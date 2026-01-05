Transfers der Oberliga Hamburg: Zugänge, Abgänge & Wechsel im Winter

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Oberliga Hamburg - Zugänge, Abgänge und generell alle Transfers der Saison 2025/26 pro Verein in der Übersicht.

Eimsbütteler TV

Trainer: Can Timo Schultz

Zugänge: Jonas Kelenna Gabriel Braun (Buchholzer FC), Merlin Sinanovic (SV Todesfelde), Nathanael Obeng Sallah (FC Teutonia 05 Ottensen), Leonard Mai (TuRa Harksheide), Tom Politz (FC St. Pauli ), Jay Archard (NAC Breda U21 / NL), Max-Adrian Donel Mbodje (FC Eintracht Norderstedt), Derrick Duah (FC Eintracht Norderstedt), Abdul-Bassitou Alassani (Niendorfer TSV), Farid Maboa Dibamba (FC St. Pauli )

Abgänge: Tyrese Jermaine Michael Boakye (FC Süderelbe), Jephtah Asare (FC Süderelbe), Can Denis Yildiz (FC Süderelbe), Daniel Owusu (FC Süderelbe), Blerim Qestai (ETSV Hamburg), Raif Adam (Hamburger SV II), Nick Leptien (USC Paloma), Jasper Hölscher (Hamburger SV II), Enes Özmen (Hetlinger MTV), Noah-Ali Musse Osman (FC Türkiye Wilhelmsburg), Michael Gries (ETSV Hamburg), Eugenio Junior Lopes (ETSV Hamburg), Aboubakar Siriki Fofana (Eimsbütteler TV II)



ETSV Hamburg

Trainer: Jan-Philipp Rose

Zugänge: Blerim Qestai (Eimsbütteler TV), Marius Wilms (FC Süderelbe), Justin Heinbockel (FC Süderelbe), Can Kömürcü (FC Süderelbe), Erolind Krasniqi (FC Süderelbe), Abdul Gafar Abdul Rauf (Heeslinger SC), Andy Appiah (Concordia Hamburg), Nick Selutin (FC Eintracht Norderstedt), Michael Gries (Eimsbütteler TV), Lennart Appe (FC St. Pauli II), Ogechika Heil (Greifswalder FC), Frederick Tobias Lorenzen (SG Dynamo Schwerin), Tom Müller (Hallescher FC), Brandolf Duah (Niendorfer TSV), Eugenio Junior Lopes (Eimsbütteler TV), Maksym Khlan (BFSV Atlantik 97), Finn Fenske (SC Victoria), Morten Wahl (VfB Lübeck), Luke Sendzik (FC Teutonia 05 Ottensen), Dominik Akyol (FC Teutonia 05 Ottensen), Luis Jahraus (FC St. Pauli II), Muhamed Ajruli (Holstein Kiel U23 II)

Abgänge: Benjamin Petrick (SV Todesfelde), Tayfun Can (Altona 93), Tjorben Uphoff (TBS Pinneberg), Elian Alexander Clasen (TBS Pinneberg), Luca Freese (TuS Middels), Ishmael Schubert-Abubakari (Concordia Hamburg), Caner Levent Bektas (FC Teutonia 05 Ottensen), Antonio Verinac (VfB Lübeck), Przemyslaw Szymura (SV Azadi Lübeck), Calvin Ogara (Ziel unbekannt), Malte Thomas Schuchardt (Ziel unbekannt), Oskar Martin Lenz (Ziel unbekannt), Benjamin Mashollaj (FC Oberneuland), Bujar Sejdija (SC Vorwärts/Wacker Billstedt), Nic Kretschmar (FC Eintracht Norderstedt II), Maksym Khlan (BFSV Atlantik 97), Ede Mika Zimmermann (FK Nikola Tesla), Jan Filipp Schulz (Unbekannt)



FC Süderelbe

Trainer: Stefan Arlt

Zugänge: Tyrese Jermaine Michael Boakye (Eimsbütteler TV), Jephtah Asare (Eimsbütteler TV), Can Denis Yildiz (Eimsbütteler TV), Daniel Owusu (Eimsbütteler TV), Fabio Parduhn (TBS Pinneberg), Dominik Merseburger (Bramstedter TS), Dayo Richardt (Hamburger SV), Yigit Yagmur (FC Türkiye Wilhelmsburg), Osman Güraltunkeser (Kepez Spor Futbol), Hassan Zarei (FK Nikola Tesla), Dayo Richardt (Hamburger SV), Ismael Francios Bos (DJK TuS Hordel), Andres Munoz Hermes (TBS Pinneberg), Mohammad Hosseini (), Evan John Exposito (Hamburger SV III), Stoyan Petrov Manolski (FK Nikola Tesla)

