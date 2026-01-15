Transfers, Termine, Ausblick: Nord-Winterfahrplan (1)

Langsam aber sicher erwacht die Bayernliga Nord wieder aus ihrem Winterschlaf. Mitte/Ende Januar starten die Teams in die gemeinsame Vorbereitung, während die Planungen für die Rest-Runde und auch für die im Sommer beginnende Spielzeit allerorts auf Hochtouren laufen. Der Winterfahrplan der Bayernliga Nord - Teil 1 mit Großschwarzenlohe, Hof, dem Jahn, Eltersdorf, Weiden, Neudrossenfeld, Coburg und Kornburg...

Transferplanungen: Gespräche laufen. Mit Blick auf das Torverhältnis wird logischweise eher im Offensivbereich gesucht, wobei nicht nur die Qualität eine Rolle spielt, sondern auch der Charakter.

Halle: Keine Turnierteilnahmen

Trainingsauftakt: Los ging es Anfang Januar mit individuellen Laufeinheiten.

Vorbereitung: Neben den üblichen Einheiten sind sechs Testspiele angesetzt.

Trainingslager: Vier Tage an der Sportschule Oberhaching.

Ausblick: "Vollgas Richtung Relegation"

Die Angaben machte: Trainer Florian Bauer





SpVgg Bayern Hof

Zugänge: Toni Wunderlich (VFC Plauen)

Abgänge: Keine

Transferplanungen: Abgeschlossen

Halle: Domstadt Bandenmaster Erfurt (Turniersieg), Erwin-Strößner-Cup Oberkotzau (Turniersieg), LVM Versicherung Fickenscher Cup Weiden (Turniersieg)

Trainingsauftakt: 16. Januar

Vorbereitung: Vier Einheiten und am Wochenende jeweils ein Spiel

Trainingslager: 16. bis 18. Januar Trainingswochenende im Sportcamp Bischofsgrün

Ausblick: "Als Neunter sind wir prinzipiell im Soll, jedoch ist die Tabelle durch Nachholpartien trügerisch. Wir müssen die Sinne schärfen und so schnell wie möglich die nötigen Punkte zum direkten Klassenerhalt holen."

Die Angaben machte: Sportlicher Leiter Thomas Popp





SSV Jahn Regensburg II

Zugänge: Keine

Abgänge: Ante Banden (Hankofen), Jakob Seibold (1. Mannschaft)

Transferplanungen: Abgeschlossen

Halle: Keine Turnierteilnahmen

Trainingsauftakt: 13. Januar

Vorbereitung: Vier Einheiten und ein Testspiel pro Woche

Trainingslager: Ist laut den Verantwortlichen nicht nötig.

Ausblick: "Wir freuen uns auf die Rest-Runde. Unser Ziel ist es, unsere Jahnprinzipien weiter zu schärfen und unsere jungen Spielern bei der Entwicklung zu unterstützen."

Die Angaben machte: Trainer Christoph Jank





SC Eltersdorf

Zugänge: Tom Feulner (Schweinfurt)

Abgänge: Kevin Bär (verletzungsbedingtes Karriereende)

Transferplanungen: Nichts mehr geplant

Halle: Traditionell nahmen die Quecken am Brucker Dreikönigsturnier teil. Mit einem besonderen Erfolg: Nach acht Jahren konnte die Eigner-Truppe das Turnier endlich wieder gewinnen und sich somit die inoffizielle Erlanger Stadtmeisterschaft sichern

Trainingsauftakt: Der Trainingsauftakt ist am 27. Januar

Vorbereitung: In der Vorbereitungsphase sind derzeit drei Trainingseinheiten pro Woche vorgesehen. Zusätzlich sind Vorbereitungsspiele geplant. Stand jetzt gegen den TSV Aubstadt, den SV Lauterhofen, den 1. FC Schweinfurt sowie Sand am Main.

Trainingslager: Ein fester Bestandteil vor dem Trainingsstart bleibt das gemeinsame Teambuilding: Traditionell fährt die Mannschaft geschlossen zum Skifahren nach Flachau.

