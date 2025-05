Transfers beim Landesligisten und in der Kreisliga

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

SGM Neunheim (Kreisliga B3 Ostwürttemberg)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

SGM verpflichtet Tim Köder! Die SGM Neunheim/Rindelbach freut sich, zur kommenden Saison ein echtes Eigengewächs in ihren Reihen begrüßen zu dürfen: Tim Köder (19) wechselt aus der U19 der SGM Limes zu seinem Heimatverein zurück – mit dem festen Ziel, auf und neben dem Platz Spuren zu hinterlassen. „Ich bin sehr stolz, ab sofort Teil der SGM zu sein. Ich freue mich auf die tolle Gemeinschaft im Team und die neuen Herausforderungen, die auf mich zukommen werden. Auf dem Platz und neben dem Platz sind ein paar tolle Jahre in Aussicht, in denen ich alles für den Verein geben werde“, so Tim. Der Verein ist stolz, dass sich ein vielversprechendes Talent wie Tim für die Rückkehr zu seinen Wurzeln entschieden hat. Er bringt nicht nur sportliches Potenzial mit, sondern auch die richtige Einstellung: Bodenständig, ehrgeizig und mit einem klaren Bekenntnis zur Gemeinschaft&Zusammenhalt. Doch bevor es bei uns losgeht, steht für Tim heute noch ein echtes Highlight an: Das Entscheidungsspiel um die U19-Meisterschaft in der Leistungsstaffel. Gespielt wird um 18:45 in Westhausen gg. Hüttlingen/Fachsenfeld/Dewangen. Für dieses wichtige Duell drücken wir dir fest die Daumen, Tim – und hoffen, dass du im Sommer mit dem Titel im Gepäck zu uns stößt!



Fußballbezirk Franken

Das teilt der Bezirk mit:

Mannschaftsmeldungen für die Saison 2025/26

Noch bis zum 05.06.2025 haben die Vereine im Bezirk die Möglichkeiten Ihre Mannschaften für die Saison 2025/26 anzumelden.

Neu begrüßen dürfen wir jetzt schon die SGM FC Gündelbach/TSV Häfnerhaslach. Zwei Vereine die nach einer Saison Pause gemeinsam wieder in den Spielbetrieb einsteigen.

Auf Basis der Meldungen werden dann am 28.06.2025. im Rahmen der Staffelleitersitzung, die B-Ligen für die neue Saison gebildet und ggf. Veränderungen in der Zusammenstellung der Kreisligen A vorgenommen.

Weiterhin kann auf Grundlage der Meldungen auch erhoben werden, ob wir eine Qualifikationsrunde für den AZ FITNESS Bezirkspokal Enz/Murr brauchen.



