Transfers und Saisonziele Kreisliga Süd - 4 neue Coaches

Einen erheblichen personellen Umbruch hat der SV Köfering vollzogen, um seinen Kader einmal zu verjüngen, ihn breiter zu machen und auf der anderen Seite für einen großen Konkurrenzkampf untereinander zu sorgen: Sage und schreibe 17 Neuzugängen stehen insgesamt acht Abgänge gegenüber. Und auch bei der Landesligareserve des SC Luhe-Wildenau hat sich während der Sommerpause einiges getan, haben die Mannschaft von Trainerroutinier „Girgl“ Ramsauer doch neun Spieler verlassen, während die Verantwortlichen allerdings im Gegenzug die gleiche Anzahl an neuen Gesichtern präsentieren konnten. Bemerkenswert auch der Personalwechsel bei Aufsteiger FC Weiden-Ost II: Die Ostler nehmen gleich 13 Talente aus der letztjährigen Landesliga-U19 auf und stellen damit sicherlich das jüngste Team im Wettbewerb.



Das extreme Gegenteil zu den genannten drei Vereinen herrscht - eigentlich wie gewohnt - beim FC Edelsfeld. Vermeldete die Truppe von Coach Stephan Schmeller schon vor der letzten Saison kaum Personalbewegungen während der Sommerzeit (kein Neuzugang/drei Abgänge), vertraut die Truppe vom Hahnenkamm in der kommenden Spielzeit exakt dem gleichen Kader, der bis Mai dieses Jahres die FCE-Farben vertrat. „Mithalten“ kann da nur der SV Schmidmühlen, den kein Spieler verlassen hat und der nur einen "Neuen" präsentiert.



Bei der Besetzung der Trainerposition vertrauen zehn Mannschaften im Starterfeld der Kreisliga Süd auch an den kommenden 26 Matchdays ihrem Coach, der in der letzten Saison auf der Kommandobrücke stand. Anders, als in der Nordstaffel, haben so nur vier Teams neue Hoffnungsträger an der Außenlinie bzw. als Spielertrainer verpflichtet. Dabei präsentiert der TuS Rosenberg mit dem Gespann Jonas Dotzler/Dennis Kramer ein neues Spielertrainerduo, mit Martin Kratzer kehrt ein bekanntes Gesicht in den Raigeringer Pandurenpark zurück, Andreas Meyer nimmt beim TuS/WE Hirschau erstmals einen Trainerjob im Kreis Amberg/Weiden an und schließlich stellt Liganeuling FC Weiden-Ost II mit Tim Schlesinger (21) den mit Abstand jüngsten Übungsleiter der ganzen Liga. Ganze 36 Jahre älter ist dagegen Roland Winkler, Coach des TSV Königstein. Der „Dauerbrenner“ im Starterfeld steht seit 2019 ohne Unterbrechung an der Außenlinie der Truppe aus dem Landkreis Amberg/Sulzbach.



Was die Formulierung des Saisonziels betrifft, verhält man sich wie schon in den letzten Jahren eigentlich allerorts eher vorsichtig. Will sich von den ambitionierten Teams – in Königstein, Rosenberg, Rieden, Raigering, Freudenberg und Vilseck nennt man das Mitspielen im oberen Tabellenbereich als erklärtes Vorhaben – keiner so recht zum selbsternannten Favoriten emporheben und nimmt Platz 1, 2 oder gar die Worte „Aufstieg“ oder „Meisterschaft“ in den Mund, ist bei fünf Vertretern klar, dass die Sicherung des Klassenerhalts oberste Priorität genießt.





