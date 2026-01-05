Transfers Landesliga Hammonia: Zugänge, Abgänge & Wechsel im Winter

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Landesliga Hammonia - Zugänge, Abgänge und generell alle Transfers der Saison 2025/26 pro Verein in der Übersicht.
Altona 93 II
Trainer: Philipp Körner, Marco Heskamp
Zugänge: Yehor Malytskyi (Unbekannt), Martin Schauer (Zuletzt vereinslos, zuvor Hamburger SV III)
Abgänge: Jeremy Miljevic (SV Halstenbek-Rellingen), Yannick Petzschke (SC Victoria), Jethro Owusu (USC Paloma II), Daamin Musovic (Klub Kosova), Lukas Hermansson (Unbekannt), Muhamadu Ceesay (Unbekannt)
Eimsbütteler TV II
Trainer: Tjorben Becker
Zugänge: keine
Abgänge: Alem Kovac (FFC 08 Finkenwerder), Segun Steven Adedeji (FC Teutonia 05 Ottensen), Jeffrey Adu (HT 16)
Eintracht Lokstedt
Trainer: Anto Josipovic
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Alsterbrüder
Trainer: Benjamin Voß
Zugänge: Julius-Maximilian Becker (VfL Hammonia)
Abgänge: keine
FC Eintracht Norderstedt II
Trainer:
Zugänge: Leon Packheiser (Hamburger SV III), Bilal Balogun (Rahlstedter SC)
Abgänge: keine
FC St. Pauli III
Trainer: Marius Breuch, Christian Köpke
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Union Tornesch
Trainer: Martin Schwabe
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Hamburger SV III
Trainer: Gökhan Sel
Zugänge: Mauro Luis Alberto Rojas Figueredo (Concordia Hamburg), Damian Lee Justin Ilic (Hamm United FC), Emin Kurpejović (FK Nikola Tesla)
Abgänge: Leon Packheiser (FC Eintracht Norderstedt II)
Hetlinger MTV
Trainer: Mohet Wadhwa
Zugänge: keine
Abgänge: Mansur Abdul (TuS Osdorf), Jeremy Mikel Wachter (TuS Osdorf), Ahmed Omar Ambani (SpVgg Blau-Weiß 96 Schenefeld)
Klub Kosova
Trainer: Daniel Sager
Zugänge: Daamin Musovic (Altona 93 II)
Abgänge: Amevi Olivier Sossou (ASV Hamburg)
SC Nienstedten
Trainer: Robin Graupner, Udo Erxleben
Zugänge: Nicklas Fuchs (TG Höchberg)
Abgänge: keine
SC Victoria II
Trainer:
Zugänge: Jan Jesko Böse (BSV Kickers Emden), Jonathan Debuc (Bramfelder SV)
Abgänge: keine
SSV Rantzau Barmstedt
Trainer: Tobias Fred Thiede
Zugänge: Nashim Jueidi (FC Fetih-Kisdorf)
Abgänge: keine
SV Rugenbergen
Trainer: Thomas Seeliger
Zugänge: keine
Abgänge: Tom Meyer (TuS Holstein Quickborn), Elija Facundo Sinemus (FK Nikola Tesla)
TBS Pinneberg
Trainer: Burak Bayram
Zugänge: keine
Abgänge: Aytac Erman (FC Elmshorn)
TuS Osdorf
Trainer: Bennet Krause
Zugänge: Mansur Abdul (Hetlinger MTV), Jeremy Mikel Wachter (Hetlinger MTV)
Abgänge: keine
Altona 93 II
Trainer: Philipp Körner, Marco Heskamp