Abgänge: Jurek Lewin Stoeck (SC Condor Hamburg), Marius Wilms (ETSV Hamburg), Justin Heinbockel (ETSV Hamburg), Can Kömürcü (ETSV Hamburg), Erolind Krasniqi (ETSV Hamburg), Davis Boateng (VfB Germania Halberstadt), Luca Heinbockel (FC Süderelbe II), Malik Salim Daniel Schorsch (FC Teutonia 05 Ottensen), Henry Steinbeck (Klub Kosova), Murat Osman Bakir (Karriereende), Furkan Suyer (Zonguldakspor Hamburg), Andres Munoz Hermes (FC Süderelbe II), Christian Kalenga-ka Mpuluka (SC Victoria)



FC Teutonia 05 Ottensen

Trainer: Mehdi Saeedi-Madani

Zugänge: Caner Levent Bektas (ETSV Hamburg), Joel Osei Szillat (Concordia Hamburg), Arbes Tahirsylaj (Concordia Hamburg), Makan Akpinar (FC Türkiye Wilhelmsburg), Delali Pascal Srougbo (SC Vorwärts/Wacker Billstedt), Abednego Daams (Concordia Hamburg), Eris Ibrahimi (FC Eintracht Norderstedt II), Antonio Halil Pabst (FC Alsterbrüder), Malik Salim Daniel Schorsch (FC Süderelbe), Emre Boz (Concordia Hamburg), Abednego Daams (Concordia Hamburg), Joel Osei Szillat (Concordia Hamburg), Caner Levent Bektas (ETSV Hamburg), Makan Akpinar (FC Türkiye Wilhelmsburg), Soobin Jung (FC Eintracht Norderstedt), Bakary Lucas Grote Lambers (SG Aumund-Vegesack), Ryusei Abe (SV Preußen Reinfeld), Efekan Calikoglu (FC Kilia Kiel), Elias Assiaw (Eimsbütteler TV II), Elia Boachie Boakye (TSV Sasel), Hanif Adam (Hetlinger MTV), Segun Steven Adedeji (Eimsbütteler TV II), William Hildebrand (SG Aumund-Vegesack)

Abgänge: Marcus Coffie (TuS Dassendorf), Simon Siegfried (SC Victoria), Nick Gutmann (FC Eintracht Norderstedt), Lars-Oliver Huxsohl (FC Eintracht Norderstedt), Marvin Ajani (1. FC Köln II), Abdul-Malik Yago (FC Eintracht Norderstedt), Kevin Weidlich (Karriereende), Christian Stark (SV Werder Bremen II), Ole Wagner (SC Weiche Flensburg 08), Joseph Ganda (Hannover 96 II), Jan Marco Niemann (SV Waldhof Mannheim), Namrud Embaye (SGV Freiberg), Nathanael Obeng Sallah (Eimsbütteler TV), Emmanuel Ntsiakoh (Altona 93), Noel Ifeanyichukwu Denis (SV Todesfelde), Remmy Kruse (TSG Neustrelitz), Marcus Coffie (TuS Dassendorf), Feritali Erdem (Bremer SV), Namrud Embaye (FV Illertissen), Michael Kobert (TuS Dassendorf), Mohamed Abd El Aal Ali (TSV Sasel), Frank Donkor Marfo (FC Teutonia 05 Ottensen II), Luke Sendzik (ETSV Hamburg), Dominik Akyol (ETSV Hamburg), Hanif Adam (FC Teutonia 05 Ottensen II), Tom Kankowski (TuRa Harksheide), Malik Salim Daniel Schorsch (FC Teutonia 05 Ottensen II), Henry Koeberer (SV Rugenbergen), Emre Boz (FC Teutonia 05 Ottensen II), Makan Akpinar (FC Teutonia 05 Ottensen II)



