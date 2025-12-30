Transfers der Regionalliga Nord: Die Zugänge & Abgänge im Winter

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Regionalliga Nord - Zugänge, Abgänge und generell alle Transfers der Saison 2025/26 pro Verein in der Übersicht.

1. FC Phönix Lübeck

Trainer: Cristiano Dinalo Adigo

Zugänge: Imran Ali (SC Wiedenbrück), Louis Jamil Grobauer (JFV Lübeck U19), Christen Frederick Mensah (Jfv Lübeck U19), Radovan Karaman (VfR Neumünster), Michel Dammeier (Hannover 96 II), Bernard Kyere-Mensah (FC Victoria Rosport), Julian Lubertus Gino Markvoort Beke (FC Victoria Rosport), Philippe Markvoort Beke (SC Telstar U21), Kalilou Andy Camara (FSV Optik Rathenow), Ebenezer Baraka Biregey (VfL Halle 1896), Karim Hüneburg (Eintracht Braunschweig), Radovan Karaman (VfR Neumünster), Tim Kips (FC Erzgebirge Aue), Arthur Inaka (Zébra Élites II), Aristidis Andrikopoulos (AEK Athen U19), Muzaffer Can Degirmenci (Bremer SV), Valentin Steinmetz (Union Titus Petingen), Benjamin Luis (FC Eilenburg), Tobias Bjørnstad (Lokomotive Plovdiv)

Abgänge: Johann Berger (Ziel unbekannt), Obinna Iloka (Ziel unbekannt), Leander Fritzsche (Ziel unbekannt), Kevin Ntika Bondombe (Ziel unbekannt), Corvin Bock (Ziel unbekannt), Valdemar Sadrifar (Ziel unbekannt), Vjaceslavs Kudrjavcevs (Ziel unbekannt), Yevhenii Obushnyi (Ziel unbekannt), Emanuel Adou (Ziel unbekannt), Carl Leonhard (Ziel unbekannt), Tobias Ackermann (Oldenburger SV 1865), Kevin Ntika Bondombe (SC Weiche Flensburg 08), Corvin Bock (FSV Frankfurt), Leander Fritzsche (BFC Dynamo), Valdemar Sadrifar (BFC Dynamo), Nico Poplawski (Ziel unbekannt), Obinna Iloka (SC Weiche Flensburg 08), Nico Poplawski (SV Atlas Delmenhorst), Yevhenii Obushnyi (FC Eintracht Norderstedt), Sebastian Jakubiak (Ziel unbekannt), Johann Berger (TSV Havelse), Carl Leonhard (SV Hummetroth), Tony Rudy Lesueur (VfL Osnabrück), Emanuel Adou (BSV Kickers Emden), Amoah Enock Hartwig (1. FC Phönix Lübeck II), Linus Henry Kurtz (Pafos FC (1.liga Zypern)), Tamme Luke Schlereth (SG Lenglern), Jenno Campagne (Ziel unbekannt (Vertrag aufgelöst)), Ebenezer Baraka Biregey (Vereinslos), Tobias Bjørnstad (Ziel unbekannt)



Altona 93

Trainer: Andreas Bergmann

Zugänge: Nils Brüning (FC Eintracht Norderstedt), Josh Redfield (SJS Spartans (USA)), Emmanuel Ntsiakoh (FC Teutonia 05 Ottensen), Emmanuel Appiah (Hamburger SV II), Tayfun Can (ETSV Hamburg), Bendix Claudius Gelzer (SV Eichede), Keenon Christopher Johannes Erfurth (SV Eichede), Marcell Sobotta (FC Eintracht Norderstedt), Alaka-Rodrigue Stephan Wemakor (Niendorfer TSV), Philip Stefaniuk (SC Vorwärts/Wacker Billstedt)

Abgänge: Kevin Ingreso (SV Drochtersen/Assel II), Ezra Kwajo Ampofo (FC Eintracht Norderstedt), Lawrence Schön (SC Vorwärts/Wacker Billstedt), Eudel Silva Monteiro (SC Vorwärts/Wacker Billstedt), Yannick Petzschke (Ziel unbekannt), Lenny Glissmann (SV Rugenbergen), Prince Hüttner (Ziel unbekannt), Adrian Goransch (Ziel unbekannt)



