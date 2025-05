Transfers in der Landesliga und Kreisliga

Der nächste Neuzugang steht fest. Ahmet Alabas wird zu uns stoßen. Der offensiv Allrounder erzielte in der laufenden Saison 28 Tore in 22 Spielen für Anagennisis Schorndorf und bringt auch schon Landesligaerfahrung aus seiner Zeit bei den Kickers Schorndorf mit. Herzlich willkommen Ahmet!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SV Zainingen (Kreisliga A1 Ostwürttemberg)

Das teilt der Verein auf Instagram mit: Wir freuen uns, verkünden zu dürfen, dass Robby Bröckel und Daniel Bächle auch im kommenden Jahr das Trikot unseres Vereins tragen werden. Robby war in der Rückrunde ein entscheidender Faktor, um unseren SVZ wieder in die Spur zu bringen, und rettete uns mit seinen spektakulären Paraden unzählige Male wichtige Punkte. Daniel stellte sich stets in den Dienst der Mannschaft, wenn es nötig war. Unabhängig davon, ob in der ersten oder zweiten Mannschaft – auf ihn war immer Verlass.

+++

+++

TSV Weilheim (Kreisliga A2 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Kim-Luca Quattrone wechselt zum TSV Weilheim! Wir freuen uns sehr, zur Saison 2025/26 Kim-Luca Quattrone als Neuzugang beim TSV Weilheim begrüßen zu dürfen! Der schnelle und ehrgeizige Offensivspieler absolvierte seine gesamte Jugendzeit bei der SG Jebenhausen/Bezgenriet. Nach einer mehrjährigen Pause vom Fußball stieg er 2018 beim TSV Bad Boll II wieder ein und wurde bereits nach einem Jahr in die erste Mannschaft hochgezogen. Seit 2019 sammelte Kim-Luca dort wertvolle Landesliga-Erfahrung und überzeugte mit Einsatzfreude, Tempo und seinem starken Willen. Wir freuen uns, dass Kim-Luca nun das Trikot des TSV Weilheim tragen wird – willkommen bei uns, Kim-Luca!

+++

+++