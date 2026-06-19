 2026-06-19T10:19:57.353Z

Allgemeines

Transfers der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen und Schwarzwald/Zollern

Auf FuPa gibt es den Überblick.

von Timo Babic · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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BL Schwarzwald/Zoll.
Bezirksliga Stuttg./B
SV Rohrau
TV Darmsheim
Frommern

Die Spielzeit 2025/26 ist in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen und Schwarzwald/Zollern beendet. FuPa wirft daher den Blick auf die bereits feststehenden Sommertransfers.

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen

ASV Botnang
Trainer: Alexander Schweizer
Zugänge: keine
Abgänge: Erik Strube (FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz)

Croatia Stuttgart
Trainer: Niki Oroz
Zugänge: keine
Abgänge: Mandip-Pal Singh (FV Spfr Neuhausen), Kristian Benakovic (Croatia Reutlingen)

Spvgg 1897 Cannstatt
Trainer: Damian Nagler
Zugänge: Marlon Klaus (SV Langensteinbach), Berke Özogul (SV Pattonville), Kevin Schmidt (Reaktiviert), Samuele Sciangula (SportKultur Stuttgart), Luis Spayes (SV Fellbach II), Noah Felthaus (KV Plieningen), Noel Ghirme (SV Fellbach), Mikail Bräuer (SportKultur Stuttgart)
Abgänge: Robin Jordan (SC Abstatt), Muhammedali Akdag (Unbekannt)

SpVgg Holzgerlingen
Trainer: Bernd Gluiber
Zugänge: Jan Klopfer (Waldenbuch)
Abgänge: Max Horn (VfL Sindelfingen)

SV Bonlanden
Trainer: Carmine Napolitano
Zugänge: Marcel Fritz (FV Spfr Neuhausen), Sven Kühfuss (SV Croatia Reutlingen), Yasin Arslan (FV Spfr Neuhausen)
Abgänge: Athanasios Iraklis Hristu (SV Bonlanden II)

SV Deckenpfronn
Trainer: Alex Thies
Zugänge: Johannes Leidner (VfL Oberjettingen), Ben Seidel (TSV Kuppingen), Jeremy Arlt (VfL Nagold)
Abgänge: keine

SV Nufringen
Trainer: Dustin Kappus
Zugänge: Robin Janda (SSV Gaisbach), Jonas Uttner (SV Bondorf)
Abgänge: Pau Llinares Tomas (Pausiert), Raffaele Ciuffreda (Pausiert), Kadim Can Uysal (Türk. SV Herrenberg)

SV Rohrau
Trainer: Matthias Mang, Björn Holz
Zugänge: keine
Abgänge: Lucas Kroker (Oberjesingen)

SV Vaihingen
Trainer: Tim Schumann
Zugänge: Niklas Decker (SV Vaihingen), Julian Borgia (SV Vaihingen II)
Abgänge: Jonas Günther (SF Gechingen), Tyron Ferrari (FV Spfr Neuhausen), Mert Cengiz (TS Echterdingen), Nick Rudloff (SKV Rutesheim)

TSV Dagersheim
Trainer: Tim Lehle, Marco Bernhardt
Zugänge: Bedirhan Emen (SV Böblingen II)
Abgänge: Markus Pilz (Karriereende), Alican Ocak (Karriereende), Jens Stehle (Karriereende), Silas Strassacker (TSV Dagersheim II), Nevio Polizzi (SV Bondorf)

TSV Jahn Büsnau
Trainer: Dominik Lenhardt
Zugänge: Andreas Glatter (SV Böblingen II), Johnson Anthony Ariaratnam (SV Böblingen), Adnan Rastoder (SV Böblingen II), Taha Kerim Ersarslan (SV Böblingen II), Philipp Graf (SV Böblingen II), Anita Frasch (SV Böblingen), Luka Boljanic (SV Böblingen), Lukas Böck (SV Böblingen), Timo Bock (TSV Leinfelden)
Abgänge: keine