Bremer SV

Trainer: Ralf Voigt

Zugänge: Nikola Grbic (NK Krka U19), Justus Warnking (VfB Oldenburg), Andrew Owusu (MTV Eintracht Celle), Randy Uguna (Holstein Kiel), Lucas Uwandu (VfL Osnabrück), Pascal Manitz (FC Rot-Weiß Erfurt), Luca-Maximilian Schlake (OSC Bremerhaven), Noel Werner (KFC Uerdingen), Ken Tchouangue (FC Feronikeli 74), Ilhan Altuntas (KFC Uerdingen), Feritali Erdem (FC Teutonia 05 Ottensen), Daniel Michel (KFC Uerdingen), Ryusei Hosokawa (SV Hemelingen), Ismail H'Maidat (Precision FC (Vereinigte Arabische Emirate)), Keno-Miguel Meyer (Hallescher FC), Joshua Dudock (BSV Kickers Emden)

Abgänge: Bjarne Kasper (TuS Blau-Weiß Lohne), Fritz Kleiner (Wuppertaler SV), Shinji Yamada (FC Hertha 03 Zehlendorf), Luca Mittelstädt (Rot-Weiss Cuxhaven), Toshiaki Miyamoto (Ziel unbekannt), Serkan Dursun (Ziel unbekannt), Muzaffer Can Degirmenci (Ziel unbekannt), Pascal Wiewrodt (Ziel unbekannt), Ilir Qela (Ziel unbekannt), Dong Woo Kim (Ziel unbekannt), VIlle Seppä (Ziel unbekannt), Dong Woo Kim (FC Gießen), Pascal Wiewrodt (BSV Schwarz-Weiß Rehden), Muzaffer Can Degirmenci (SV Drochtersen/Assel), Toshiaki Miyamoto (Wuppertaler SV), Muzaffer Can Degirmenci (1. FC Phönix Lübeck), Nikola Grbic (Brinkumer SV), Sadrak-Kalemba Nankishi (FC Oberneuland), Andrew Owusu (FC Oberneuland), Sajieh Jaber (Ziel unbekannt)



BSV Kickers Emden

Trainer: Stefan Emmerling

Zugänge: Michel Eickschläger (TuS Bersenbrück), Norman Quindt (Hannover 96 II), Jarno Janssen (1. FC Bocholt), Theo Schröder (FC St. Pauli II), Nick Stepantsev (Hannover 96 II), Noah Gumpert (Holstein Kiel U23 II), Peer Mahncke (FC St. Pauli II), Emeka Oduah (VfL Osnabrück), Bent Andresen (VfB Lübeck), Emanuel Adou (1. FC Phönix Lübeck), Felix Göttlicher (Hannover 96 II)

Abgänge: André Nicolas N'Diaye (Ziel unbekannt), Marcel Bergmann (Ziel unbekannt), Moritz Ben Onken (SSV Jeddeloh), Said Abbey (SV Meppen II), Tim-Justin Dietrich (FC Schalke 04 II), David Kébé (VSG Altglienicke), Luis Podolski (KSV Hessen Kassel), Christian Meyer (VfB Oldenburg), Marcel Bergmann (1. FC Lokomotive Leipzig), Emeka Oduah (Ziel unbekannt), Joshua Dudock (Ziel unbekannt), André Nicolas N'Diaye (BSV Schwarz-Weiß Rehden), Pascal Steinwender (SSV Jeddeloh), Emeka Oduah (FC Carl Zeiss Jena), Joshua Dudock (Bremer SV)



