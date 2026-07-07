Transfers für Landesliga-Neustart: ATSV stellt nächstes Trio vor

Umbruch beim ATSV Erlangen: Nach dem Bayernliga-Abstieg und der Ankündigung der ersten Transfers hat der Verein weitere Neuzugänge vorgestellt.
Mit Jens Wartenfelser bekommt der Landesligist reichlich Erfahrung und einen spielenden Co-Trainer ins Team. Der 30-Jährige wurde im Nachwuchs der SpVgg Greuther Fürth ausgebildet und schnupperte dort sowie später beim SC Eltersdorf bereits Regionalliga-Luft.
Nach Spielzeiten beim Baiersdorfer SV, bei Jahn Forchheim und zuletzt beim TSV Nürnberg-Buch schlägt er nun beim ATSV auf. „Mit seiner Qualität und Routine wird er unser junges Team auf dem Platz verstärken“, vermeldet der Verein voller Vorfreude.
Gemeinsam mit Wartenfelser wechselt auch Moritz Kowalski vom neu aufgestellten TSV Nürnberg-Buch zum ATSV. Der 19-Jährige sammelte beim Baiersdorfer SV erste Landesliga-Erfahrung und war in der abgelaufenen Spielzeit mit 31 Einsätzen Dauerbrenner im Bucher Trikot.
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Mit Anton Gnerlich zogen die Verantwortlichen zudem ein weiteren Hochkaräter an Land. Ausgebildet wurde der 24-Jährige unter anderem beim 1. FC Schweinfurt und stellte seine Klasse in den vergangenen Jahren beim Landesliga-Konkurrent FSV Erlangen-Bruck unter Beweis.
„Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an sehr positiv. Das Konzept hat mich überzeugt und ich freue mich darauf, ab Sommer Teil der Mannschaft zu sein und meinen Beitrag zu leisten", hatte Gnerlich seinen Wechsel kommentiert. Neben dem Trio stellte der ATSV mit Alexander Piller, Simon Drießlein, Burak Ölcer, Sandro Weber und Can Özsoy bereits fünf weitere Akteure für die anstehende Saison vor.
In der Vorbereitung testete der ATSV fleißig gegen die kommende Landesliga-Konkurrenz. Zuletzt unterlag Erlangen dem 1. SC Feucht mit 0:2.
Zugänge: Jens Wartenfelser (TSV Nürnberg-Buch), Moritz Kowalski (TSV Nürnberg-Buch), Can Özsoy (TSV Ziemetshausen), Anton Gnerlich (FSV Erlangen-Bruck), Alexander Piller (FSV Erlangen-Bruck), Burak Ölcer (Vatan Spor Nürnberg), Sandro Weber (TSV Ettleben), Simon Drießlein (SV Gutenstetten-Steinachgrund)