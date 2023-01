Transfers: BCF Wolfratshausen freut sich auf zwei Rückkehrer Transfertätigkeiten beim Bezirksligisten Wolfratshausen

Wolfratshausen – Bis zum Trainingsauftakt beim BCF Wolfratshausen werden noch knapp drei Wochen vergehen. Untätig ist man beim Fußball-Bezirksligisten gleichwohl nicht: Der Kader wird durch zwei Neuzugänge ergänzt, zwei davon sind Rückkehrer. Wenn Coach Leo Fleischer wieder zum Training bittet, wird allerdings auch ein altbekanntes Gesicht fehlen: David Rose hat Wolfratshausen schweren Herzens Lebewohl gesagt. Der 24-Jährige studiert jetzt in Augsburg, denn in München war für seine Fakultät kein Studienplatz verfügbar. „Er wäre gerne hier geblieben, und wir hätten ihn gerne behalten“, bedauert der BCF-Trainer die Demission des Linksverteidigers, der sich dem Landesligisten TSV Schwabmünchen anschließt. Doch der Konkurrenzkampf innerhalb des Teams ist zu hoch, um einem Akteur ohne Trainingsbeteiligung Einsätze zu garantieren. Zumal auf Roses Posi tion in der Viererkette mit Paul Müller, Nico Eismann, Jonas Reitel (nach Auslandssemester) oder Amani Mbaraka diverse Alternativen greifbar sind.

Ebenfalls bereits das Farcheter Leiberl getragen hat Emre Uguz. Er war nach zwei Jahren an der Kräuterstraße im vergangenen Sommer zum SV Intern Taufkirchen gewechselt um dort mit seinen Spezln zu kicken, in erster Linie aber um mehr Zeit für das Studium zu haben. Doch als Uguz merkte, dass die A-Klasse nicht der Weisheit letzter Schluss ist, die Kumpels auch nicht immer da waren, aber auch die Pflichten für die Uni ganz gut händelbar sind, erinnerte er sich an die Zeit in Farchet. „Er hat sich proaktiv gemeldet, würde gerne zum BCF zurückkehren“, betont Fleicher. Gesagt, getan. „Emre passt menschlich super ins Team“, hat sich der Coach von mehreren Seiten bestätigen lassen. „Mit ihm bekommen wir einen variabel einsetzbaren Offensivspieler.“

Noch ist offen, ob es weitere Veränderungen im Kader geben wird. Eventuell wird Stürmer Hilmi Bislimi aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stehen. Allerdings steht der Verein in Gesprächen mit einem spielstarken Mittelfeldmann, der zuletzt inaktiv war.