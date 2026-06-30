Transfers Regionalliga: Neue Klubs für Ortel, Andermatt, Luque-Notaro

Die Teams der Regionalliga Bayern treiben weiter ihre Personalplanungen eifrig voran. Eine kleine Übersicht:
Nils Ortel hat wie erwartet die SpVgg Unterhaching verlassen. Der 22-jährige Stammspieler verlässt sein gewohntes Umfeld und wagt den Sprung nach Belgien zu Zweitligist Royal Francs Borains, wo er einen Zwei-Jahres-Vertrag bis Sommer 2028 mit der Option auf ein weiteres Jahr unterschrieben hat.
Vor Kurzem gab die SpVgg Bayreuth bekannt, dass Nico Andermatt die "Oldschdod" verlassen werde. Jetzt ist auch klar, wohin es den gebürtigen Schweizer zieht: Der 30-Jährige schließt sich dem Südwest-Regionalligisten FC 08 Homburg an. FC-Cheftrainer und Sportlicher Leiter Roland Seitz lässt über die vereinseigenen Medien wissen: "Mit Nico bekommen wir einen sehr erfahrenen Spieler, der zuletzt in Bayreuth als Kapitän Verantwortung übernommen hat. Er bringt die nötige Qualität und Persönlichkeit mit, um unserem Zentrum zusätzliche Stabilität zu verleihen und die durch die Abgänge entstandene Lücke zu schließen."
Die SpVgg Ansbach hat einen Perspektivspieler aus der Hauptstadt verpflichtet: Tyron Koomson kommt von von TuS Makkabi Berlin zu den 09ern. Der 20-Jährige soll offensiv für Belebung über die Außenbahnen sorgen. "Trotz seines jungen Alters bereits Erfahrungen aus der NOFV-Oberliga Nord sowie aus der Regionalliga der A-Junioren mit. Der schnelle und dynamische Offensivspieler soll mit seiner Geschwindigkeit, seinem Eins-gegen-Eins-Verhalten und seinem Zug zum Tor die Offensive der Ansbacher verstärken", schreiben die Ansbacher in einer Pressemitteilung.