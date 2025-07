Transfers und Ziele KK Ost: Keiner nimmt „Aufstieg“ in den Mund

Schauen wir zunächst auf die Personalfluktuation, da hat sich bei insgesamt vier Vereinen am meisten getan, zum Teil auch verbunden mit einem doch starken Verjüngungsprozess. Mit einem doch erheblich veränderten Kader gehen die beiden Kreisliga-Absteiger DJK Irchenrieth (vier Abgänge, neun Neuzugänge - davon drei aus der eigenen Jugend) und DJK Weiden (ein Abgang und acht Neuzugänge) in die neue Spielzeit. Sieben neue Gesichter (davon kommen fünf aus der eigenen Talentschmiede) gilt es beim SV Waldau einzubauen, nur ein Spieler hat den Verein in der Spielpause verlassen. Ebenfalls mächtig auf dem Transfermarkt tätig war die SpVgg Windischeschenbach, die neun neue - davon drei aus der eigenen Jugend - Spieler holte, um immerhin sechs Abgänge zu kompensieren. Bleibt noch die SpVgg Pirk, sie hat vier Neuzugänge zu verzeichnen, im Gegenzug haben sechs Akteure anderorts eine neue Herausforderung gesucht. Bei zwei Teams des wieder vierzehnköpfigen Starterfeld hat sich der bisherige Kader dagegen nur wenig verändert: Der TSV Pleystein meldete zwei Neuzugänge und ein Abgang, Aufsteiger SV Etzenricht II holte zwei neue Spieler um die gleiche Anzahl an Akteuren abzugeben.



Bei der Besetzung der Trainerposition vertrauen neun Teams dem Coach, der schon in der letzten Saison die sportliche Richtung vorgab. 5 Vereine des Klassements hingegen haben einen neuen Hoffnungsträger an Land gezogen. Michael Bachmeier (39) hat nach einer Saison als Spieler nun das Zepter des Übungsleiters bei der DJK Irchenrieth übernommen, Dominik Baschnagel (42) heißt der neue Mann auf der Kommandobrücke der SpVgg Windischeschenbach, Alexander Pecher (40) hat bei der SpVgg Moosbach angeheuert, Stefan Krebs (50) hat in Pirk nach einem Jahr als „Co“ nun das alleinige Sagen und schließlich feiert Krzystof Pianka (51) beim FC Luhe-Markt sein Comeback, stand er doch von 2018 bis zum Ende der Coronasaison 2019/21 schon einmal an der Außenlinie des FCL. Nennen wir noch ein sechstes neues Gesicht, das zum ersten Mal im Herrenbereich in die Rolle eines Coaches schlüpft: Sebastian Demel (43), vormals Aktiver bei den Gelb-Schwarzen, ist der neue Mann an der Seite von Enrico Köllner (37) bei der DJK Neustadt. Beide bilden das verantwortliche, gleichberechtigte Zweigestirn bei den Kreisstädtern.



Bei der Formulierung des Saisonziels nimmt keiner die Worte „Meisterschaft" oder „Aufstieg“ in den Mund, so macht sich auch keiner „freiwillig“ zum Top-Favoriten der Liga. Drei Mannschaften geben sich entschlossen, im Kampf um die beiden begehrten Aufstiegsplätze ein gewichtiges Wort mitzureden. Die DJK Irchenrieth, die DJK Neustadt und der FC Luhe-Markt wollen „oben mitspielen“, die SpVgg Pirk und der TSV Pleystein bleiben zumindest vorsichtig optimistisch und streben obere Tabellenränge an. Nur zwei Mannschaften, nämlich die Aufsteiger SV Altenstadt/VOH und SG Püchersreuth/Floß, halten die Bälle am meisten flach, für sie ist es in erster Linie wichtig, den Erhalt der Liga einzutüten. Außergewöhnlich schließlich die Formulierung der Ziele der Pirker („schauen, was so geht“), interessant auch, dass man in Windischeschenbach kein konkretes Saisonziel ausgibt.





Im Überblick die Daten, die die Mannschaften der Kreisklasse Ost den Oberpfalz-Medien gemeldet haben:



SV Altenstadt/Voh. (Aufsteiger)

Neuzugänge: Alexander Striegl (Rückkehrer, aus ehemaliger eigener Jugend), Elias Ram, Jan Böhm, Fabio Voit (alle eigene Jugend), Raphael Wittmann (Rückkehrer, aus ehemaliger eigener Jugend)

Abgänge: Keine

Trainer: Markus Schreiner (wie bisher) - Saisonziel: Klassenerhalt





SV Altenstadt/WN

Neuzugänge: Kamin Adam (TJ Slavoj Kolovec), Ansalem Ogbonnaya (FC Weiden-Ost)

Abgänge: Hannes Bösl (SC Luhe-Wildenau)

Trainer: Marvin Häffner (wie bisher) - Saisonziel: Möglichst schnell nichts mit dem Abstieg zu tun haben





SV Etzenricht II (Aufsteiger)

Neuzugänge: Johannes Suttner (TSV Kirchendemenreuth), Samuel Wexlberger (TSG Weiherhammer)

Abgänge: Kevin Sbitner (Eintracht Schwandorf), Jonas Hilbig (TSG Weiherhammer)

Trainerduo: Klaus Moucha / Artur Parusel (wie bisher)

Saisonziel: Einstelliger Tabellenplatz





DJK Irchenrieth (Absteiger)

Neuzugänge: Fabian Quast (SpVgg Windischeschenbach), Luka Opacak (FC Luhe-Markt), Georg Riedl (TSV Neudorf), Markus Riedl, Kevin Hastler (beide SpVgg Pirk), Vincent Grastat, Louis Baierl, Maximilian Puff, Johannes Hammer (alle eigene Jugend)