Im Überblick die Daten, die die Teams der Kreisliga AM/WEN Gruppe Süd den Oberpfalz-Medien gemeldet haben:



FC Edelsfeld

Neuzugänge: Keine

Abgänge: Keine

Trainer: Stephan Schmeller (wie bisher) - Saisonziel: Einstelliger Tabellenplatz





SV Freudenberg

Neuzugänge: Jakob Ries (SV Raigering)

Abgänge: Tizian Hammer (SF Ursulapoppenricht)

Spielertrainer: Sebastian Bauer (wie bisher) - Saisonziel: Platzierung unter den ersten Fünf





ASV Haselmühl

Neuzugänge: Matthias Kaminski (DJK Ammerthal II) Moritz Kick (reaktiviert)

Abgänge: Joel Lichtenfeld (Co-Trainer SV Schmidmühlen) Chris Jäger (TSV Kümmersbruck) Andreas Hammerl (Karriereende) Contrill Smith (Umzug)

Trainer: Dominik Schuster (wie bisher) - Saisonziel: Klassenerhalt





TuS/WE Hirschau

Neuzugänge: Andreas Meyer (TSV Stulln), Kenan Alyoussef Al Mohammad (SV Raigering)

Abgänge: Daniel Huber (SpVgg Vohenstrauß), Elias Grünwald (SF Ursulapoppenricht), Dominik Gottfried (DJK Ammerthal), Jannik Meier (FC Amberg)

Trainer: Andreas Meyer (Spielertrainer, neu) - Saisonziel: Mittelfeldplatz





SV Köfering

Neuzugänge: Daniel Malewicz, Steffen Malewicz, Tobias Seegräber, Ousama Rahal, Abdal Alshadod (alle 1. FC Rieden), Tim Haller, Raphael Perras, Nawar Hussein, Nibras Chooqee (alle FC Amberg), Armin Gegic, Alimamy Kamara, Abdalah Horan (alle SV Inter Bergsteig) Andreas Heldmann, Daniel Kuznecov (beide SV Kauerhof), Sven Lehner (SC Kreuz Bayreuth), Inza Kone (TuS Schnaittenbach), Ale Horan (vereinslos)

Abgänge: Dennis Kramer (Spielertrainer TuS Rosenberg), Tim Troidl (TuS Rosenberg), Vislan Lalayev (FC Amberg), Salim Sternas (FC Amberg), Florent Sejdiu (SV Inter Bergsteig Amberg), Dominik Greiler (TSV Kümmersbruck), Benjamin Blösel (DJK Ursensollen), Marko Popczyk (SV Vilshofen)

Trainerduo: Christian Helleder/Oliver Lassmann (seit April 2025) - Saisonziel: Frühzeitige Sicherung des Klassenerhalts





TSV Königstein

Neuzugänge: Clemens Mertel, Valentin Brunner, Tobias Lindner, Julian Sperber, Felix Hering, Leon Gebhard, Sebastian Köller (alle eigene Jugend), Tobias Neuberger (USC Bayreuth)

Abgänge: Udo Hagerer (Spielertrainer SG Sorghof/Vilseck II) Bernd Holzwarth (SV Kauerhof)

Trainer: Roland Winkler (wie bisher) - Saisonziel: Vorderes Tabellendrittel





SC Luhe-Wildenau II (Aufsteiger)

Neuzugänge: Robert Drechsler (VfB Rothenstadt), Hannes Bösl (SV Altenstadt/WN), Sebastian Bauer (SG Störnstein/Wurz), Max Hammer (FC Luhe-Markt), Fabian Hofmann (SV Kohlberg), Alioune Fall (SpVgg SV Weiden), Basti Ott, Emil Paul (beide eigene Jugend), Fabian Volkmer (VfB Rothenstadt)

Abgänge: Ludwig Tannhäuser, Dominik Zawal ( beide zur SpVgg Trabitz), Maximilian Prem (FC Tegernheim), Emilio Aza (FC Luhe-Markt), Noah Hammer (SpVgg Schirmitz), Ilja Sestakow (pausiert), Kristjan Mrkonjic (Kroatien), Manuel Paulus, Florian Stadler (beide Karrieende)

Trainer: Georg Ramsauer (wie bisher) - Saisonziel: Klassenerhalt





SV Raigering

Neuzugänge: Elias Segerer, Lean Riß, Patrick Gottfried, Christian Zeitler (alle eigene Jugend), Raphael Wolf (SpVgg Weiden U19)

