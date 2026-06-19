Transfers der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen und Schwarzwald/Zollern

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Spvgg 1897 Cannstatt

Trainer: Damian Nagler

Zugänge: Marlon Klaus (SV Langensteinbach), Berke Özogul (SV Pattonville), Kevin Schmidt (Reaktiviert), Samuele Sciangula (SportKultur Stuttgart), Luis Spayes (SV Fellbach II), Noah Felthaus (KV Plieningen), Noel Ghirme (SV Fellbach), Mikail Bräuer (SportKultur Stuttgart)

Abgänge: Robin Jordan (SC Abstatt), Muhammedali Akdag (Unbekannt)



SpVgg Holzgerlingen

Trainer: Bernd Gluiber

Zugänge: Jan Klopfer (Waldenbuch)

Abgänge: Max Horn (VfL Sindelfingen)





SV BonlandenTrainer: Carmine NapolitanoZugänge: Marcel Fritz (FV Spfr Neuhausen), Sven Kühfuss (SV Croatia Reutlingen), Yasin Arslan (FV Spfr Neuhausen)Abgänge: Athanasios Iraklis Hristu (SV Bonlanden II)SV DeckenpfronnTrainer: Alex ThiesZugänge: Johannes Leidner (VfL Oberjettingen), Ben Seidel (TSV Kuppingen), Jeremy Arlt (VfL Nagold)Abgänge: keineSV NufringenTrainer: Dustin KappusZugänge: Robin Janda (SSV Gaisbach), Jonas Uttner (SV Bondorf)Abgänge: Pau Llinares Tomas (Pausiert), Raffaele Ciuffreda (Pausiert), Kadim Can Uysal (Türk. SV Herrenberg)SV RohrauTrainer: Matthias Mang, Björn HolzZugänge: keineAbgänge: Lucas Kroker (Oberjesingen)SV VaihingenTrainer: Tim SchumannZugänge: Niklas Decker (SV Vaihingen), Julian Borgia (SV Vaihingen II)Abgänge: Jonas Günther (SF Gechingen), Tyron Ferrari (FV Spfr Neuhausen), Mert Cengiz (TS Echterdingen), Nick Rudloff (SKV Rutesheim)TSV DagersheimTrainer: Tim Lehle, Marco BernhardtZugänge: Bedirhan Emen (SV Böblingen II)Abgänge: Markus Pilz (Karriereende), Alican Ocak (Karriereende), Jens Stehle (Karriereende), Silas Strassacker (TSV Dagersheim II), Nevio Polizzi (SV Bondorf)TSV Jahn BüsnauTrainer: Dominik LenhardtZugänge: Andreas Glatter (SV Böblingen II), Johnson Anthony Ariaratnam (SV Böblingen), Adnan Rastoder (SV Böblingen II), Taha Kerim Ersarslan (SV Böblingen II), Philipp Graf (SV Böblingen II), Anita Frasch (SV Böblingen), Luka Boljanic (SV Böblingen), Lukas Böck (SV Böblingen), Timo Bock (TSV Leinfelden)Abgänge: keineTSV MusbergTrainer: Christopher EisenhardtZugänge: Ante Glibo (Croatia Reutlingen), Kerim Kubat Keseroglu (FV Löchgau), Behar Hasanaj (TSV Münchingen)Abgänge: Manuel Rath (TSV Rohr Stuttgart), Julien Kappeler (Umzug), Kristijan Cagalj (Karriereende), Pepe Scherrle (TSV Harthausen), Giorgio Alber (TSVgg Plattenhardt)TV DarmsheimTrainer: Daniel KnollZugänge: Dennis Traub (SV Böblingen), Nils Beurenmeister (TuS Ergenzingen)Abgänge: Fabio Raizner (Pausiert), Steffen Hirth (Aidlingen)TV Echterdingen IITrainer: Martin Kittelberger, Markus Müller, Sascha BlessingZugänge: keineAbgänge: Sutpaseat Mischa Inthasane (TS Echterdingen), Berkant Caliskan (TS Echterdingen), Emre Celik (SV Bonlanden II)VfL HerrenbergTrainer: Daniel Wahnsiedler, Manuel ZugZugänge: Philipp Horny (1. FC Altburg)Abgänge: Ivan Vargas Müller (Unbekannt), Tim Mahmoud (Pausiert), Merwan Ben Frey (Unbekannt), Niklas Lemberg (Pausiert), Steven Franguere (Pausiert), Cedric Fais (Pausiert), Felix Franke (Pausiert), Manuel Zug (Pausiert), Daniel Wahnsiedler (Pausiert), Marvin Kennke (TSV Kuppingen)VfL OberjettingenTrainer: Markus CarleZugänge: keineAbgänge: Johannes Leidner (SV Deckenpfronn), Marc Baur (TSV Simmersfeld)

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Bezirksliga Schwarzwald/Zollern



FC Grosselfingen

Trainer: Fabio Pflumm

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG FC Hardt / Lauterbach

Trainer: Yannick Broghammer, Marco Lenz

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Hechingen

Trainer: Joso Zupan

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FV Rot-Weiß Ebingen 2006

Trainer: Kevin Schopfer

Zugänge: keine

Abgänge: Dominik Kosic (TSV Harthausen/Scher), Marcel Kosic (TSV Harthausen/Scher), Bozidara Ilic (FC Onstmettingen)



SG SGM Deißlingen/Lauffen / SVLauffen

Trainer: Felix Schaplewski

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Spvgg 06 Trossingen

Trainer: John Müller

Zugänge: keine

Abgänge: Stefano Losardo (SV Bubsheim), Jan Luca Allerborn (SG SV Rosenfeld / Spfr. Ising. / Brittheim)



SG Schramberg / SV Sulgen

Trainer: Kajetan Kohlmann, Albijan Spahija

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Bubsheim

Trainer: Paul Ratke

Zugänge: Stefano Losardo (Spvgg 06 Trossingen)

Abgänge: keine



SV Dotternhausen

Trainer: Mathias Mauz, Marc Wissmann

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG SGM SV Gruol / SV Erlaheim / SV Gruol

Trainer: Jochen Gihr, Boris Blocher

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Kolbingen

Trainer: Benjamin Raidt

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Winzeln

Trainer: Tobias Heizmann, Tobias Bea

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Wurmlingen

Trainer: Marc Bippus, Tom Schmid

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Frommern

Trainer: Lukas Foelsch

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Laufen/Eyach

Trainer: Axel Conzelmann, Nico Heckendorf

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Straßberg 1903

Trainer: Marc-Philipp Kleiner

Zugänge: Jonas Zimgibl (TSG Balingen U19), Lionel Allseits (VfL Pfullingen), Julian Hanner (SC Pfullendorf), Ben Schaberger (TSV Harthausen/Scher), Jona Haußer (FC Krauchenwies), Tim Staiger (TSV Frommern)

Abgänge: keine



TSV Trillfingen

Trainer: Fabian Singer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG SGM Bösingen II/Beffendorf / Beffendorf II

Trainer: Manuel Bantle

Zugänge: keine

Abgänge: keine