FC Eintracht Norderstedt

Trainer: Jörn Großkopf, Fabian Boll

Zugänge: Lenny Kufrin (TuRa Harksheide), Nick Gutmann (FC Teutonia 05 Ottensen), Lars-Oliver Huxsohl (FC Teutonia 05 Ottensen), Leo Bera (F.C. Hansa Rostock II), Abdul-Malik Yago (FC Teutonia 05 Ottensen), Melvin Zimmer (Holstein Kiel U23 II), Moritz Achtenberg (SV Todesfelde), Moritz Sebastian Junge (FC Alsterbrüder), Joris Bente (FC Eintracht Norderstedt), Tammo Mölck (FC Eintracht Norderstedt), Artem Diachun (FC Eintracht Norderstedt), Yevhenii Obushnyi (1. FC Phönix Lübeck), Ezra Kwajo Ampofo (Altona 93), Felix Drinkuth (VfB Lübeck), Emanuel Mirchev (Vereinslos (Zuletzt KSV Hessen Kassel))

Abgänge: Arne Exner (Lüneburger Sport-Klub Hansa), Morten Rüdiger (Ziel unbekannt), Ayoub Akhber (Ziel unbekannt), Lars Kuchenbecker (Ziel unbekannt), Dave Ceesay (Ziel unbekannt), Yannik Nuxoll (Pausiert (Asien-Reise)), Nick Selutin (Ziel unbekannt), Nils Brüning (Altona 93), Saibo Marcel Ibraimo (Ziel unbekannt), Ersin Zehir (SV Meppen), Morten Rüdiger (Eichholzer SV), Jack James (SC Freiburg II), Nick Selutin (ETSV Hamburg), Marcell Sobotta (Altona 93), Luis Coordes (Ziel unbekannt), Lars Kuchenbecker (Niendorfer TSV), Henok Tewolde (Ziel unbekannt), Philipp Koch (Karriereende), Felix Drinkuth (vereinsos), Felix Drinkuth (VfB Lübeck)



FC St. Pauli II

Trainer: Karsten Neitzel

Zugänge: Haron Sabah (USC Paloma), Rawley St. John (KFC Uerdingen), Jannik Westphal (VfB Lübeck), Sisco Ngambia Dzonga (KFC Uerdingen), Toralf Hense (FC St. Pauli ), Juri Behr (FC St. Pauli ), Ols Backhaus (FC St. Pauli ), Marco Klee (TSV Steinbach Haiger), Oleg Skakun (FC Viktoria 1889 Berlin), Rijad Smajic (1. FC Köln II), Adem Podrimaj (Vereinslos (Zuletzt VFB Oldenburg))

Abgänge: Johann Von Knebel (TuS Dassendorf), Lennart Appe (Ziel unbekannt), Maximilian Brauburger (Ziel unbekannt), Tim Hoffmann (Ziel unbekannt), Pascal Kokott (Ziel unbekannt), Phil Kolvenbach (Ziel unbekannt), Peer Mahncke (Ziel unbekannt), Theo Schröder (Ziel unbekannt), Ronny Seibt (Ziel unbekannt), Emil Staugaard (Ziel unbekannt), Jannis Turtschan (Ziel unbekannt), Anton Kuhlmann (Ziel unbekannt (Teammanager)), Marc Bölter (F.C. Hansa Rostock II), Theo Schröder (BSV Kickers Emden), Peer Mahncke (BSV Kickers Emden), Julian Ulbricht (SV Meppen), Pascal Kokott (TuS Blau-Weiß Lohne), Lennart Appe (ETSV Hamburg), Maximilian Brauburger (Bayern Alzenau), Jannis Turtschan (SV Wacker Burghausen)



FSV Schöningen

Trainer: Christian Benbennek

Zugänge: Joel Schwerdtfeger (FC Germania Bleckenstedt), Philipp Steinke (MTV Wolfenbüttel), Brian Präger (BSC Acosta), Francis Mbassi (Eintracht Braunschweig II), Ayhan Cankor (MTV Eintracht Celle), Luca Biagio Marino (BSG Chemie Leipzig), Brian Behrendt (SV Stuttgarter Kickers), Max Klump (1. FC Lokomotive Leipzig), Willi Evseev (SV Meppen), Jordi Njoya (MTV Wolfenbüttel)

