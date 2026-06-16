Transfers mit Stallgeruch: Motor Marienberg holt Werner und Müller

Die Kaderplanungen beim FSV Motor Marienberg nehmen für die kommende Spielzeit merklich an Fahrt auf. Dem westsächsischen Landesklasse-Vertreter ist dabei ein echter Coup geglückt: Mit Kevin Werner und Jonathan Müller kehren zwei hochkarätige Akteure ins Lautengrundstadion zurück, die nicht nur im Marienberger Nachwuchs ausgebildet wurden, sondern zuletzt auch eine Etage höher ihre Klasse unter Beweis gestellt haben.
Kevin Werner ist im Marienberger Umfeld längst ein Begriff. Der Offensivakteur reifte bei Motor zum Herrenspieler und war in der Vergangenheit maßgeblich an der sportlich erfolgreichsten Ära der ersten Mannschaft beteiligt. Nach Stationen beim VFC Plauen und dem FC Grimma schließt sich für ihn nun der Kreis. Dass er eine sofortige Verstärkung darstellt, unterstreicht seine jüngste Bilanz: In der abgelaufenen Oberliga-Spielzeit gehörte Werner beim FC Grimma mit neun Treffern und fünf Torvorlagen in 27 Einsätzen zu den gefährlichsten Angreifern des Teams.
Ebenfalls den Weg zurück zu den Wurzeln findet Jonathan „Joni“ Müller. Nach seiner Zeit im Marienberger Nachwuchs schloss er sich der U19 des Chemnitzer FC an, ehe er den Sprung über den Atlantik wagte. In den USA sammelte Müller bei den CIU Rams und den CBU Buccaneers wertvolle fußballerische und persönliche Erfahrungen im College-Soccer. Nach einem einjährigen Intermezzo im Lautengrundstadion während der Saison 2022/2023 zog es ihn zuletzt zum Oberligisten Budissa Bautzen. Nun schlägt er das nächste Kapitel in seiner Heimat auf.
Für die Vereinsführung ist die doppelte Rückkehr ein wichtiges Signal für den künftigen Weg des Vereins. Beide Spieler bringen nicht nur unbestrittene sportliche Qualität für die Landesklasse mit, sondern garantieren auch ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft, Charakter und Identifikation mit den Vereinsfarben. Im Lautengrundstadion ist man fest davon überzeugt, mit diesem Duo zwei tragende Säulen für die sportlichen Aufgaben der Saison 2026/2027 präsentiert zu haben.