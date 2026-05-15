Transfers bei der TG Böckingen

🚨 TRANSFER-DOPPELSCHLAG IN BÖCKINGEN! 🚨
Die TG Böckingen setzt ein Ausrufezeichen und präsentiert mit Okan Kandil und Sebahattin Öztürk zwei echte Verstärkungen für die neue Saison! 💚🤍
⚡ Okan Kandil
Ein Unterschiedsspieler für die Offensive! Okan bringt Tempo, Technik und Abschlussstärke mit – ein Spieler, der jederzeit für Gefahr sorgen kann. Mit seiner Kreativität und seinem Zug zum Tor wird er unserem Spiel eine neue Dynamik geben und genau die Impulse setzen, die wir brauchen. 💥
🛡️ Sebahattin „Seba“ Öztürk
Ein Neuzugang mit richtig starker Vita! Seba spielte unter anderem beim SV Waldhof Mannheim und sammelte dort bereits Erfahrungen auf hohem Niveau (Regionalliga). Zusätzlich sammelte er Erfahrung im Testspiel gegen Valencia CF im Carl-Benz-Stadion.
Über Stationen wie SGV Freiberg und die Sport-Union Neckarsulm war er anschließend mehrere Jahre im höherklassigen Amateurfußball aktiv. In Neckarsulm zeigte er konstant seine Qualität – ob in der Oberliga Baden-Württemberg oder bereits früher in der Verbandsliga, wo er auch offensiv Akzente setzen konnte.
Seine Zahlen sprechen für sich, aber noch wichtiger: seine Präsenz auf dem Platz. Zweikampfstark, spielintelligent und mit der nötigen Ruhe am Ball bringt er genau die Mischung aus Erfahrung und Qualität mit, die ein Team stärker macht. Ein echter Leader, der Verantwortung übernimmt und vorangeht! 🔥
Willkommen bei der TG Böckingen – wir freuen uns auf euch! 💪