Abgänge: Cenay Üzümcü (VfV Borussia 06 Hildesheim), Jan Ademeit (FC Germania Bleckenstedt), Felix Behling (VfB Magdeburg-Ottersleben), Gunnar Niemann (Ziel unbekannt), Federico Palacios (Ziel unbekannt), Yannic Werner (Ziel unbekannt), Joris Schildener (Ziel unbekannt), Ian Schlangen (Ziel unbekannt), Gunnar Niemann (Eintracht Braunschweig II), Elia Cirrone (Ziel unbekannt), Joel Schwerdtfeger (FC Germania Bleckenstedt), Marius Martinowski (Ziel unbekannt), Elia Cirrone (Lupo Martini Wolfsburg), Ian Schlangen (Lupo Martini Wolfsburg), Sabri Vaizov (Ziel unbekannt)



Hamburger SV II

Trainer: Lukas Anderer

Zugänge: Daouda Beleme (Alemannia Aachen), Raif Adam (Eimsbütteler TV), Bennet Schmidt (SV Meppen), Dorian Migalic (VfB Stuttgart U19), Simon Kristiansen (FC Midtjylland), Jasper Hölscher (Eimsbütteler TV), Dorian Migalic (VfB Stuttgart), Melina Bünning (Hamburger SV)

Abgänge: Omar Sillah (SpVgg Greuther Fürth), Milad Nejad (SV Wehen Wiesbaden), Jesse Kilo (Ziel unbekannt), Alex Da Graca Marques (Ziel unbekannt), Ayukayoh Mengot (Ziel unbekannt), Julian Brätz (TSV Aubstadt), Luis Seifert (SV 07 Elversberg), Luis Klatte (VSG Altglienicke), Emmanuel Appiah (Altona 93), Melvin Wiesnet (1. FC Kaiserslautern II), Tjark Hildebrandt (TSV Steinbach Haiger), Ware Pakia (VfB Lübeck), Daouda Beleme (Ziel unbekannt), Noah Andreas (VfB Lübeck), Rio Koch (SC Sternschanze)



Hannover 96 II

Trainer: Daniel Stendel

Zugänge: Manuel Braun (SV Waldhof Mannheim), Ilias Ebnoutalib (FC Gießen), Abdoulaye Gueye (FC Wacker Innsbruck / AUT), Anton Lange (Hannover 96), Matti Tjaden (Hannover 96), Alexander Vogel (Hannover 96), Tom Hobrecht (Hannover 96), Emil Roselieb (Hannover 96), Jonas Schwanke (Hannover 96), Rafael Martins Marques (Hannover 96), Denis Husser (Hannover 96), Joseph Ganda (FC Teutonia 05 Ottensen), Giordinelo Meulens (FC Utrecht U19), Asuma Ikari (Fc Mito Hollyhock), Florent Aliqki (1. FC Heidenheim), Tim van den Heuvel (PSV Eindhoven II)

Abgänge: Robin Kalem (SV Wehen Wiesbaden), Valmir Sulejmani (Alemannia Aachen), Ben Westermeier (SSV Ulm 1846 Fußball), Norman Quindt (BSV Kickers Emden), Nick Stepantsev (BSV Kickers Emden), Eric Uhlmann (FC Erzgebirge Aue), Hayate Matsuda (Mito HollyHock), Jacob Danquah (SV Stuttgarter Kickers), Michel Dammeier (1. FC Phönix Lübeck), Lukas Wallner (F.C. Hansa Rostock), Nick Meier (1. FC Magdeburg), Jayson Videira (FSV Mainz 05 II), Fynn Arkenberg (FC Gütersloh), Stefano Marino (SC Paderborn 07), Melkamu Frauendorf (SV Stuttgarter Kickers), Felix Göttlicher (BSV Kickers Emden), Emil Roselieb (MTV Eintracht Celle), Keanu Brandt (SV Newroz Hildesheim)



