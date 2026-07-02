Transfers beim SV Breinig: Eigengewächse rücken auf, starke Externe Die neuen Transfers für die kommende Saison von Benedikt Hitze · Heute, 10:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Breinig Instagram

Der SV Breinig stellt frühzeitig die Weichen für die kommende Spielzeit und treibt die Kaderplanungen für die Landesliga-Mannschaft intensiv voran. Mit einer Philosophie aus der Förderung eigener Talente und der gezielten Verstärkung durch erfahrene, höherklassig erprobte Akteure rüsten sich die Breiniger für die anstehenden Aufgaben.

Eigengewächse drängen in die erste Mannschaft Breinig setzt weiterhin auf den eigenen Nachwuchs und belohnt starke Leistungen aus den eigenen Reihen. Mit Philipp Lieven rückt ein spielbestimmendes Element dauerhaft fest in den Kader der ersten Mannschaft auf. Lieven, der im Mittelfeld der Zweitvertretung bereits Verantwortung übernahm und dem Spiel regelmäßig seinen Stempel aufdrückte, schnupperte schon über längere Zeit im Training der Ersten hinein und hinterließ in ersten Einsätzen einen bleibenden Eindruck. Ebenfalls den Sprung aus der eigenen A-Jugend in den Seniorenbereich packt das 18-jährige Torwart-Talent Jasper Classen. Classen überzeugte das Trainerteam bei mehreren Trainingseinheiten sowohl sportlich als auch menschlich. Als sehr angenehmer Typ soll er behutsam weiterentwickelt werden; neben Einheiten bei der ersten Mannschaft wird er primär Spielpraxis in der zweiten Mannschaft sammeln.

Frischer Wind für die Breiniger Offensivabteilung Für spürbare Belebung im Angriffsspiel sollen zwei vielversprechende Offensiv-Neuzugänge sorgen. Vom VFJ Laurensberg wechselt der 19-jährige Mohammed Abbas an die Schafberg-Anlage. Abbas bringt enormes Tempo, Schnelligkeit und Dynamik mit und hinterließ bereits in den ersten Einheiten einen vielversprechenden Eindruck. Ebenfalls neu im Team ist der 20-jährige Leon Sankovic, der aus der Jugend von Vichtal zum SVB stößt. Das Trainerteam zeigte sich schnell von seinem hohen technischen Niveau, seinem guten Auge für die Mitspieler und seinem ausgeprägten Spielverständnis überzeugt. Beide Youngster bringen großes Entwicklungspotenzial für die Zukunft mit.