Zugänge: Frederick Yeboah (Barsbütteler SV), Davit Arakelyan (FC Eintracht Norderstedt II), Liridon Komani (VfB Lübeck), Johann Walter (Altona 93), Lamin Jadama (Hetlinger MTV), Charles Antwi (SSV Rantzau Barmstedt), Ahmadu Bah (FC Eintracht Norderstedt II), Yehor Malytskyi (Unbekannt), Martin Schauer (Zuletzt vereinslos, zuvor Hamburger SV III)
Abgänge: Ali Can Sommer (SV Krupunder/Lohkamp), Bruno Gyurkovics (SC Nienstedten), Furkan Aydin (HFC Falke), Michel Ole Philipp (FC St. Pauli III), Amjad Salo Abdullah Abdullah (Dersimspor Hamburg), Stephen Agyemang Osei (Hetlinger MTV), Prince Hüttner (SV Halstenbek-Rellingen), Jeremy Miljevic (SV Halstenbek-Rellingen), Yannick Petzschke (SC Victoria), Jethro Owusu (USC Paloma II), Daamin Musovic (Klub Kosova), Lukas Hermansson (Unbekannt), Muhamadu Ceesay (Unbekannt)
Eimsbütteler TV II
Trainer: Tjorben Becker
Zugänge: Lukas Raphael (SSV Rantzau Barmstedt), Paul-Joel Thiele (SC Victoria II), Leon Weber (SV Uhlenhorst-Adler), Aboubakar Siriki Fofana (Eimsbütteler TV), Marcel Moghaddasi (Walddörfer SV)
Abgänge: Bless Martin Kumih Dapaah (FC Voran Ohe), Flemming Jannik Bones (HSV Barmbek-Uhlenhorst), Mohamed Kamal Salama (FC Elmshorn), Hamdi Hajaiej (Hamm United FC), Quincy Barrow (FC Voran Ohe), Julius Bleckmann (HSV Barmbek-Uhlenhorst), Elias Assiaw (FC Teutonia 05 Ottensen), Parssa Rezaei (Rahlstedter SC), Alem Kovac (FFC 08 Finkenwerder), Segun Steven Adedeji (FC Teutonia 05 Ottensen), Jeffrey Adu (HT 16)
Eintracht Lokstedt
Trainer: Anto Josipovic
Zugänge: Marc Rössner (SV Merkur Hademarschen), Marek Meyer (TSV Bordesholm zg.)
Abgänge: Noah Ariss Alao Fary (Niendorfer TSV)
FC Alsterbrüder
Trainer: Benjamin Voß
Zugänge: Joel Sia (SC Sperber), Petr Rejf (FC St. Pauli IV), Malte Frederik Christian Nickelsen (TuS Aumühle-Wohltorf), Julius-Maximilian Becker (VfL Hammonia)
Abgänge: Merdan Kaya (HT 16), Abdul Samet Ankaoglu (Sport-Club Eilbek), Derrick Otchere Frimpong (Hetlinger MTV)
FC Eintracht Norderstedt II
Trainer:
Zugänge: Sepehr Nikroo (SC Victoria), Haçi Gündogan (SC Victoria), Jure Pusic (Hamburger SV), Nic Kretschmar (ETSV Hamburg), Kamau Manuuh Swai (Walddörfer SV), Athanasios Chrysovitsiotis (VfB Lübeck), Aduramane Mané (FC St. Pauli ), Leon Packheiser (Hamburger SV III), Bilal Balogun (Rahlstedter SC)
Abgänge: Mohamed Kaba (SV Halstenbek-Rellingen), Robbie Schlichting (TBS Pinneberg), Joe Thomas Gillessen (FK Nikola Tesla), Jeremiah Osei Boakye (Hamburger SV III), Imon-Omed Ahadi (SC Poppenbüttel), Davit Arakelyan (Altona 93 II), Brandel Crentsil (Hamburger SV III), Samuel Appiah (Hamburger SV III), Niklas Joshua Berlin (SV Rugenbergen), Stefan Basta (SV Rugenbergen), Jeroom Rapp (FC St. Pauli III), Ahmadu Bah (Altona 93 II)
