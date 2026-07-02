Transfers beim SV Breinig: Eigengewächse rücken auf, starke Externe

Der SV Breinig stellt frühzeitig die Weichen für die kommende Spielzeit und treibt die Kaderplanungen für die Landesliga-Mannschaft intensiv voran. Mit einer Philosophie aus der Förderung eigener Talente und der gezielten Verstärkung durch erfahrene, höherklassig erprobte Akteure rüsten sich die Breiniger für die anstehenden Aufgaben.
Breinig setzt weiterhin auf den eigenen Nachwuchs und belohnt starke Leistungen aus den eigenen Reihen. Mit Philipp Lieven rückt ein spielbestimmendes Element dauerhaft fest in den Kader der ersten Mannschaft auf. Lieven, der im Mittelfeld der Zweitvertretung bereits Verantwortung übernahm und dem Spiel regelmäßig seinen Stempel aufdrückte, schnupperte schon über längere Zeit im Training der Ersten hinein und hinterließ in ersten Einsätzen einen bleibenden Eindruck.
Ebenfalls den Sprung aus der eigenen A-Jugend in den Seniorenbereich packt das 18-jährige Torwart-Talent Jasper Classen. Classen überzeugte das Trainerteam bei mehreren Trainingseinheiten sowohl sportlich als auch menschlich. Als sehr angenehmer Typ soll er behutsam weiterentwickelt werden; neben Einheiten bei der ersten Mannschaft wird er primär Spielpraxis in der zweiten Mannschaft sammeln.
Für spürbare Belebung im Angriffsspiel sollen zwei vielversprechende Offensiv-Neuzugänge sorgen. Vom VFJ Laurensberg wechselt der 19-jährige Mohammed Abbas an die Schafberg-Anlage. Abbas bringt enormes Tempo, Schnelligkeit und Dynamik mit und hinterließ bereits in den ersten Einheiten einen vielversprechenden Eindruck.
Ebenfalls neu im Team ist der 20-jährige Leon Sankovic, der aus der Jugend von Vichtal zum SVB stößt. Das Trainerteam zeigte sich schnell von seinem hohen technischen Niveau, seinem guten Auge für die Mitspieler und seinem ausgeprägten Spielverständnis überzeugt. Beide Youngster bringen großes Entwicklungspotenzial für die Zukunft mit.
Als echte wichtige Eckpfeiler für das Breiniger Spiel wurden zwei Akteure von Teutonia Weiden präsentiert. Für die Defensive kommt der erst 21-jährige Jens Can Mohren, der trotz seines jungen Alters bereits reichlich Erfahrung auf hohem Niveau vorweisen kann. Der Defensivspieler wurde unter anderem bei Alemannia Aachen sowie Fortuna Köln ausgebildet und bringt wertvolle Erfahrung aus der Mittelrheinliga mit, um der Abwehr mit seiner physischen Präsenz und seinem Zweikampfverhalten Stabilität zu verleihen.
Ebenfalls von Teutonia Weiden wechselt Onur Alagöz zum SVB, der im Fußballkreis Aachen längst eine feste Größe ist. Der 32-Jährige bringt reichlich Erfahrung aus der Regionalliga, Mittelrheinliga und Landesliga auf den Platz. Alagöz gilt als Denker und Lenker, ist auf den defensiven Positionen im Mittelfeld flexibel einsetzbar und soll der Mannschaft als echtes sprachliches Führungsrohr Struktur verleihen.
Den Neuzugängen stehen derzeit elf Abgänge gegenüber. Neben Tetsuya Shiraishi (den es gemeinsam mit Leo Engels zum VfL Vichttal zieht) werden auch Shady und Kariem Emara (beide Sportfreunde Düren) den Landesligisten verlassen. Ebenfalls im Doppelpack verabschieden sich Tobias Standop und Jonas Dahmen in Richtung TuS Lammersdorf. Darüber hinaus suchen Metin Saljiu (SV Kurdistan Düren), Kerem Colak (FC Rurdorf) und Lasse Drießen (Rhenania Richterich) neue Herausforderungen. Komplettiert wird der personelle Umbruch durch Fabio Wynands, der sich der vereinseigenen Zweitvertretung anschließt, und Oleksandr Yevtikhov, den es ins Ausland zieht.