FC Türkiye Wilhelmsburg

Trainer: Adil Tolga Odabas

Zugänge: Ubai El Kahil (FC Voran Ohe), Noah-Ali Musse Osman (Eimsbütteler TV), Pedro Gomes Dos Santos (TSV Sasel), Tahir Gariba (Niendorfer TSV II), Fatih Umurhan (TSV Sasel), Arnold Asenso Hoeling (TSV Sasel), Maddox Kowalski (Dersimspor Hamburg), Justus Maack (FFC 08 Finkenwerder), Adahan Özgül (VfL Lohbrügge), Michael Ening (Düneberger SV), Lorik Muhtari (SV Todesfelde II), Kofi Opoku Duah Nittschalk (Hamm United FC), Abdalla Mountari (TuS Neetze), Amed Ormangören (Eimsbütteler TV)

Abgänge: Michel Frank Hans Dieter Netzbandt (SC Vorwärts/Wacker Billstedt), Luis Hacker (SC Vorwärts/Wacker Billstedt), Hasan Ozan Karaca (Hetlinger MTV), Inan Türkad (Hetlinger MTV), Alexandar Mucunski (Dersimspor Hamburg), Kazusanosuke Ikeda (SV Eichede), Tobias Braun (Karriereende), Elyesa-Kamil Pekin (HT 16), Yigit Yagmur (FC Süderelbe), Makan Akpinar (FC Teutonia 05 Ottensen), Arlind Bedrolli (Klub Kosova), Albin Bektesi (Klub Kosova), Mou-Inzou Bachir (Klub Kosova), Murat Eren Aktürk (HEBC Hamburg II)



FK Nikola Tesla

Trainer: Nils Hachmann

Zugänge: Paul Meyer (Buchholzer FC), Kaito Oinishi (VfR Wormatia Worms U21 II), Kaito Oinishi (VfR Wormatia Worms), Zisimos Dimakis (Concordia Hamburg), Jeremy Daniel Polomski da Silva Danif (TSV Sasel), Vincent Chris Stefan Ermisch (SC Victoria II), Dany-Jan Beenken (Rahlstedter SC), Adrian Sousa (TuRa Harksheide), Joe Thomas Gillessen (FC Eintracht Norderstedt II), Nils Hachmann (), Ede Mika Zimmermann (ETSV Hamburg), Elija Facundo Sinemus (SV Rugenbergen)

Abgänge: Ezequiel Bautista Barbera (SSV Rantzau Barmstedt), Nestor Miguel Garcia Luengo (SSV Rantzau Barmstedt), Damian Lee Justin Ilic (Hamm United FC), Diego-Sebastian Orazi-Santillan (Oststeinbeker SV), Hassan Zarei (FC Süderelbe), Berkant Aydin (Hamburger SV III), Riku Deguchi (SSV Rantzau Barmstedt), Emin Kurpejović (Hamburger SV III), Stoyan Petrov Manolski (FC Süderelbe), Niklas Kiene (Concordia Hamburg)



HEBC Hamburg

Trainer: Philipp Obloch

Zugänge: Philipp Obloch (SC Nienstedten), Alexandros Vamvakidis (Concordia Hamburg), Bjarne Maarten Eydeler (Ausland), Jannik Schoon (VfL Oldenburg), Linus Malte Lehment (Kummerfelder SV), Roman Doempke (Kummerfelder SV), Michele Scalzi (Eimsbütteler TV), Jannik Mohr (Hamburger SV III), Moses Magens (USA)

Abgänge: Özden Kocadal (TuS Dassendorf), Max Wendt (TuS Dassendorf), Johann Magnus Buttler (USC Paloma), Allan Michael Muto (USC Paloma), Nico Fleischmann (Ziel unbekannt), Magnus Paul Hartwig (SC Victoria Alte Herren), Benjamin Lerida Reinhold (USA (College)), Linus Malte Lehment (HEBC Hamburg II)



HT 16

Trainer: Erdinc Örün

Zugänge: Justyn Elijah Schmidt (FC Voran Ohe), Kyrylo Peregudov (FC Eintracht Norderstedt), Rouven Treu (Sport-Club Eilbek), Jesse Obeng Boateng (SV Curslack-Neuengamme), Merdan Kaya (FC Alsterbrüder), Chris Tabi Bandoh (VfL Lohbrügge), Elyesa-Kamil Pekin (FC Türkiye Wilhelmsburg), Ubeydullah Özbek (Sport-Club Eilbek), Emirkaan Güzel (SC Vorwärts/Wacker Billstedt), Jeffrey Adu (Eimsbütteler TV II)