Ausblick: "Die Uhren werden im Prinzip auf Null gestellt. Wir haben uns zwar eine gute Ausgangsposition erarbeitet, doch das hat nach der langen Pause zunächst wenig Aussagekraft. Entscheidend wird sein, wie wir wieder in den Rhythmus kommen – vor allem auch unter den aktuellen Wetterbedingungen. Am Ende müssen wir uns alles, Schritt für Schritt, neu erarbeiten."

Die Angaben machte: Trainer Bernd Eigner/Sprecher Timo Engelhardt





SpVgg SV Weiden

Zugänge: Damion Perrin (FC Schlicht), Justin Bartl (vereinslos)

Abgänge: Daniel Krlicka (Ziel unbekannt)

Transferplanungen: Man wird aktiv, wenn sich noch etwas Sinnvolles ergibt

Halle: 4.Platz beim eigenen Turnier, 2. Platz Hallenmasters Auerbach

Trainingsauftakt: 8. Januar

Vorbereitung: Drei Einheiten pro Woche plus individuelle Läufe, vier Tests

Trainingslager: Nein

Ausblick: Wir stehen leistungsmäßig zurecht auf einem Abstiegsrelegationsplatz. In der Rückrunde müssen wir uns steigern, um noch das rettende Ufer erreichen zu können."

Die Angaben machte: Sportlicher Leiter Rüdiger Hügel





TSV Neudrossenfeld

Zugänge: Lennart Krohn ist nun spielberechtigt.

Abgänge: Stefan Kolb (Ziel unbekannt)

Transferplanungen: Keine weiteren Aktivitäten

Halle: 1. Platz bei den Kulmbacher Stadtmeisterschaften

Trainingsauftakt: 19. Januar

Vorbereitung: Vier Einheiten pro Woche + sechs Testspiele

Trainingslager: Nein. Die Bedingungen auf dem heimischen Kunstrasen sind optimal

Ausblick: "Wir haben einen kernigen Auftakt und wollen schnellstmöglich in die Spur finden, um weiterhin Punkt für Punkt für das Ziel Klassenerhalt zu holen."

Die Angaben machte: Sportlicher Leiter Daniel Stöcker





FC Coburg

Zugänge: Keine

Abgänge: Keine

Transferplanungen: Abgeschlossen

Halle: Einige Turnierteilnahmen. Als Kreismeister sind die Vestekicker bei der mittelfränkischen Bezirksmeisterschaft (17. Januar) dabei.

Trainingsauftakt: 14. Januar

Vorbereitung: Drei bis vier Einheiten pro Woche und ein Testspiel pro Wochenende

Trainingslager: Nein

Ausblick: "Wir wollen von Anfang an gleich Fuß fassen und einen guten Start hinlegen, um uns gleich Selbstvertrauen zu holen. Wir hoffen natürlich, dass die Langzeitverletzten schnell zurück kommen und uns somit bei unserem Ziel Klassenerhalt unterstützen können."

Die Angaben machte: Sportlicher Leiter Lars Müller





TSV Kornburg

Zugänge: Keine

Abgänge: Keine

Transferplanungen: Abgeschlossen

Halle: Keine Turnierteilnahme

Trainingsauftakt: 14. Januar

Vorbereitung: Drei Einheiten und zwei Testspiele pro Woche

Trainingslager: Nein

Ausblick: "Ziel Nummer 1 ist es, mehr Abstand zur Relegation zu gewinnen und natürlich so viele Dreier wie möglich einzufahren. Auch um unseren Cheftrainer, Hendrik Baumgart, einen bestmöglichen und gerechten Abschied zu ermöglichen. Zudem wird innerhalb der nächsten Monate entschieden, welche Spieler unter dem neuen Cheftrainer 25/26 eine Perspektive in Kornburg haben und welche nicht. Jeder muss in den restlichen Spielen und Trainingseinheiten Leistung und Bereitschaft zeigen."

Die Angaben machte: Co-Spielertrainer Tim Olchewski