FC St. Pauli III
Trainer: Marius Breuch, Christian Köpke
Zugänge: Rüchan Öz (Hetlinger MTV), Maximilian Decesare (1. FC Phönix Lübeck II), Michel Ole Philipp (Altona 93 II), Arvid Klick (SV Uhlenhorst-Adler), Jeroom Rapp (FC Eintracht Norderstedt II), Julian Schakat (FC Wetter)
Abgänge: Calvin Ahenkan-Adu (Eintracht Lokstedt II), Bouba Soumah (Hamburger SV IV)
FC Union Tornesch
Trainer: Martin Schwabe
Zugänge: Lucas Benn Schütze (), Jean Daniel Kodjo God Love Atohoun (FC Union Tornesch II), Linus Maximilian Schmitt (FC Union Tornesch II), Arne Lohmann (SV Lieth), Hannes Rudek (Kummerfelder SV), Linus Kistenmacher (SV Blankenese), Sverre Dittmann (FC Eintracht Norderstedt)
Abgänge: keine
Hamburger SV III
Trainer: Gökhan Sel
Zugänge: Jannis Marc Daniels (SV Halstenbek-Rellingen), Artur Krüger (TSV Sasel), Berkant Aydin (FK Nikola Tesla), Niel Lüthje (SC Victoria II), Onurhan Kulaksiz (Niendorfer TSV II), Jeremiah Osei Boakye (FC Eintracht Norderstedt II), Jorge Ernesto Brunet Lima (Ahrensburger TSV), Brandel Crentsil (FC Eintracht Norderstedt II), Samuel Appiah (FC Eintracht Norderstedt II), Edward Pfister (SC Vorwärts/Wacker Billstedt III), Mamadouba Soumah (SC Vorwärts/Wacker Billstedt III), Alessio Höcker (TuS Holstein Quickborn II zg.), Mauro Luis Alberto Rojas Figueredo (Concordia Hamburg), Damian Lee Justin Ilic (Hamm United FC), Emin Kurpejović (FK Nikola Tesla)
Abgänge: Max Alec Grablewski (FC Voran Ohe), Martin Fedai (Bramfelder SV), Jannik Mohr (HEBC), Marc Aaron Kassler (Niendorfer TSV), Selim Ajkic (TSV Sasel), José Antonio Aguirre Dardon (VfR Neumünster), Martin Andreas Jakubietz (SV Halstenbek-Rellingen), Aron Gyau Pauels (ASV Hamburg), Evan John Exposito (FC Süderelbe), Leon Packheiser (FC Eintracht Norderstedt II)
Hetlinger MTV
Trainer: Mohet Wadhwa
Zugänge: Hasan Ozan Karaca (FC Türkiye Wilhelmsburg), Inan Türkad (FC Türkiye Wilhelmsburg), Enes Özmen (Eimsbütteler TV), Knut-Ole Mohr (TBS Pinneberg), Jakub Andrzej Kokoć (TBS Pinneberg), Ebenezer Delali Lallas Gati (Klub Kosova), Enis Ay (TBS Pinneberg), Benjamin Dodd (Harburger Türksport), Derrick Otchere Frimpong (FC Alsterbrüder), Emmanuel Ofosu Kontor (FC Alsterbrüder III), Caleb Gyema (SC Victoria), Semih Tokay (Kummerfelder SV II), Enrique Höppner Ordonez (1. FC Phönix Lübeck II), Okan Ahmet Gülec (Niendorfer TSV V), Artem Popov (SC Victoria II), Stephen Agyemang Osei (Altona 93 II), Luis Fernando Licona Lanza (TSV Neuland)