Abgänge: Makram Ben Ayed (FC Voran Ohe), Ruslan Marushka (Ziel unbekannt), Jeremy Baur (Ziel unbekannt), Berkan Mehmet Bulut (Ziel unbekannt), Sid Ziskin (Ziel unbekannt), Muhammed Bakija (HT 16 II), Yaden Kalav (JFV Lübeck), Hakim Adams (TSV Sasel II), Erik Buchmiller (BFSV Atlantik 97), Karim Ay (TuS Dassendorf), Ubeydullah Özbek (Rahlstedter SC)



Niendorfer TSV

Trainer: Ali-Reza Farhadi

Zugänge: Noah Ariss Alao Fary (Eintracht Lokstedt), Marc Aaron Kassler (Hamburger SV III), Lars Kuchenbecker (FC Eintracht Norderstedt), Jamal Ibrahim Boden (SC Sperber), Komlan Sage Enos Aholy (Klub Kosova), Joris Bast Mohr (FC Eintracht Norderstedt), Ahmad Rosof Bello (Niendorfer TSV), Janosch Obertreis (Niendorfer TSV), Jonas Erik Tremmel (Niendorfer TSV), Berksan Sekerci (Niendorfer TSV), Lennard Heiduck (Niendorfer TSV), Minseo Cho (TSV Eller 04 II), Mete Nuri Tonyali (VfL Lohbrügge zg.), Pascal Gettu Ayene (Heider SV II)

Abgänge: Dario Streubier (SC Condor Hamburg), Ibrahim Bashiru Ali (SC Weiche Flensburg 08), Alaka-Rodrigue Stephan Wemakor (Altona 93), Brandolf Duah (ETSV Hamburg), Tobias Grubba (Bramfelder SV), Hassan Fallah (TuS Germania Schnelsen), Asongafac Enoch Ulrich Anou (TuRa Harksheide), Ahmad Rosof Bello (Polizei SV Union Neumünster)



SC Victoria

Trainer: Sascha Bernhardt

Zugänge: Kay-Fabian Adam (SV Eichede), Tom Niklas Wittig (SV Eichede), Luca Fynn Reimers (SV Eichede), Richard Arndt (SV Eichede), Marc Pichelmann (SV Eichede), Simon Siegfried (FC Teutonia 05 Ottensen), Luca Dammann (VfL Güldenstern Stade), Moritz Erichsen (HSV Barmbek-Uhlenhorst), Christian Kalenga-ka Mpuluka (FC Süderelbe), Yannick Petzschke (Altona 93 II), Brayann Charles-Emmanuel Kouakou (SV Eichede)

Abgänge: Jan Paul Koschorreck (USC Paloma), Finn Fenske (ETSV Hamburg), Caleb Gyema (Hetlinger MTV), Meraja Magens (SV Lieth)



SC Vorwärts/Wacker Billstedt

Trainer: Ümit Taytanli, Gökhan Acar

Zugänge: Michel Frank Hans Dieter Netzbandt (FC Türkiye Wilhelmsburg), Luis Hacker (FC Türkiye Wilhelmsburg), Oliver Eugene Doege (Altona 93), Lawrence Schön (Altona 93), Eudel Silva Monteiro (Altona 93), Emirkaan Güzel (TSV Sasel), Lawrence Schön (Altona 93), Eudel Silva Monteiro (Altona 93), Mert Alparslan Akkus (TuS Dassendorf), Felix Nicolas Niedwetzki (Concordia Hamburg II), Bujar Sejdija (ETSV Hamburg)

Abgänge: Seymen Hüseyin Durkut (TBS Pinneberg), Tolga Celikten (Concordia Hamburg), Dominik Limprecht (Rot Weiss Ahlen), Davin Vardavardi (Rahlstedter SC), Martinique Leon Hoffmann (SC Vorwärts/Wacker Billstedt III), Philip Stefaniuk (Altona 93), Joschua Rönnau (SC Vorwärts/Wacker Billstedt II), Emirkaan Güzel (HT 16)



