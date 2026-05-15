Transfers bei der TG Böckingen von Francesco Manzi · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

🚨 TRANSFER-DOPPELSCHLAG IN BÖCKINGEN! 🚨 Die TG Böckingen setzt ein Ausrufezeichen und präsentiert mit Okan Kandil und Sebahattin Öztürk zwei echte Verstärkungen für die neue Saison! 💚🤍

⚡ Okan Kandil

Ein Unterschiedsspieler für die Offensive! Okan bringt Tempo, Technik und Abschlussstärke mit – ein Spieler, der jederzeit für Gefahr sorgen kann. Mit seiner Kreativität und seinem Zug zum Tor wird er unserem Spiel eine neue Dynamik geben und genau die Impulse setzen, die wir brauchen. 💥 🛡️ Sebahattin „Seba“ Öztürk

Ein Neuzugang mit richtig starker Vita! Seba spielte unter anderem beim SV Waldhof Mannheim und sammelte dort bereits Erfahrungen auf hohem Niveau (Regionalliga). Zusätzlich sammelte er Erfahrung im Testspiel gegen Valencia CF im Carl-Benz-Stadion.