TSV Musberg
Trainer: Christopher Eisenhardt
Zugänge: Ante Glibo (Croatia Reutlingen), Kerim Kubat Keseroglu (FV Löchgau), Behar Hasanaj (TSV Münchingen)
Abgänge: Manuel Rath (TSV Rohr Stuttgart), Julien Kappeler (Umzug), Kristijan Cagalj (Karriereende), Pepe Scherrle (TSV Harthausen), Giorgio Alber (TSVgg Plattenhardt)

TV Darmsheim
Trainer: Daniel Knoll
Zugänge: Dennis Traub (SV Böblingen), Nils Beurenmeister (TuS Ergenzingen)
Abgänge: Fabio Raizner (Pausiert), Steffen Hirth (Aidlingen)

TV Echterdingen II
Trainer: Martin Kittelberger, Markus Müller, Sascha Blessing
Zugänge: keine
Abgänge: Sutpaseat Mischa Inthasane (TS Echterdingen), Berkant Caliskan (TS Echterdingen), Emre Celik (SV Bonlanden II)

VfL Herrenberg
Trainer: Daniel Wahnsiedler, Manuel Zug
Zugänge: Philipp Horny (1. FC Altburg)
Abgänge: Ivan Vargas Müller (Unbekannt), Tim Mahmoud (Pausiert), Merwan Ben Frey (Unbekannt), Niklas Lemberg (Pausiert), Steven Franguere (Pausiert), Cedric Fais (Pausiert), Felix Franke (Pausiert), Manuel Zug (Pausiert), Daniel Wahnsiedler (Pausiert), Marvin Kennke (TSV Kuppingen)

VfL Oberjettingen
Trainer: Markus Carle
Zugänge: keine
Abgänge: Johannes Leidner (SV Deckenpfronn), Marc Baur (TSV Simmersfeld)

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Bezirksliga Schwarzwald/Zollern


FC Grosselfingen
Trainer: Fabio Pflumm
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG FC Hardt / Lauterbach
Trainer: Yannick Broghammer, Marco Lenz
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Hechingen
Trainer: Joso Zupan
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FV Rot-Weiß Ebingen 2006
Trainer: Kevin Schopfer
Zugänge: keine
Abgänge: Dominik Kosic (TSV Harthausen/Scher), Marcel Kosic (TSV Harthausen/Scher), Bozidara Ilic (FC Onstmettingen)

SG SGM Deißlingen/Lauffen / SVLauffen
Trainer: Felix Schaplewski
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Spvgg 06 Trossingen
Trainer: John Müller
Zugänge: keine
Abgänge: Stefano Losardo (SV Bubsheim), Jan Luca Allerborn (SG SV Rosenfeld / Spfr. Ising. / Brittheim)

SG Schramberg / SV Sulgen
Trainer: Kajetan Kohlmann, Albijan Spahija
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Bubsheim
Trainer: Paul Ratke
Zugänge: Stefano Losardo (Spvgg 06 Trossingen)
Abgänge: keine

SV Dotternhausen
Trainer: Mathias Mauz, Marc Wissmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG SGM SV Gruol / SV Erlaheim / SV Gruol
Trainer: Jochen Gihr, Boris Blocher
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Kolbingen
Trainer: Benjamin Raidt
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Winzeln
Trainer: Tobias Heizmann, Tobias Bea
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Wurmlingen
Trainer: Marc Bippus, Tom Schmid
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Frommern
Trainer: Lukas Foelsch
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Laufen/Eyach
Trainer: Axel Conzelmann, Nico Heckendorf
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Straßberg 1903
Trainer: Marc-Philipp Kleiner
Zugänge: Jonas Zimgibl (TSG Balingen U19), Lionel Allseits (VfL Pfullingen), Julian Hanner (SC Pfullendorf), Ben Schaberger (TSV Harthausen/Scher), Jona Haußer (FC Krauchenwies), Tim Staiger (TSV Frommern)
Abgänge: keine

TSV Trillfingen
Trainer: Fabian Singer
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG SGM Bösingen II/Beffendorf / Beffendorf II
Trainer: Manuel Bantle
Zugänge: keine
Abgänge: keine