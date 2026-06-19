Transfers der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen und Schwarzwald/Zollern

Die Spielzeit 2025/26 ist in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen und Schwarzwald/Zollern beendet. FuPa wirft daher den Blick auf die bereits feststehenden Sommertransfers.
ASV Botnang
Trainer: Alexander Schweizer
Zugänge: keine
Abgänge: Erik Strube (FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz)
Croatia Stuttgart
Trainer: Niki Oroz
Zugänge: keine
Abgänge: Mandip-Pal Singh (FV Spfr Neuhausen), Kristian Benakovic (Croatia Reutlingen)
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FC Grosselfingen
Trainer: Fabio Pflumm
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG FC Hardt / Lauterbach
Trainer: Yannick Broghammer, Marco Lenz
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Hechingen
Trainer: Joso Zupan
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FV Rot-Weiß Ebingen 2006
Trainer: Kevin Schopfer
Zugänge: keine
Abgänge: Dominik Kosic (TSV Harthausen/Scher), Marcel Kosic (TSV Harthausen/Scher), Bozidara Ilic (FC Onstmettingen)
SG SGM Deißlingen/Lauffen / SVLauffen
Trainer: Felix Schaplewski
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Spvgg 06 Trossingen
Trainer: John Müller
Zugänge: keine
Abgänge: Stefano Losardo (SV Bubsheim), Jan Luca Allerborn (SG SV Rosenfeld / Spfr. Ising. / Brittheim)
SG Schramberg / SV Sulgen
Trainer: Kajetan Kohlmann, Albijan Spahija
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Bubsheim
Trainer: Paul Ratke
Zugänge: Stefano Losardo (Spvgg 06 Trossingen)
Abgänge: keine
SV Dotternhausen
Trainer: Mathias Mauz, Marc Wissmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG SGM SV Gruol / SV Erlaheim / SV Gruol
Trainer: Jochen Gihr, Boris Blocher
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Kolbingen
Trainer: Benjamin Raidt
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Winzeln
Trainer: Tobias Heizmann, Tobias Bea
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Wurmlingen
Trainer: Marc Bippus, Tom Schmid
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Frommern
Trainer: Lukas Foelsch
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Laufen/Eyach
Trainer: Axel Conzelmann, Nico Heckendorf
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Straßberg 1903
Trainer: Marc-Philipp Kleiner
Zugänge: Jonas Zimgibl (TSG Balingen U19), Lionel Allseits (VfL Pfullingen), Julian Hanner (SC Pfullendorf), Ben Schaberger (TSV Harthausen/Scher), Jona Haußer (FC Krauchenwies), Tim Staiger (TSV Frommern)
Abgänge: keine
TSV Trillfingen
Trainer: Fabian Singer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG SGM Bösingen II/Beffendorf / Beffendorf II
Trainer: Manuel Bantle
Zugänge: keine
Abgänge: keine