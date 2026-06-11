Transfers, Trainer und Turniere: Jetzt die FuPa-Daten aktualisieren!

Ganz aktuell veröffentlichen wir die Wechsel auf fupa.net/volksfreund sowie in Zusammenfassungen als regionaler Transferticker in der Printausgabe des Volksfreunds. Um möglichst alle neuen Kaderdaten auch auf den Ende Juli erscheinenden Volksfreund-Sonderseiten „Anstoß-Extra“ berücksichtigen zu können, sind die registrierten Vereinsverwalter der Clubs von der Rheinlandliga bis zur C-Klasse dazu aufgerufen, uns via ­fupa.net die Zu- und Abgänge, den kompletten Kader, das Trainerteam, das Saisonziel und die Meisterschaftsfavoriten bis spätestens 5. Juli mitzuteilen.

Die Kader der Mannschaften aus den Reserveklassen der Fußballkreise Trier-Saarburg und Eifel werden wie in den vergangenen Jahren ausschließlich auf fupa.net veröffentlicht. Sobald die Ligeneinteilungen und Spielpläne feststehen, wird das FuPa-System ab Mitte Juli Schritt für Schritt auf die neue Saison umgestellt.

Die Vereinsverwalter können darüber hinaus folgende Felder zur neuen Spielzeit bearbeiten, um einen Mehrwert für den eigenen Club oder die eigene Spielgemeinschaft zu schaffen und die Außendarstellung zu verbessern: Tests und Turniere anlegen, Vereinsdaten aktualisieren, zum Beispiel: Steckbrief, Ansprechpartner, Schiedsrichter und Spielstätten, Widgets auf die Homepage einbauen.