Transfers in der Bezirksliga und Verlängerungen in der Kreisliga

Der SV Zainingen freut sich, unseren neuen Stürmer Marco Laasch vorzustellen! Mit seinen 21 Jahren bringt Marco ein unglaubliches Tempo und beeindruckende Dribbling-Fähigkeiten mit auf den Platz. Seine Schnelligkeit ist eine echte Waffe, die unsere Offensive deutlich verstärken wird. Wir sind gespannt auf die Tore und Highlights, die Marco in dieser Saison für uns erzielen wird. Willkommen im Team, Marco! Gemeinsam wollen wir für spannende Spiele und erfolgreiche Momente sorgen. Marco selbst sagt: Ich freue mich über die Möglichkeit, in der neuen Saison Teil dieser Mannschaft zu sein. Nach den guten Gesprächen war für mich klar, welchen Weg ich gehen will. Jetzt wartet eine neue sportliche Herausforderung – und ich hab richtig Bock, mit dem Team in der kommenden Saison Gas zu geben.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

SG Reutlingen (Bezirksliga Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Andreas Heidt hat verlängert! Im Vergleich zu Thomas Müller gibt’s für echte Legenden bei der SGR noch eine Abschiedssaison. Unser ehemaliger Kapitän, Spowo-MVP, Co-Trainer, Pokalheld, usw. befindet sich mit seinen zarten 38 Jahren im Spätherbst seiner Karriere. Dennoch ist er auf und neben dem Platz nach wie vor ein Vorbild. Daher sind alle sehr froh, dass sich Andi nach einiger Bedenkzeit und dem gründlichen Hineinhorchen in die strapazierten Knochen dazu entschieden hat, eine letzte Spielzeit bei seinem Herzensverein zu absolvieren. Die Sportliche Leitung hatte zur Wertschätzung deshalb auch einfach nur einen Blankovertrag bei den Verhandlungen dabei. Das Gehaltsfeld durfte die Mittelfeldikone selbst ausfüllen. Da der Edeltechniker aber schon immer lieber mit seinen Freunden kickte anstatt dem Geld hinterher zu laufen, konnten sogar lukrative Angebote von den Sportfreunden Hengen oder FK Lada Toljatti ihn nicht aus Orschel-Harlem in die weite Fußballwelt hinauslocken.

VfB Neuhütten (Kreisliga B4 Franken)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Auch wenn der Fokus aktuell auf dem Aufstiegskampf und der Meisterschaft liegt, so wirft die kommende Saison 2025/2026 bereits ihre Schatten voraus! Bereits vor einigen Wochen hat das Traierduo Bosch/Hammel ihre Zusage für ein weiteres Jahr gegeben. Nun ist es den Verantwortlichen gelungen, auch so gut wie die komplette Mannschaft für eine weitere Saison zu überzeugen. Bis auf ein zwei altgediente VfB Legenden haben alle Spieler und Leistungsträger, trotz teilweise starkem Interesse anderer Vereine, ihre Zusage für ein weiteres Jahr in schwarz und weiß gegeben. Kontinuität und Zusammenhalt wird eben groß geschrieben beim VfB! Zudem gab es bereits erste gute Gespräche mit potentiellen Neuzugängen für unseren VfB und die gemeinsame SGM mit dem FC Neulautern. Hier folgen weitere Informationen in den nächsten Wochen. Die Mannschaft ist heiß auf die kommenden Wochen und brennt darauf die Meisterschaft so schnell wie möglich klar zu machen!

Wir freuen uns auf Eure Unterstützung in den nächsten Auswärts- sowie Heimspielen!

VfL Kirchheim (Bezirksliga Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von einer echten VfL-Legende: Werner Hund. Ein Leben lang warst du dem VfL Kirchheim treu – als herausragender Torwart, leidenschaftlicher Trainer und unermüdlicher Unterstützer unseres Vereins. Dein Engagement, deine Herzlichkeit und dein Einsatz werden uns fehlen. Danke für alles, Werner. Du wirst für immer ein Teil unserer VfL-Familie bleiben. Unsere Gedanken und unsere tief empfundene Anteilnahme gelten in dieser schweren Zeit seiner Familie und allen Angehörigen.