HSC Hannover

Trainer: Vural Tasdelen

Zugänge: Finn-Louis Kiszka (VfV Borussia 06 Hildesheim), Luis Prior Bautista (SV Arminia Hannover), Moritz Dittmann (SC Hemmingen-Westerfeld), Kai-Patrick Bäte (SV Arminia Hannover), Yannik Pohlmann (Vereinslos), Denis Vukancic (VfB Germania Halberstadt), Yannik Pohlmann (TuS Davenstedt), Ammon Moser (Hannover 96)

Abgänge: Halil Aydemir (1. FC Wunstorf), Colin Owusu Etse (Eintracht Frankfurt II), Naveen Ragu (Ziel unbekannt), Mehmet-Salih Kalhan (Ziel unbekannt), Aaron Eliott Arthur (Ziel unbekannt), Jared-Loic Kambamba Mubamba (Ziel unbekannt), Paul Johann Witt (Ziel unbekannt), Dominik Spicka (Ziel unbekannt), Jared-Loic Kambamba Mubamba (STK Eilvese), Paul Johann Witt (SG Blaues Wunder Hannover), Naveen Ragu (SG Blaues Wunder Hannover), Aaron Eliott Arthur (SV Arnum), Batuhan Kavakli (SV Türk Gücü Hildesheim)



SC Weiche Flensburg 08

Trainer: Tim Wulff

Zugänge: Moritz Göttel (VfB Lübeck), Kevin Ntika Bondombe (1. FC Phönix Lübeck), Ole Wagner (FC Teutonia 05 Ottensen), Uchechi Duru (Fc Ingolstadt U19), Obinna Iloka (1. FC Phönix Lübeck), Maksym Tytarenko (Eintracht Braunschweig II), Raul Celotto (F.C. Hansa Rostock II), Uchechi Duru (FC Ingolstadt 04), Ibrahim Bashiru Ali (Niendorfer TSV), Erjanik Khachaturi Ghubasaryan (TuS Dassendorf)

Abgänge: Karim Hüneburg (Eintracht Braunschweig), Paul Thieler (Ziel unbekannt (Studium in Dänemark)), Jovan Jovic (Ziel unbekannt), Pelle Hoppe (Ziel unbekannt), Gustav Karimi (Ziel unbekannt), Malte Petersen (Holstein Kiel U23 II), Ben Opoku (TSG 1899 Hoffenheim II), Pelle Hoppe (TuS Blau-Weiß Lohne), Jovan Jovic (SC Preußen Münster II), Gustav Karimi (Holstein Kiel U23 II), Joshua Nwokoma (FC Kilia Kiel), Torsten Fröhling (Entlassen), Tarik Pannholzer (Ziel unbekannt), Henri Fritze (TSV Kareth-Lappersdorf)



SSV Jeddeloh

Trainer: Björn Lindemann

Zugänge: Maximilian Johann Rolfes (SV Altenoythe), Tobias Bothe (VfB Oldenburg), Tom Gaida (VfB Oldenburg), Moritz Ben Onken (BSV Kickers Emden), Keita Taguchi (TVD Velbert zg.), Ibrahim Touray (VfL Osnabrück), Kimi Andreas Hindahl (FC Oberneuland), Dominique Ndure (SV Rödinghausen), Pascal Steinwender (BSV Kickers Emden)

Abgänge: Felix Bohe (SV Grün-Weiß Firrel), Bastian Schaffer (SV Grün-Weiß Firrel), Allah Aid Hamid (SV Drochtersen/Assel), Conor-Jonathan Gnerlich (Ziel unbekannt), Diyar Saka (FC Oberneuland), Conor-Jonathan Gnerlich (SV Wilhelmshaven), Chan-hyuk Song (Ziel unbekannt), Stanley Nnamdi (Ziel unbekannt), Sanghyun Roh (Ziel unbekannt), Lukas Koch (SV Grün-Weiß Firrel), Ebrima John Jobe (Ziel unbekannt), Flemming Schug (FC Memmingen), Michel Leon Hahn (Ziel unbekannt)