SV Curslack-Neuengamme

Trainer: Olaf Poschmann

Zugänge: Marcel Leon Damaschke (FC Voran Ohe), Tim Schmidt (FC Voran Ohe), Linus Feldpausch (FC Voran Ohe), Martin Werner (USC Paloma), Anton Frederik Geffert (Hamm United FC)

Abgänge: Tjorben Rexin (SV Hamwarde), Jesse Obeng Boateng (HT 16), Mustafa Abd El Aal Ali (SC Vier- und Marschlande), Artur Hoppe (BFSV Atlantik 97)



SV Halstenbek-Rellingen

Trainer: Dominik Lange

Zugänge: Mohamed Kaba (FC Eintracht Norderstedt II), Alexandros Kotzapanagiotou (VfR Horst), Viktor Weber (1. FC Quickborn), Mustafa Ercetin (TBS Pinneberg), Abdullah Yilmaz (TBS Pinneberg), Kaan Cankaya (TBS Pinneberg), Moritz Eric Brandis (Kummerfelder SV), Salih Mustafa Tahhan (Bramfelder SV), Martin Andreas Jakubietz (Hamburger SV III), Roman Romaniuk (FC Eintracht Norderstedt), Prince Hüttner (Altona 93 II), Mika-Benjamin Feigenspan (TBS Pinneberg), Jeremy Miljevic (Altona 93 II)

Abgänge: Henrik Petersen (HFC Falke), Jan Eggers (VfR Horst), Norman Baese (VfR Horst), Niklas Siebert (VfR Horst), Tim Moritz (VfR Horst), Chris Niklas Heuermann (TuRa Harksheide), Daniel Schkarlat (TuRa Harksheide), Marvin Schramm (FC Union Tornesch II), Omar Nabizada (TBS Pinneberg), Maksym Zanko (TBS Pinneberg), Jannis Marc Daniels (Hamburger SV III), Fabian Knottnerus (Kummerfelder SV)



TSV Buchholz 08

Trainer: Christoph Behrens

Zugänge: Christoph Behrens (TSV Buchholz 08), Yago Sun Nikolaus Hahne (Buchholzer FC), Robin Tzinevrakis (Harburger TB), Jan Matthees (SC Victoria II), Phil Noah Wyludda (SV Eichede II), Mahmoud Haidar (TuS Neetze), Rico-Leon Stahl (VSV Hedendorf/Neukloster), Tinotenda Mhetura (Harburger TB), Till Strohbehn (TuS Nenndorf), Diallo Amadou (TSV Buchholz 08 II)

Abgänge: Dustin Jahn (TSV Elstorf), Christopher Schulze (TSV Elstorf), Cedric Rathje (TSV Elstorf), Christoph Behrens (TSV Buchholz 08), Vincent Lewandowski (TV Welle), Danny Maaß (TV Welle), Jeremy Ramon Dubber (TV Jahn Schneverdingen), Anthony Norbert Maaß (FC Jesteburg-Bendestorf), Dominik Fornfeist (FC Jesteburg-Bendestorf)



TSV Sasel

Trainer: Jan Holger Ramelow

Zugänge: Robert Bogdan Gidion (USC Paloma), Lennart Wallner (USC Paloma), Emmanuel Schlas (Eimsbütteler TV), Felix Alexander Schaumann (Walddörfer SV), Ayaz Al Derwisch (Walddörfer SV), Selim Ajkic (Hamburger SV III), Mohamed Abd El Aal Ali (FC Teutonia 05 Ottensen), Michael Boakye Janssen (SC Vorwärts/Wacker Billstedt II), Moritz Alexander Plikat (Walddörfer SV), Niklas Jonathan Georg Laude (Eimsbütteler TV)

Abgänge: Tim Jeske (VfR Horst), Pedro Gomes Dos Santos (FC Türkiye Wilhelmsburg), Fatih Umurhan (FC Türkiye Wilhelmsburg), Arnold Asenso Hoeling (FC Türkiye Wilhelmsburg), Ron David Kwadwo Borgmann (Oststeinbeker SV), Jeremy Daniel Polomski da Silva Danif (FK Nikola Tesla), Artur Krüger (Hamburger SV III), Elia Boachie Boakye (FC Teutonia 05 Ottensen), Lennart Ahsen (Oststeinbeker SV)



