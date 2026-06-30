Transfers Regionalliga: Neue Klubs für Ortel, Andermatt, Luque-Notaro Die SpVgg Ansbach holt sich Verstärkung aus Berlin von Mathias Willmerdinger · Heute, 09:20 Uhr · 0 Leser

Nils Ortel hat die SpVgg Unterhaching Richtung Belgien verlassen. – Foto: Sven Leifer

Die Teams der Regionalliga Bayern treiben weiter ihre Personalplanungen eifrig voran. Eine kleine Übersicht:

SpVgg Unterhaching: Ortel zieht`s nach Belgien

Nils Ortel hat wie erwartet die SpVgg Unterhaching verlassen. Der 22-jährige Stammspieler verlässt sein gewohntes Umfeld und wagt den Sprung nach Belgien zu Zweitligist Royal Francs Borains, wo er einen Zwei-Jahres-Vertrag bis Sommer 2028 mit der Option auf ein weiteres Jahr unterschrieben hat.

SpVgg Bayreuth: Andermatt schließt sich dem FC 08 Homburg an Vor Kurzem gab die SpVgg Bayreuth bekannt, dass Nico Andermatt die "Oldschdod" verlassen werde. Jetzt ist auch klar, wohin es den gebürtigen Schweizer zieht: Der 30-Jährige schließt sich dem Südwest-Regionalligisten FC 08 Homburg an. FC-Cheftrainer und Sportlicher Leiter Roland Seitz lässt über die vereinseigenen Medien wissen: "Mit Nico bekommen wir einen sehr erfahrenen Spieler, der zuletzt in Bayreuth als Kapitän Verantwortung übernommen hat. Er bringt die nötige Qualität und Persönlichkeit mit, um unserem Zentrum zusätzliche Stabilität zu verleihen und die durch die Abgänge entstandene Lücke zu schließen." 1. FC Schweinfurt 05: Fabio Luque-Notaro kehrt nach Liechtenstein zurück Der Liechtensteiner Fabio Luque-Notaro war im vergangenen Sommer als Perspektivspieler mit bereits internationaler Erfahrung nach Schweinfurt gekommen. Wirklich durchsetzen konnte er sich in der 3. Liga nicht und kam insgesamt nur zu vier Einsätzen. Nun kehrt der 20-Jährige in seine Heimat zurück und wechselt zum FC Balzers.