Transferoffensive von B-Ligist Juspo Essen-West nimmt Fahrt auf Nach Platz vier in der Vorsaison will Juspo Essen-West in der kommenden Spielzeit den nächsten Schritt gehen. Mehr Qualität im Kader soll den Grundstein dafür legen. von Markus Becker · Heute, 20:15 Uhr · 0 Leser

Jeancy Esamangua (re.) kam auch einige Male in der Mittelrheinliga zum Einsatz. – Foto: Juspo Essen-West

Es darf mit Spannung beobachtet werden, wohin der Weg von Juspo Essen-West führt. Bereits vor einigen Wochen hatte der 1. Vorsitzende Hassan Chaaban im Gespräch mit FuPa Niederrhein erklärt, dass sich rund um den Verein einiges entwickelt habe. Ein eigener Physiotherapeut, Torwart- und Fitnesstrainer sowie eine umfangreiche Ausstattung sind auf diesem Niveau alles andere als selbstverständlich. Aus Sicht Chaabans verfügt Juspo deshalb über die "am besten aufgestellte Kreisliga-B-Mannschaft in ganz Deutschland". Mittelfristig soll sich allerdings vor allem die Ligazugehörigkeit verändern. Dafür legte der Klub nun auf dem Transfermarkt kräftig nach.

Esamangua möchte bei Juspo "Geschichte schreiben" Transferbewegungen sollen in erster Linie in eine Richtung gehen, vom bisherigen Kader bleiben 21 von 23 Spielern an Bord. Deswegen plant Juspo bewusst mit einer größeren Mannschaft. Rund 30 Akteure sollen künftig für mehr Konkurrenzkampf sorgen und den Verein für die ambitionierten Vorhaben auf allen Positionen breiter aufstellen. Besonders die Verpflichtung von Jeancy Esamangua sticht dabei ins Auge. Der 31-Jährige sammelte am Mittelrhein zahlreiche Einsätze auf gehobenem Niveau und kam insgesamt 49-mal in der Mittelrheinliga, der dort höchsten Amateurklasse, zum Einsatz. Seit der Saison 2022/23 nahm sich der Ivorer allerdings eine längere Fußball-Auszeit. Diese Pause soll nun bei Juspo Essen-West enden.

"Jeancy hatte in den vergangenen vier Jahren mehrere Rückschläge zu verkraften. Neben privaten Problemen musste er auch zwei schwere Verletzungen mit OPs überstehen, darunter einen Augenhöhlenbruch sowie eine Sehnenverletzung", schildert Chaaban. In den ersten Trainingseinheiten bei seinem neuen Klub sei die Freude am Fußball aber schnell wieder eingekehrt. "Jeancy selbst sagt, dass er gekommen ist, um gemeinsam mit uns Geschichte zu schreiben." Was das genau bedeutet, sei dahingestellt. Seit mehr als 25 Jahren spielte Juspo nicht mehr oberhalb der Kreisliga B. Schon ein Aufstieg hätte daher historische Bedeutung. Chaaban hat genau diesen klar anvisiert. "Unser klares Ziel ist der Aufstieg. Und wenn wir den Aufstieg schaffen, dann wollen wir auch die Meisterschaft holen."

Jihad Remmo will bei Juspo wieder neu durchstarten. – Foto: Juspo Essen-West

Auch Jihad Semmo konnte Juspo nach einer längeren Fußballpause für das Projekt gewinnen. Semmo wurde in der Jugend des FC Kray ausgebildet und verzeichnete seine letzten Pflichtspiele für Türkiyemspor Essen. Dort sammelte er unter anderem Einsätze in der Bezirksliga. "Bereits seit zwei Jahren waren wir an ihm interessiert. Aufgrund einer Verletzung kam ein Wechsel bisher jedoch nicht zustande. Wenn er die Vorbereitung konsequent durchzieht, wird er für uns ein wichtiger Leistungsträger werden", erklärt Chaaban.

Allouche verzeichnete hochklassige Einsätze im Jugendbereich. – Foto: Juspo Essen-West

Das Quartett der bislang vorgestellten Neuzugänge komplettieren Ibrahim Allouche und Tarek Saado vom AL-ARZ Libanon. Allouche sammelte in seiner Jugendzeit unter anderem in der Niederrheinliga für Rot-Weiss Essen Erfahrung. Im Seniorenbereich kam er zuletzt allerdings nur unregelmäßig zum Einsatz. Saado kommt in der abgelaufenen Saison für die dritte Mannschaft von AL-ARZ Libanon auf insgesamt 20 Treffer.

Saado soll seinen Torriecher auch bei Juspo unter Beweis stellen. – Foto: Juspo Essen-West