Abgänge: Okan Özütemiz (SV Todesfelde), Ali Topkoc (FC Elmshorn), Okan Özütemiz (SV Todesfelde), Tobias Maximilian Bödeker (TBS Pinneberg), Gazwane Kassimou (TBS Pinneberg), Mert Aygün (FC Roland Wedel), Jeffery Poku (SC Victoria II), Rüchan Öz (FC St. Pauli III), Luca- Von der Heide (SV Lieth), Hanif Adam (FC Teutonia 05 Ottensen), Lamin Jadama (Altona 93 II), Alpay Dobrucali (TBS Pinneberg), Tim Flemming Christiansen (SSV Rantzau Barmstedt), Osei Kwadwo (VfR Horst), Baris Ayik (FC Roland Wedel), Mansur Abdul (TuS Osdorf), Jeremy Mikel Wachter (TuS Osdorf), Ahmed Omar Ambani (SpVgg Blau-Weiß 96 Schenefeld)
Klub Kosova
Trainer: Daniel Sager
Zugänge: Shahzad Aslami (Dersimspor Hamburg), Medeni Mark Kaya (Dersimspor Hamburg), Henry Steinbeck (FC Süderelbe), Arlind Bedrolli (FC Türkiye Wilhelmsburg), Bartek Gosciniak (TSV Neuland), Francis Dieter Gyimah (Hamm United FC), Tcherno Queita (FC Teutonia 05 Ottensen II), Butrint Rexhepaj (Sport-Club Eilbek), Albin Bektesi (FC Türkiye Wilhelmsburg), Mou-Inzou Bachir (FC Türkiye Wilhelmsburg), Dionisio Sa Borges Dju (SV Wilhelmsburg), Daamin Musovic (Altona 93 II)
Abgänge: Komlan Sage Enos Aholy (Niendorfer TSV), Matian Ismani (Harburger TB), Klevis Buci (VfL Kamen), Ebenezer Delali Lallas Gati (Hetlinger MTV), Ahmet Colak (FC Bingöl 12), Jose Adulai Balde (ASV Hamburg), Berat Caparlar (FC Süderelbe II), Albin Bektesi (FSV 1950 Thalau), Amevi Olivier Sossou (ASV Hamburg)
SC Nienstedten
Trainer: Robin Graupner, Udo Erxleben
Zugänge: Levi Richter (Niendorfer TSV II), Bruno Gyurkovics (Altona 93 II), Samuel Isaias Sao Culeca (Niendorfer TSV II), Nicklas Fuchs (TG Höchberg)
Abgänge: Fynn Lennart Rathjen (SC Condor Hamburg), Philipp Obloch (HEBC)
SC Victoria II
Trainer:
Zugänge: Jeffery Poku (Hetlinger MTV), Ishaaq Tizro Pirbazari (Concordia Hamburg II), Ahmed-Salim Ouro-Nile (), Malik Maman-Seibou (Niendorfer TSV II), Momodou Sanneh (SV Newroz Hildesheim), Gavin Ehmke (Hamburger SV), Christian Mawuko Agbe (FC Oberneuland), Jonas Conner Lütjens (TuRa Harksheide), Jan Jesko Böse (BSV Kickers Emden), Jonathan Debuc (Bramfelder SV)
Abgänge: Lionel Maurice Lingani (SV Eichede), Jan Matthees (TSV Buchholz 08), Vincent Chris Stefan Ermisch (FK Nikola Tesla), Moses Wu (TuRa Harksheide), Niel Lüthje (Hamburger SV III), Matz Georg Broecker (TuS Germania Schnelsen), Lino David Konradi (SV Grün-Weiss Eimsbüttel), Paul-Joel Thiele (Eimsbütteler TV II), Robert Schulenburg (SC Alstertal/Langenhorn), Artem Popov (Hetlinger MTV)
SSV Rantzau Barmstedt
Trainer: Tobias Fred Thiede
Zugänge: Ezequiel Bautista Barbera (FK Nikola Tesla), Nestor Miguel Garcia Luengo (FK Nikola Tesla), Marvin Peter (TSV Lägerdorf), Osman Sahan Burtakucin (VfR Horst), Johannes von Saldern (HafenCity FC), Niklas-Ole Kühn (Hamburger SV IV), Riku Deguchi (FK Nikola Tesla), Tim Flemming Christiansen (Hetlinger MTV), Nashim Jueidi (FC Fetih-Kisdorf)