Abgänge: Petr Slajs (Karriereende), Michael Bündgens (TSV Tännesberg), Christian Imm, Sandro Michl (beide SpVgg Schirmitz)

Trainer: Michael Bachmeier (neu) - Saisonziel: Oben mitspielen





FC Luhe-Markt

Neuzugänge: Emilio Aza (SC Luhe-Wildenau), Christian Märkl (SG Ehenfeld/Hirschau), Nico Braun (TSV Neudorf)

Abgänge: Dominik Klein (SC Schwarzenbach), Luka Opacak (DJK Irchenrieth), Max Hammer (SC Luhe-Wildenau)

Trainer: Krzystof Pianka (neu) - Saisonziel: Oben mitspielen





SpVgg Moosbach

Neuzugänge: Jakob Grötsch (eigene Jugend), Rene Bauer (TSV Eslarn), Matthias Pausch (SpVgg Vohenstrauß), Lukas Gürtler (TSV Flossenbürg)

Abgänge: Stephan Seidl (Karriereende)

Trainer: Alexander Pecher (neu) - Saisonziel: Einstelliger Tabellenplatz





DJK Neustadt/Waldnaab Neuzugänge: Christian Greiner (SG Störnstein/Wurz), Jan Aichinger (SG Plößberg/Schönkirch II), Michael Obermeier (TSV Flossenbürg)

Abgänge: Ludwig Neumann (Karriereende), Emanuel Eckl (pausiert), Karl Steger (FSV Waldthurn)

Trainerduo: Enrico Köllner (wie bisher) / Sebastian Demel (neu) - Saisonziel: An die Leistungen der Vorsaison anknüpfen, Platzierung unter den ersten Fünf





SpVgg Pirk

Neuzugänge: Julian Würdinger, Dennis Würdinger, Massimo Mazzullo (alle VfB Weiden), Marco Deubzer (VfB Rothenstadt)

Abgänge: Muhammed Abu Zughaid (TSV Tännesberg), Rabar Baker Ismail (VfB Rothenstadt), Ramiz Mulic (SG Seugast/Schlicht II), Ermin Delic (SG Seugast/Schlicht II) Kevin Hastler (DJK Irchenrieth), Markus Riedl (DJK Irchenrieth)

Trainer: Stefan Krebs (neu) - Saisonziel: Schönen Fußball spielen, schauen was so geht, oberer Tabellenbereich





TSV Pleystein

Neuzugänge: Moritz Hartwig (SpVgg Vohenstrauß), Maximilian Striegl (TSV Eslarn)

Abgänge: Jonas Helgert (SpVgg Vohenstrauß)

Trainer: Alexander Schön (wie bisher) - Saisonziel: Obere Tabellenhälfte





SG Plößberg/Schönkirch II

Neuzugänge: Alexander Helgert, Dennis Heindl (beide eigene Jugend), Louis Ziegler (SpVgg SV Weiden)

Abgänge: Jan Aichinger (DJK Neustadt/WN), Matthias Freundl (TSV Bärnau), Christian Wittmann, Alexander Hecht (beide Karriereende)

Trainer: Sebastian Schell (wie bisher) - Saisonziel: Einstelliger Tabellenplatz





SG Püchersreuth/Floß (Aufsteiger)

Neuzugänge: Florian Schuller (SV Waldau) Timo Schönberger, Tobias Püttner, Jonas Seitz, Julian Engelbrecht (alle eigene Jugend)

Abgänge: Tim Riedl (TSV Bärnau)

Trainer: Markus Mois (wie bisher) - Saisonziel: Klassenerhalt





SV Waldau

Neuzugänge: Eric Wappmann, Leon Miedl, Enrico Lahm, Quirin Schmid, Fabian Lämmlein (alle eigene Jugend), Lucas Troll (SG Regenstauf II), Niklas Woldrich (SpVgg Vohenstrauß)

Abgänge: Florian Schuller (SG Püchersreuth/Floß)

Trainer: Rene Niemann (wie bisher) - Saisonziel: einstelliger Tabellenplatz, Integration der Jugendspieler in den Herrenbereich





DJK Weiden (Absteiger)

Neuzugänge: Julian Brandt, Lukas Brandt, Giuseppe Roma (alle TSV Neudorf), Lukas Friese (FC Weiden-Ost), Paul Klinger (FC Schönwald), Gino Manukyan (VfB Rothenstadt), Kilian Schmidt-Hoffmann (Post Nürnberg), Kabir Khan (SpVgg Windischeschenbach)

Abgänge: Lual Garang (SpVgg Windischeschenbach)

Trainer: Rico Friese (wie bisher) - Saisonziel: Möglichst schnell in der Kreisklasse ankommen





SpVgg Windischeschenbach

Neuzugänge: Lual Ajang Garang (DJK Weiden), Moses Ubaldo, Monday Dario, Munzir Kouri (alle vereinslos), Babine Tirera (SpVgg Trabitz), Julian Reischl (DJK Neuhaus), Hannes Horn, Josef Lebegern, Bastian Schedl (alle eigene Jugend)

Abgänge: Fabian Quast (DJK Irchenrieth), Andreas Kische (TSV Reuth), Frank Eckl (TSV Reuth), Salomo Bergmann (TSV Erbendorf), Matthias Winter (TSV Reuth), Tobias Schattenkirchner (TSV Reuth)

Trainer: Dominik Baschnagel (neu) - Saisonziel: Ohne definiertes Ziel