TuRa Harksheide

Trainer: Jörg Schwarzer

Zugänge: Chris Niklas Heuermann (SV Halstenbek-Rellingen), Daniel Schkarlat (SV Halstenbek-Rellingen), Olgherto Balliu (Berliner AK), Falk Satoshi Schmidt (SV Todesfelde), Jamal Faizy (FC Eintracht Norderstedt), Brian Appiah (FC Eintracht Norderstedt), Julian Gebhardt (Niendorfer TSV), Michel Dorow (Austria Wien II), Moses Wu (SC Victoria II), Mika Lasse Wulf (SV Eichede), Asongafac Enoch Ulrich Anou (Niendorfer TSV), Arda Kati (FC Dornbreite Lübeck), Joel Füllgraf (SC Victoria II), Tom Kankowski (FC Teutonia 05 Ottensen), Blerton Leci (SC Victoria), Tim Linus Guenther (SV Eichede II)

Abgänge: Lenny Kufrin (FC Eintracht Norderstedt), Leonard Mai (Eimsbütteler TV), Luca Sandro Adler (Kaltenkirchener Turnerschaft), Adrian Sousa (FK Nikola Tesla), Joris Scherbarth (TuS Nortorf), Jasper Bandholt (SV Rugenbergen), Steve Freddy Nana Sandjong (TBS Pinneberg), Jonas Conner Lütjens (SC Victoria II), Marijo Saric (TuRa Harksheide II), Asongafac Enoch Ulrich Anou (TuRa Harksheide II), Jannes Vörtmann (TuRa Harksheide II), Tom Kankowski (TuS Blau-Weiß Lohne)



TuS Dassendorf

Trainer: Özden Kocadal

Zugänge: Johann Von Knebel (FC St. Pauli II), Marcus Coffie (FC Teutonia 05 Ottensen), Özden Kocadal (HEBC), Caspar Lovis Kremberg (Niendorfer TSV), Marcus Coffie (FC Teutonia 05 Ottensen), Niklas Pietruschka (VfL Lohbrügge), Max Wendt (HEBC), Caspar Lovis Kremberg (Niendorfer TSV), Tim Aldag (TuS Dassendorf), Tobias Braun (vereinslos), Michael Kobert (FC Teutonia 05 Ottensen), Karim Ay (HT 16), Maximilian Peter Grünberg (Zuletzt vereinslos), Yannik Nuxoll (Zuletzt vereinslos)

Abgänge: Christian Gruhne (Ziel unbekannt), Erjanik Khachaturi Ghubasaryan (SC Weiche Flensburg 08), Demirhan Brüning (USA (College)), Lennard Sowah (Concordia Hamburg), Christian Gruhne (Concordia Hamburg), Sebastian Alexander Kalk (FC Voran Ohe), Demirhan Brüning (Lancers (USA)), Mert Alparslan Akkus (SC Vorwärts/Wacker Billstedt)



USC Paloma

Trainer: Marius Nitsch

Zugänge: Leon Alexander Hämlich (USC Paloma III), Can-Luka Topcu (TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900), Nick Leptien (Eimsbütteler TV), Florian Alexander Maria Rust (Rahlstedter SC), Moritz Kasten (Eimsbütteler TV), Lennart Keßner (SSV Rantzau Barmstedt), Johann Magnus Buttler (HEBC), Jan Paul Koschorreck (SC Victoria), Allan Michael Muto (HEBC), Samuel Jacob (USC Paloma II), Jon Bennet Goedeke (Walddörfer SV), Moritz Kasten (Eimsbütteler TV), Tjark Höpfner (SC Spelle-Venhaus), Miguel Eichelbaum (Eigene Jugend)

Abgänge: Haron Sabah (FC St. Pauli II), Colin Ulrich (VfB Lübeck), Martin Werner (SV Curslack-Neuengamme), Robert Bogdan Gidion (TSV Sasel), Lennart Wallner (TSV Sasel), Maurice Schwäbe (TuS Osdorf), Tom Wohlers (pausiert verletztungsbedingt), Kevin David Steven Lohrke (Karriereende), Malik Kramer (USC Paloma II), Jonas Marschner (Eichholzer SV), Laurens Inkuletz (Verletzungsbedingte Pause), Luca Simon Albrecht (Ziel unbekannt)