Abgänge: Bastian Rubenbauer (SV Inter Bergsteig Amberg), Lorenzo Ficarra (ASV Michelfeld)

Trainer: Martin Kratzer (neu) - Saisonziel: Im vorderen Drittel mitspielen





1.FC Rieden

Neuzugänge: Philip Kölbl (FC Amberg), Noah Hirteis (DJK Ensdorf), Johannes Wendl (SV Raigering), Jonathan Okorafor (TSV Kümmersbruck), Georg Haak (SF Ursulapoppenricht), Frias Beer (eigene Jugend)

Abgänge: Tobias Eichermüller (DJK Ursensollen), Florian Holfelder (SG Weigendorf/Hartmannshof), Valentin Graml (FC Amberg), Marco Honig (SG Traßlberg/Mipo)

Trainer: Bernd Scheibel (wie bisher) - Saisonziel: Vorderer Tabellenplatz





TuS Rosenberg

Neuzugänge: Ben Falk (SV Hahnbach), Markus Barth (SV Inter Bergsteig Amberg), Tim Troidl (SV Köfering), Dennis Kramer (SV Köfering)

Abgänge: Niko Becker (ASV Cham), Alexander Bittner (SF Ursulapoppenricht)

Spielertrainer-Duo: Jonas Dotzler/Dennis Kramer (neu) - Saisonziel: Vorne mitspielen





SV Schmidmühlen

Neuzugang: Joel Lichtenfeld (ASV Haselmühl, als spielender Co-Trainer)

Abgänge: Keine

Spielertrainer: Alexander Greger (wie bisher) - Saisonziel: Bessere Platzierung als in der Vorsaison





DJK Ursensollen (Aufsteiger)

Neuzugänge: Tobias Eichermüller (1. FC Rieden), Martin Bäuml (SG Kastl/Utzenhofen), Lucas Graf (DJK Ammerthal II), Benjamin Blösel (Hubertus Köfering), Alexander Vogl (SV Altenstadt/Voh.), Lukas Junker, Maximilian Schlereth, Samuel Binder (alle eigene Jugend)

Abgänge: Daniel Seegräber (TSV Theuern)

Spielertrainer: Thomas Kotzbauer (wie bisher) - Saisonziel: Klassenerhalt





FV Vilseck (Absteiger)

Neuzugänge: Tobias Rudlof (SV Grafenwöhr), Niklas Hummer (TSV Neudorf), Samuel Schmidt (1. FC Schlicht)

Abgänge: Fabian Heilmaier (Germania Amberg), Stefan Liermann (Karriereende), Coby Holler (Germania Nürnberg)

Trainer: Tobias Graßler (wie bisher) - Saisonziel: Vorderes Tabellendrittel





FC Weiden-Ost II (Aufsteiger)

Neuzugänge: Julius Dobmeier, Vid Mrkonijc, Tom Droste, Paul Siegert, Danyil Novik, Nico Herber, Max Auer, Jo Ulrich, Thomas Listl, Joshua Schertl, Hasam Haydari, Samuel Taylor, Finn Kämpf (alle eigene Jugend), Lukas Steininger (SpVgg Vohenstrauß II)

Abgänge: Keine

Trainer: Tim Schlesinger (neu) - Saisonziel: Jugendspieler integrieren, Klassenerhalt





Neu im Starterfeld der Südstaffel sind Bezirksliga-Absteiger FV Vilseck, die Kreisklassen-Meister DJK Ursensollen (Süd) und SC Luhe-Wildenau II (Ost) sowie der FC Weiden-Ost II (Vizemeister KK Ost), der über die Relegation den Sprung nach oben schaffte. Nicht mehr der Kreisliga Süd gehören Bezirksliga-Aufsteiger SF Ursulapoppenricht, die beiden Absteiger SV Hahnbach II und SG Utzenhofen sowie der SV Kohlberg (Ligawechsel in den Norden) an.