Abgänge: Karlen Rewakian (FC Elmshorn), Lennart Keßner (USC Paloma), Alpha Omar Kebbeh (Sport-Club Eilbek), Lukas Raphael (Eimsbütteler TV II), Charles Antwi (Altona 93 II)
SV Rugenbergen
Trainer: Thomas Seeliger
Zugänge: Thomas Seeliger (vereinslos), Lenny Glissmann (Altona 93), Leonardo Noell Trimborn (VfL Pinneberg), Jasper Bandholt (TuRa Harksheide), Niklas Joshua Berlin (FC Eintracht Norderstedt II), Stefan Basta (FC Eintracht Norderstedt II), Henry Koeberer (FC Teutonia 05 Ottensen)
Abgänge: Yoshiki Iizuka (TBS Pinneberg), Felix Niclas Woldt (TuS Osdorf), Tom Meyer (TuS Holstein Quickborn), Elija Facundo Sinemus (FK Nikola Tesla)
TBS Pinneberg
Trainer: Burak Bayram
Zugänge: Seymen Hüseyin Durkut (SC Vorwärts/Wacker Billstedt), Hendrik Müller (SV Krupunder/Lohkamp), Omar Nabizada (SV Halstenbek-Rellingen), Maksym Zanko (SV Halstenbek-Rellingen), Tjorben Uphoff (ETSV Hamburg), Elian Alexander Clasen (ETSV Hamburg), Tristin Frimpong (FC Eintracht Norderstedt zg.), Yoshiki Iizuka (SV Rugenbergen), Tobias Maximilian Bödeker (Hetlinger MTV), Lion Jona Jodeit (ASV Hamburg), Mohammad Amir Mohammadi (vereinslos), Alexander Reza Mai (Hamm United FC), Robbie Schlichting (FC Eintracht Norderstedt II), Gazwane Kassimou (Hetlinger MTV), Tristin Frimpong (FC Eintracht Norderstedt), Steve Freddy Nana Sandjong (TuRa Harksheide), Oba Prince Akomedi (1. FC Phönix Lübeck II), Alpay Dobrucali (Hetlinger MTV)
Abgänge: Fabio Parduhn (FC Süderelbe), Belal Ahmadi (TuS Holstein Quickborn), Ephrem Giesenberg Adarkwaah (Concordia Hamburg), Mustafa Ercetin (SV Halstenbek-Rellingen), Abdullah Yilmaz (SV Halstenbek-Rellingen), Kaan Cankaya (SV Halstenbek-Rellingen), Volkan Eren (TuS Osdorf), Andres Munoz Hermes (FC Süderelbe), Knut-Ole Mohr (Hetlinger MTV), Jakub Andrzej Kokoć (Hetlinger MTV), Enis Ay (Hetlinger MTV), Ismaila Jobe (FC Bingöl 12), Mika-Benjamin Feigenspan (SV Halstenbek-Rellingen), Aytac Erman (FC Elmshorn)
TuS Osdorf
Trainer: Bennet Krause
Zugänge: Yalcin Kasret (SV Krupunder/Lohkamp), Volkan Eren (SV Krupunder/Lohkamp), Felix Niclas Woldt (SV Rugenbergen), Thaisen Paul Hipp (TuS Finkenwerder), Maurice Schwäbe (USC Paloma), Theo Bastian Kollar (Niendorfer TSV II zg.), Lennox Finn Anton Trampert (SV Blankenese), Marcel Peters (TuS Neetze), Volkan Eren (TBS Pinneberg), Stefan Agyare (SV Eidelstedt), Theo Bastian Kollar (Niendorfer TSV), Ilyas Afsin (SV Krupunder/Lohkamp), Mansur Abdul (Hetlinger MTV), Jeremy Mikel Wachter (Hetlinger MTV)
Abgänge: Cengiz Karaduman (SV Blankenese), Thaisen Paul Hipp (TuS Finkenwerder)
FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: