenberg), Daniel Kuznecov (SV Köfering), Michael Jakusevic (SVL Traßlberg), Cengiz Izmire (SV 08 Auerbach)

Trainerduo: Konstantin Beck/Tobias Hüttner (neu) - Saisonziel: Vorderes Mittelfeld





TSV Kümmersbruck

Neuzugänge: Donald Jakob (SV Kauerhof), Karel Kardos (Viktoria Pilsen), Petr Voltik (TJ Jiskra Domazlice), Tomas Kartak (FK Reporyje), Dominik Greiler (SV Köfering), Mario Micko (SV Michaelpoppenricht), Chris Jäger (ASV Haselmühl), Kilian Pusch (TSV Theuern), Anthony Seibold (eigene Jugend)

Abgänge: Tobias Dobler (SV Vilshofen), Lukas Schneider (SV Vilshofen), Jonathan Okorafor (1. FC Rieden)

Trainer: Donald Jakob (neu) - Saisonziel: Klassenerhalt





SV Loderhof/Sulzbach (Aufsteiger)

Neuzugänge: Alexander Pröll (SG Michaelpoppenricht), Nico Dirschedl (SG Michaelpoppenricht), Mario Münch (Germania Amberg), Devin Ritter (SV Hahnbach), Ilkay Secer (FC Amberg)

Abgänge: Simon Hambeck (Karriereende), Daniel Schüttendübel (ASV Haselmühl)

Trainer: Oktay Türksever (wie bisher) - Saisonziel: Klassenerhalt





1. FC Neukirchen

Neuzugänge: Luca Renner (TSV Königstein), Martin Bursic (SV Obertrübenbach), Nico Fischer (1. FC Schlicht), Timo Sperber (SSV Paulsdorf)

Abgänge: Nick Hartmann (SV Hahnbach), Justin Schürer (TSV Bärnau)

Trainer: Christian Ringler (wie bisher) - Saisonziel: Unter den ersten Drei





SG Paulsdorf/Freudenberg II (Aufsteiger)

Neuzugänge: Felix Heinrich (SV Raigering A-Jugend), Julius Thurnwald (reaktiviert), Nicolai Fuchs (TSV Kümmersbruck), Florian Fuchs (TSV Kümmersbruck), Jakob Ries (SV Raigering A-Jugend)

Abgänge: Keine

Trainer: Achim Beck (wie bisher) - Saisonziel: Einstelliger Tabellenplatz





TuS Rosenberg II

Neuzugänge: Antony Pohl (SV Kauerhof), Anton Lichtner (vereinslos), Joel Beyreuther (FC Amberg U19), Ferdinand Stemp (eigene Jugend), Maximilian Recknagel (eigene Jugend)

Abgänge: Maximilian Eckert (Turnerschaft Regensburg), Mehrzad Vahidi Rad (FC Amberg II)

Trainer: Mario Gurdan (neu) - Saisonziel: Klassenerhalt





SV Schmidmühlen II

Neuzugänge: Lukas Hierl (eigene Jugend), Alexander Puchta (eigene Jugend)

Abgänge: Edwin Wenz (SpVgg Diepersdorf), Kevin Schötz (SV Vilshofen), Phillip Reindl (SV Vilshofen), Nico Koller (SV Leonberg)

Trainer: Hans Flierl (wie bisher) - Saisonziel: Klassenerhalt





SG Traßlberg/Michaelpoppenricht

Neuzugänge: Moritz Hammer (1. FC Schlicht), Marco Honig (1. FC Rieden), Johann Henschke (Inter Bergsteig Amberg)

Abgänge: Nico Dirschedl (SV Loderhof), Alexander Pröll (SV Loderhof), Mario Rudert (Karriereende), Nico Krieger (Karriereende), Thomas Rubenbauer (pausiert)

Trainer: Ilker Caliskan (wie bisher) - Saisonziel: Aufstieg





SG Utzenhofen/Kastl (Absteiger)

Neuzugänge: Josef Ehrnsperger (DJK SV Wiesenacker), Adrian Hollweck (TuS Hohenburg), Fabian Kraus (DJK SV Wiesenacker), Leo Meiler (SV Illschwang), Martin Hiereth (eigene Jugend), Severin Franke (eigene Jugend), Bryan Schnur (FC Amberg)

Abgänge: Martin Bäuml (DJK Ursensollen)

Trainer: Daniel Hausner/Andreas Zanner (neu) - Saisonziel: Oberes Tabellendrittel





Neu im Starterfeld der Südstaffel der Kreisklasse Weiden sind die A-Klassen-Meister SV Loderhof/Sulzbach (Nord) und SG SSV Paulsdorf/Freudenberg III (Süd), sowie Kreisliga-Absteiger SG Utzenhofen/Kastl. Nicht mehr der Liga gehört Absteiger SV Raigering II an, der eine Etage tiefer einen Neuanfang startet.