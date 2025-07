Transfers, Training, Aussichten: Sommer in der Bayernliga Nord (2)

Es geht wieder los! Die Teams der Bayernliga Nord sind in die Vorbereitung gestartet. Es wird fleißig geschwitzt, getestet - und auch noch etwas geplant. Denn obwohl die meisten Kader für die Saison 2025/2026 stehen, hält man vielerorts "Augen und Ohren", wie es so schön heißt, hinsichtlich weitere Neuzugänge noch offen. Diese und weitere sommerliche Themen - Teil 2: Fortuna Regensburg, ATSV Erlangen, TSV Kornburg, FSV Stadeln, DJK Gebenbach, SSV Jahn Regensburg II, FC Ingolstadt II und SC Großschwarzenlohe.

Trainingsauftakt: 18. Juni

Vorbereitungsumfang: Drei bis vier Einheiten pro Woche sowie zwei Testspiele pro Wochenende

Trainingslager: Nein

Saisonziel: "Nach der erfolgreichen zweiten Saison in der Bayernliga wollen wir uns weiter stabilisieren und an der vergangenen Saison anknüpfen."

Meistertipp: SC Eltersdorf

Aussichten: "Zeit wird es, dass es wieder losgeht. Wir freuen uns auf die dritte Saison in der Bayernliga!"

Die Angaben machte: Co-Spielertrainer Lucas Altenstrasser





ATSV Erlangen

Bisherige Abgänge: Valantis Floros (SC Eltersdorf), Moritz Gündling (TSV Kornburg), Sebastian Döring (Würzburger FV), Davide Pisanu (Pause), Yasin Kaya (Bayern Kickers), Julian Arnold (SC Schwabach), Aris Dimitriadis, Geremi Perera, Timo Armbruster, Luka Krause, Bohdan Mykytenko (alle unbekannt)

Bisherige Zugänge: Burak Ayvaz, Drazen Mizic, Aron Owusu (alle DJK Gebenbach), Julian Vierengel (Baiersdorf), Dior Zabergja (FC Mitrovia/Kosovo) und Ulrich Spies (Don Bosco Bamberg). Zudem sind fünf A-Jugendspieler während der Vorbereitung dabei und können sich empfehlen.

Weitere Transferplanungen: Keine Angaben

Trainingsauftakt: 17. Juni

Vorbereitungsumfang: Drei bis vier Einheiten pro Woche

Trainingslager: "Ja - in Pottenstein"

Saisonziel: "Nachdem uns viele Spieler verlassen haben, müssen wir uns erst orientieren."

Meistertipp: Eintracht Bamberg, SC Eltersdorf, TSV Kornburg und ASV Cham

Aussichten: "Nach der unserer starken Saison müssen wir uns erstmal als Mannschaft finden. Wir haben viele wichtige Spieler verloren und interessante Spieler dazu bekommen. Wir wollen wieder versuchen, nichts mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben."

Die Angaben machte: Trainer Shqipran Skeraj





TSV Kornburg

Bisherige Abgänge: Asem Abu-Baji, Marsel Lustig (beide SC Schwabach), Salah El Berg (DJK Gebenbach) und Noah Zerihun Gebre (SpVgg Ansbach)

Bisherige Zugänge: Marcel Götz (SpVgg Bayreuth) und Laurin Klaus (DJK Ammerthal)

Weitere Transferplanungen: Ein bis zwei Spieler sollen noch kommen - für das Zentrum und ein Außenverteidiger

Trainingsauftakt: 14. Juni

Vorbereitungsumfang: Vier bis fünf Einheiten pro Woche

Trainingslager: 20. bis 22. Juli in Regensburg

Saisonziel: Top 5

Meistertipp: "Einer der Favoriten"

Aussichten: "Nach Platz 8 wollen und müssen wir uns neue Ziele vornehmen. Wir haben den Kader verkleinert, was nicht ohne Risiko ist, wir wollen aber von den Vorteilen profitieren.

Die Angaben machte: Trainer Hendrik Baumgart





FSV Stadeln

Bisherige Abgänge: Maxi Hirschmann (TSC Neuendettelsau), Thomas Müller (ATSV Erlangen; Thilo Abudo (2. Mannschaft), Sebastian Emmert (SV Newroz Hildesheim), Lukas Kqira und

Fabian Dedaj (beide Ziel unbekannt)

Bisherige Zugänge: Tugay Akbakla (SC Eltersdorf), Muhamed Celahmetovic, Ilhan Plevlijak (beide FC Bosna), Daniel Roth (SV Gutenstetten), Leon Rukiqi (ATSV Erlangen), Koray Kaiser (FC Eintracht Bamberg), Simon Klug (SV Schwaig), Maurice Reichenauer, Paul Trautner und Julius Götz (alle 2. Mannschaft)

Weitere Transferplanungen: Abgeschlossen.

Trainingsauftakt: 21. Juni

Vorbereitungsumfang: Vier Einheiten pro Woche

Trainingslager: Beim USC Flachau vom 26. bis 29. Juni

Saisonziel: Klassenerhalt

Meistertipp: SC Eltersdorf

Aussichten: "Wir freuen uns auf die neue Herausforderung."

