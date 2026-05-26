Transfers in der Bezirksliga und Kreisliga, weitere Verlängerungen

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der FV Vorwärts Faurndau kann zwei weitere Zusagen für die kommende Bezirksligasaison vermelden. Giovanni Calamusa bleibt den Rot-Weißen erhalten und gilt als aufstrebendes Talent mit viel Tempo und starker Technik. Auch Baselios Er trägt weiterhin das Vorwärts-Trikot. Die vielseitige Allzweckwaffe auf der linken Seite ist defensiv wie offensiv verlässlich einsetzbar. Aktuell arbeitet „Basi“ noch an seinem Comeback nach einer Verletzung. In Faurndau freut man sich auf die weitere gemeinsame Zeit.

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TSF Ditzingen

Die TSF Ditzingen verstärken sich zur kommenden Saison mit Dorian Milosevic. Der Stürmer wechselt vom TSV Münchingen an die Lehmgrube und bringt zusätzliche Qualität für die Offensive mit. Seit 2020 war Milosevic in Münchingen aktiv, vor allem in der zweiten Mannschaft, sammelte aber auch Einsätze für die Erste. Zuvor spielte er beim FC Gerlingen. Mit seiner Erfahrung und seinen Möglichkeiten im Angriff soll er den grün-weißen Kader verbreitern.

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TSV Straßberg

Der TSV Straßberg präsentiert den nächsten Neuzugang für die kommende Saison: Torhüter Jona Hauser wechselt vom FC Krauchenwies zum Bezirksligisten. Für Hauser ist der Schritt auch eine Rückkehr zum Heimatverein, weshalb ihm die Entscheidung leichtfiel. Überzeugt habe ihn vor allem die sportliche Perspektive, die ihm der TSV bietet. Mit seiner Zusage verstärkt Straßberg die Torhüterposition und setzt die Kaderplanung konsequent fort. Nach drei Tagen und drei Neuzugängen nimmt das neue Team weiter Form an.

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