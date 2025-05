Transfers in der Landesliga und Kreisliga, einige Verlängerungen

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

VfL Sindelfingen (Landesliga Württemberg, Staffel 2)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Felix Dreher kehrt zum VfL zurück

Der VfL freut sich, einen ganz besonderen Neuzugang willkommen zu heißen: Felix Dreher kehrt zurück! Der 30-jährige Defensivspieler, der bereits in der Rückrunde der Saison 2022/23 mit 15 Einsätzen für den VfL glänzte, verstärkt unser Team erneut. Nach seiner Zeit beim SV Fellbach, mit dem er den Aufstieg in die Oberliga feierte, entschied sich Dreher für die Rückkehr zu seiner alten Wirkungsstätte.

„Dass wir Felix für uns gewinnen konnten, ist ein echter Glücksfall“, freuen sich die sportlichen Leiter Basti Bothner und Thomas Dietsche. „Er hat bereits in seiner kurzen Zeit bei uns gezeigt, dass er eine absolute Führungspersönlichkeit ist – sowohl auf als auch neben dem Platz. Für unsere junge Mannschaft ist er die ideale Verstärkung: Er bringt nicht nur fußballerische Klasse mit, sondern ist auch menschlich ein Gewinn.“ Auch Felix Dreher blickt seiner Rückkehr voller Zuversicht entgegen: "Ich freue mich sehr, wieder Teil des VfL zu sein und blicke jetzt schon voller Vorfreude auf die kommende Saison. Der Kontakt zum Verein ist auch in den vergangenen beiden Jahren nie wirklich abgerissen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen, insbesondere mit Maik Schütt waren von Anfang an von großem Vertrauen in mich als Spieler und Person geprägt. Genau diese Wertschätzung hat letztlich den entscheidenden Ausschlag für meine Entscheidung gegeben!" so Felix Dreher "Ich bin hier noch nicht fertig"meinte er zum Abschluss augenzwinkernd.

Cheftrainer Maik Schütt zeigt sich ebenso begeistert: „Felix ist nicht nur aufgrund seiner sportlichen Vita mit über 150 Oberligaspielen eine Bereicherung, sondern auch durch seine Persönlichkeit. Unser Gespräch war sehr positiv, und ich bin sicher, dass er auf und neben dem Platz eine große Verstärkung für uns sein wird.“ Mit Felix Dreher gewinnt der VfL eine erfahrene und engagierte Führungspersönlichkeit zurück, die unsere Ziele in der kommenden Saison entscheidend voranbringen wird. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!

+++

+++

FV Olympia Laupheim (Landesliga Württemberg, Staffel 4)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Davide Siciliano bleibt und sagt für weitere zwei Jahre Olympia zu. Auch unsere #14 hat verlängert und geht den Blau-Weißen Weg weiter. „Ich freue mich auf die weitere Zeit mit der Olympia und alles für unsere gemeinsamen Ziele zu geben. Ich merke die positive Entwicklung im Verein und für mich als Spieler und möchte den Weg weiterhin mitgehen.“ - Davide Siciliano Davide kommt in dieser Saison auf volle 24 Einsätze. In seinem ersten Aktivenjahr hat er sich schnell eingewöhnt. In allen Spielen stand er auf dem Platz und hat durfte in 19 Spielen sogar starten. „Im ersten Aktivenjahr ist es immer auch eine Wunderkiste, wie sich die jungen Spieler etablieren oder noch Zeit brauchen. Davide hat ein großes Herz. Mit viel Einsatz und Leidenschaft hat er sich super integriert bei der Olympia und so schnell Respekt und Einsatz verdient. Für uns sind das die richtigen Werte auf die wir auch in der Zukunft setzen wollen.“ - Andy Spann

+++

+++

SGM MassenbachHausen (Bezirksliga Franken)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Frühzeitig wurden bei unserer SGM die Weichen für die neue Saison gestellt, was die Nachfolge für Thilo Fischer auf der Trainerposition unseres BZL Teams angeht. Nach guten Gesprächen mit interessanten Kandidaten freuen wir uns, ALI BRIM als neuen Coach bei uns begrüßen zu dürfen. Wir wollen auch weiterhin auf die Jugend setzen und jungen Spielern die Möglichkeit bieten, bei uns erste BZL Erfahrung zu sammeln und sich persönlich weiter zu entwickeln. Als Inhaber der A-Lizenz und aufgrund seinen Trainerstationen im Jugendbereich beim CFR Pforzheim U19, (VL und OL) und den NLZ des KSC und Sandhausen, sowie im Aktivenbereich u.a. bei der SUN, sowie einer erfolgreichen Zeit mit BZL Aufstieg und Pokalsieg beim TSV Botenheim, matched Alis Profil zu 100% mit unseren Vorstellungen. Zudem können unsere Jungs sicher von seiner langjährigen Erfahrung als Spieler in unterschiedlichen Mannschaften zwischen BZL und OL profitieren. Herzlich willkommen bei der SGM, Ali - wir freuen uns, Dich an Bord zu haben!

+++

+++