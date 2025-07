Transfers und Saisonziele „Sehr starke“ Wiesbadener B-Liga erwartet

Wiesbaden. Uns erwartet dieses Jahr eine sehr starke Liga“, ist sich Blau-Gelbs Patrick Hüthwohl, der die Wiesbadener B-Liga bestens kennt, sicher. Bei Blau-Gelb, wo Coach Steve Stephan in seine dritte Saison geht, hofft man dabei an die Ungeschlagen-Serie der letzten Rückrunde anzuknüpfen. „Wir bekommen drei starke Aufsteiger“, meint Hüthwohl weiter. Das sieht der VfR offensichtlich selbst so und ruft gleich mal den direkten Durchmarsch als Saisonziel aus.