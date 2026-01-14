Transfers in den Kreisligen und in der Bezirksliga

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Wieder Topfit zurück: Yaya Tampa nach sein Verletzung.

Unsere neuer Star: Amir Ibrahimi.

Unser neuer Zugang: Ronaldo Ramadani.

Unser neuer Zugang Serkan Doğan mit Bezirksliga Erfahrung.

FV Ingersheim

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Mehmet Kaya wird den FV Ingersheim aus privaten Gründen verlassen. Wir bedauern diese Entscheidung sehr, haben aber vollstes Verständnis für seine Situation. Mehmet war stets ein geschätzter Teil unseres Vereins und hat mit seinem Einsatz und seiner Persönlichkeit zum Team beigetragen. Dafür möchten wir ihm herzlich danken. Für seinen weiteren Weg wünschen wir ihm alles erdenklich Gute, viel Erfolg und vor allem Gesundheit. Beim FV Ingersheim ist Mehmet jederzeit herzlich willkommen.

FC Marbach

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Herren I: Marbach mit Winterabgängen! Auch bei unseren Schillerstädtern gibt es in der Winterpause leider Abgänge zu verkraften. Mit Chris Benz, Domagoj Ćosić, Kevin Ostertag sowie Nico Scimenes verlassen uns vier Jungs, denen der FC Marbach für ihre Loyalität, ihr Engagement sowie ihren Einsatz herzlich DANKE sagen möchte! Der FC Marbach wünscht euch auf eurem weiteren Weg – beruflich, privat sowie gesundheitlich – nur das Beste!

Ihr seid jederzeit gern gesehene Gäste in der Schillerstadt! …über unsere Neuzugänge informieren wir euch in Kürze wie gewohnt!