Die Angaben machte: Sportlicher Leiter Joachim Schempp





DJK Gebenbach

Bisherige Abgänge: Aaron Mills Owusu (unbekannt), Moritz Plößl (pausiert), Jan Fischer (Kariereende), Burak Ayvaz (ATSV Erlangen), Christoph Lindner (SV Cham), Bastian Freisinger (SV Hahnbach), Dominik Haller (DJK Ammerthal) und Friedrich Lieder (FC Amberg)

Bisherige Zugänge: Leon Brandl (ASV Burglengenfeld), Tim Schreiner (FC Amberg), Fabian Geitner (SC Luhe Wildenau), David Dujmovic (FSV Bruck), Lias Birle (SpVgg Bayreuth), Salah El Berd (TSV Kornburg), Leo Rjumin (eigene Jugend), Alexander Moratz und Konstantin Plankl (beide ASV Neumarkt)

Weitere Transferplanungen: Derzeit nichts geplant

Trainingsauftakt: 16. Juni (individuelle Läufe) bzw. 26. Juni (auf dem Platz)

Vorbereitungsumfang: Vier Einheiten und ein Testspiel pro Woche

Trainingslager: Nein

Saisonziel: "So schnell wie möglich die erforderliche Punktzahl für den direkten Klassenerhalt sichern"

Meistertipp: Favoritenkreis: Eltersdorf, Bamberg, Cham

Aussichten: "Wir haben einen großen Umbruch vollzogen und wollen die neuen Spieler so schnell wie möglich integrieren. Eine Saison wie 24/25 wollen wir mit allen Mitteln vermeiden. Die Liga wird wieder sehr ausgeglichen sein - Kleinigkeiten entscheiden. Es gilt in jedem Spiel an die Leistungsgrenze zu kommen um so schnell wie möglich nichts mit dem Abstieg oder Relegation nach unten zutun zu haben."

Die Angaben machte: Trainer Markus Kipry





SSV Jahn Regensburg II

Bisherige Abgänge: Korbinian Stütz (SpVgg Hankofen-Hailing), Manuel Reiß (ASV Cham), Elias Dimmelmeier, Oskar Preil, Björn Fröhlich, Adrian Nagel, Alexander Nittnaus, Leon Rudenko, Basti Walter (alle unbekannt)

Bisherige Zugänge: Josef Totschnig (SSV Ulm), Fabian Ziegler (Fortuna Regensburg), Vitus Zimmermann (DJK Ammerthal)

Weitere Transferplanungen: "Das wird sich zeigen"

Trainingsauftakt: 12. Juni

Vorbereitungsumfang: Vier Einheiten auf dem Platz, zwei im Gym.

Trainingslager: Nein

Saisonziel: "Unser Ziel ist die bestmögliche Unterstützung unserer jungen Talente für deren schnellstmögliche Weiterentwicklung, um Profi zu werden."

Meistertipp: "Ich habe keine Präferenz."

Aussichten: "Wir freuen uns sehr auf die kommende Saison."

Die Angaben machte: Trainer Christoph Jank





FC Ingolstadt II

Bisherige Abgänge: Davide Sekulovic, Berkay Öztürk, Emre Gül, Ognjen Drakulic (alle zur 1. Mannschaft), Johannes Birkl, Thomas Rausch (beide FSV Pfaffenhofen), Luca Lechner (1. FC Köln U21), Enrique Bösl (SV Erlbach), Valentin Hoti, Said Souleymane, Kurt Pestel, Din Alajbegovic und Aurel Kuqanaj (alle unbekannt)

Bisherige Zugänge: Patrick Bachmann (Astoria Walldorf), Can Paylan, Iwinosa Uhuns (beide FC Bayern München), Justin Nottrodt (SpVgg Bayreuth), Mussa Tasmim (SG Aumund-Vegesack), Tomislav Bagaric (Kirchheimer SC), Leo Haas (TSV Rain am Lech), Damian Coric (Türkgücü München) und Lars Böhmeke (kommt nach Leihe vom TSV Landsberg zurück)

Weitere Transferplanungen: Abgeschlossen

Trainingsauftakt: 12. Juni

Vorbereitungsumfang: Es wird jeden Tag trainiert

Trainingslager: Am Auwaldsee rund um den 14. Juni

Saisonziel: "So viele Jungs wie möglich in die Profimannschaft bringen"

Meistertipp: Eltersdorf

Aussichten: Keine Angaben

Die Angaben machte: Trainer Patrick Schönfeld





SC Großschwarzenlohe

Bisherige Abgänge: Mika Ulrich, Florian Nißlein (beide DJK Abenberg), Mika Schmidt (SV Hofstetten) und Nikolas Gurgu (SV Unterreichenbach)

Bisherige Zugänge: Maximilian Merk (TSV Meckenhausen), Mark Roth (TSV Katzwang), Tim Koszorous (TSV Weißenburg), Simon Schallmayer (SV Unterreichenbach), Christian Heinloth (DJK Ammerthal), Carlo Schwarzer (SpVgg Ansbach) und Luca Ruiu (VfB Eichstätt)

Weitere Transferplanungen: Abgeschlossen

Trainingsauftakt: 3. Juni

Vorbereitungsumfang: Mehr als drei Mal, wie während der regulären Saison

Trainingslager: Brombachsee - 20. bis 22. Juni

Saisonziel: Klassenerhalt

Meistertipp: SC Eltersdorf

Aussichten: "Wir freuen uns auf eine spannende Saison in der Bayernliga"

Die Angaben machte: Sportlicher Leiter Rainer Abraham