SV Drochtersen/Assel

Trainer: Oliver Ioannou

Zugänge: Jorik Wulff (VfB Lübeck), Allah Aid Hamid (SSV Jeddeloh), Robin Kölle (VfB Lübeck), Finn MCDaniel (Stallion Laguna), Jasper Rump (Hickory FC (USA)), Muzaffer Can Degirmenci (Bremer SV)

Abgänge: Willi Theodor Reincke (SC Verl), Simon Heinbockel (Ziel unbekannt), Felix Boelter (Holstein Kiel U23 II), Niklas Bär (BSV Schwarz-Weiß Rehden), Finn MCDaniel (Stallion Laguna FC)



SV Meppen

Trainer: Lucas Beniermann

Zugänge: Simon Engelmann (SV Rödinghausen), Olufemi Smith (Vereinslos), Ersin Zehir (FC Eintracht Norderstedt), Noah Oberbeck (VfB Lübeck), Julian Ulbricht (FC St. Pauli II), Jonas Goldenstein (Sv Meppen U19), Mika Herrmann (SV Meppen U19), Thorben Deters (SC Preußen Münster), Oliver Schmitt (1. FC Köln II), Niclas Nadj (SC Paderborn 07 II)

Abgänge: Willi Evseev (Ziel unbekannt), Leon Tasov (SC Preußen Münster), Bennet Schmidt (Ziel unbekannt), Christopher Schepp (Ziel unbekannt), Tim Möller (Ziel unbekannt), Christopher Schepp (RW Oberhausen), Bennet Schmidt (Hamburger SV II), Luca Prasse (Holstein Kiel), Marek Janssen (Rot-Weiss Essen), Luca Köster (SV Meppen II), Willi Evseev (FSV Schöningen), Adrian Lenz (SC Spelle-Venhaus)



SV Werder Bremen II

Trainer: Christian Brand

Zugänge: Ivan Yermachkov (FC Viktoria 1889 Berlin), Princewill Mbock (SV Werder Bremen II), Salim Musah (SV Werder Bremen), Lennart Baum (SV Werder Bremen), Stefan Smarkalev (SV Werder Bremen), Christian Stark (FC Teutonia 05 Ottensen), Jannes Warnken (SV Werder Bremen U19), Patrice Covic (SV Werder Bremen II), Mick Schmetgens (SV Werder Bremen II), Wesley Adeh (SV Werder Bremen U19), Karim Coulibaly (SV Werder Bremen U19), Julius Joas (SV Werder Bremen U19), Arda Halicioglu (SV Werder Bremen U19), Julius Joas (SV Werder Bremen), Princewill Mbock (SV Werder Bremen), Jannes Warnken (SV Werder Bremen), Wesley Adeh (SV Werder Bremen), Arda Halicioglu (SV Werder Bremen), Mick Schmetgens (SV Werder Bremen), Patrice Covic (SV Werder Bremen), Karim Coulibaly (SV Werder Bremen), Safa Yildirim (Hertha BSC II), Thomas Wolter ()

Abgänge: Kevin Schindler (Ziel unbekannt (Richtung USA)), Mikail Polat (Ziel unbekannt), Spyros Angelidis (Ziel unbekannt), Ricardo-Felipe Schwarz (Ziel unbekannt), Davis Asante (Ziel unbekannt), Jannic Ehlers (Ziel unbekannt), Lennart Johanns (Ziel unbekannt), Maik Lukowicz (Helmond Sport), Jannic Ehlers (FC Erzgebirge Aue), Davis Asante (SSV Jahn Regensburg), Mikail Polat (VfB Lübeck), Abdenego Nankishi (VfB Stuttgart II), Ethan Kohler (SC Verl), Ricardo-Felipe Schwarz (Vitesse Arnheim), Spyros Angelidis (Asteras Tripolis), Ivan Yermachkov (Ziel unbekannt), Christian Brand (In die schweiz)



