Transfers bei zwei Bezirksligisten und Landesliga-Trainer bleiben

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Trainer verlängern beim SVN: Der SVN freut sich über die Vertragsverlängerung unseres Trainerduos Pedro Keppler und Frederick Mohr für die Saison 26/27. Ein frühzeitiges & positives Zeichen für die Planung über den Sommer hinaus

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

SC Urbach

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Nach dreieinhalb Jahren engagierter und erfolgreicher Arbeit heißt es für uns Abschied nehmen von unserem Co-Spielertrainer Tobia "Tobo" Portolano. Mit großem Einsatz auf und neben dem Platz war er stets ein wichtiger Bestandteil unseres Trainerteams und der Mannschaft. Zielstrebigkeit, Ehrgeiz und ein hoher Anspruch an sich selbst zeichneten ihn während seiner gesamten Zeit bei uns aus. Gemeinsam mit der Mannschaft konnten in dieser Zeit viele Erfolge gefeiert werden – allen voran der Aufstieg in die Bezirksliga in der Saison 2024/25. Nun widmet er sich einer neuen sportlichen Herausforderung beim SV Remshalden. Dafür wünschen wir ihm viel Erfolg, alles Gute und bedanken uns herzlich für seinen Einsatz, seine Leidenschaft und die gemeinsame Zeit in unserem Verein. Tobo, du wirst bei uns immer willkommen sein – auf und neben dem Platz!

TSV Schornbach

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

Bei Bezirksligist TSV Schornbach gibt es in der Winterpause zwei personelle Veränderungen. Stürmer Zakaria Erriah verlässt den TSV in Richtung Italien. Mit Mergim Collaku freut sich das Bezirksliga-Spitzenteam allerdings über Erfahrung aus der Landesliga. Der 32-jährige Mittelfeldspieler war zuletzt Spielertrainer bei Kosova Kernen.

