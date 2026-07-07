Transfers für Landesliga-Neustart: ATSV stellt nächstes Trio vor Wartenfelser fortan spielender Co-Trainer beim ATSV Erlangen von Boris Manz · Heute, 13:27 Uhr · 0 Leser

Anton Gnerlich wechselt vom FSV Erlangen-Bruck zum ATSV Erlangen. – Foto: Steven Pawlowicz

Umbruch beim ATSV Erlangen: Nach dem Bayernliga-Abstieg und der Ankündigung der ersten Transfers hat der Verein weitere Neuzugänge vorgestellt.

Mit Jens Wartenfelser bekommt der Landesligist reichlich Erfahrung und einen spielenden Co-Trainer ins Team. Der 30-Jährige wurde im Nachwuchs der SpVgg Greuther Fürth ausgebildet und schnupperte dort sowie später beim SC Eltersdorf bereits Regionalliga-Luft. Nach Spielzeiten beim Baiersdorfer SV, bei Jahn Forchheim und zuletzt beim TSV Nürnberg-Buch schlägt er nun beim ATSV auf. „Mit seiner Qualität und Routine wird er unser junges Team auf dem Platz verstärken“, vermeldet der Verein voller Vorfreude.