TuS Blau-Weiß Lohne

Trainer: Christian Neidhart

Zugänge: Torben Rehfeldt (Vereinslos), Johannes Sabah (VfL Sportfreunde Lotte), Bjarne Kasper (Bremer SV), Pelle Hoppe (SC Weiche Flensburg 08), Martin Kobylanski (SV Waldhof Mannheim), Clinton-William Helmdach (SV Hemelingen), Pascal Kokott (FC St. Pauli II), Luca Zander (SV Sandhausen), Jannik Zahmel (MSV Duisburg), Tom Kankowski (TuRa Harksheide)

Abgänge: Aaron Goldmann (SSC Dodesheide), Malte Beermann (Karriereende), Christoph Bollmann (Karriereende), Theo Janotta (VfL Osnabrück), Felix Övermann (Karriereende), Majid Cirousse (Ziel unbekannt), Bernd Riesselmann (VfL Osnabrück), Marc Augé (Ziel unbekannt), Alessio Arambasic (Ziel unbekannt), Stan van Dijck (Ziel unbekannt), Alessio Arambasic (Wuppertaler SV), Sandro Heskamp (Karriereende)



VfB Lübeck

Trainer: Guerino Capretti

Zugänge: Antonio Verinac (ETSV Hamburg), Fabian Istefo (Malvern City (Australien)), Mikail Polat (SV Werder Bremen II), Finn Böhmker (VfB Stuttgart II), Rohin Shivani (VfL Osnabrück), Colin Ulrich (USC Paloma), Bjarne Pfundheller (Hannover 96), Nemo Semjon Philipp (Santa Barbara Gauchos / USA), Antonio Verinac (ETSV Hamburg), Linus Goldmann (VfB Lübeck II), Jaromir Grimm (VfB Lübeck), Torben Sachau (VfB Lübeck II), Samuel Schwoon (VfB Lübeck II), Henry Jetschonek (VfB Lübeck), Ware Pakia (Hamburger SV II), Dardan Karimani (Chemnitzer FC), Joel Amadi (SV Lippstadt 08), Yehor Melenivskyi (1. FC Germania Egestorf-Langreder), Ali Wissam Abu-Alfa (VSG Altglienicke), Noah Andreas (Hamburger SV II), Davyd Ramaki (1. FC Phönix Lübeck II), Felix Drinkuth (FC Eintracht Norderstedt)

Abgänge: Jorik Wulff (SV Drochtersen/Assel), Jakob Korte (SC Preußen Münster), Jannik Westphal (FC St. Pauli II), Tom Geerkens (SC Fortuna Köln), Herdi Bukusu (Ziel unbekannt), Noah Oberbeck (SV Meppen), Moritz Göttel (SC Weiche Flensburg 08), Bent Andresen (BSV Kickers Emden), Robin Kölle (SV Drochtersen/Assel), Lukas Schmitt (FC Anker Wismar), Leon Sommer (TSV Havelse), Gavin Didzilatis (Ziel unbekannt), John Xaver Posselt (SC Paderborn 07 II), Felix Drinkuth (FC Eintracht Norderstedt), Morten Wahl (ETSV Hamburg), Kevin Bukusu (RFC Seraing), Herdi Bukusu (FSV Frankfurt), Gavin Didzilatis (1. FC Köln II), Noah Andreas (Ziel unbekannt)



VfB Oldenburg

Trainer: Dario Fossi

Zugänge: Connor Rohra (OSC Bremerhaven), Vincent Hagen (VfB Oldenburg), Christian Meyer (BSV Kickers Emden), Mats Facklam (VfL Sportfreunde Lotte), Ngufor Anubodem (FC Schalke 04 II), Sohei Iwasaki (Vereinslos)

Abgänge: Jason Tomety-Hemazro (Ziel unbekannt), Markus Ziereis (DJK Vilzing), Tom Gaida (SSV Jeddeloh), Christopher Buchtmann (Ziel unbekannt), Pascal Richter (Ziel unbekannt), Frank Löning (Ziel unbekannt), Jason Tomety-Hemazro (Greifswalder FC), Christopher Buchtmann (Heider SV), Adem Podrimaj (Ziel unbekannt)

