Transferoffensive, Kaderumbau und Kontinuität

– Foto: Horst Vogler

Mehr als zwei Monate nach Öffnung des Transferfensters nehmen die Kader der Oberliga Niedersachsen immer deutlichere Formen an. Während einige Vereine nahezu komplette Mannschaftsteile austauschen, setzen andere bewusst auf Kontinuität. Ein Überblick über die bisherigen Entwicklungen.

Den bislang größten Umbruch erlebt der SV Wilhelmshaven. Der Klub verpflichtete bereits 15 Neuzugänge, darunter mehrere Spieler von Kickers Emden sowie zahlreiche Verstärkungen aus höheren und gleichklassigen Ligen. Gleichzeitig verließen 18 Akteure den Verein – ligaweiter Höchstwert.

Der Transfermarkt der Oberliga Niedersachsen ist inzwischen in vollem Gange. Seit Anfang Mai haben die 16 Vereine zahlreiche Personalentscheidungen getroffen – von punktuellen Verstärkungen bis hin zu umfangreichen Kaderumbauten. Besonders Aufsteiger und einige ambitionierte Traditionsvereine nutzen den Sommer, um ihre Mannschaften grundlegend neu aufzustellen.

Ebenfalls sehr aktiv präsentierten sich Eintracht Braunschweig II (zwölf Zugänge), VfV Borussia 06 Hildesheim (zwölf Zugänge), SV Meppen II (zehn Zugänge), Lüneburger SK Hansa (zehn Zugänge) sowie FC Verden 04 (zwölf Zugänge).

Auch SSV Vorsfelde stellt seinen Kader nahezu komplett neu auf. Der Aufsteiger holte 15 neue Spieler und gab gleichzeitig neun Abgänge bekannt. Mit zahlreichen Verpflichtungen aus der Region setzt der Landesliga-Meister auf Breite und Konkurrenzkampf.

Am anderen Ende der Skala stehen Vereine, die bewusst auf Stabilität setzen. Der SC Spelle-Venhaus verpflichtete bislang lediglich fünf neue Spieler und verzeichnet nur vier Abgänge. Auch der Heeslinger SC hielt den personellen Umbruch mit sechs Zugängen und sechs Abgängen vergleichsweise klein.

Aufsteiger investieren kräftig

Auffällig ist vor allem die Transferpolitik der vier Aufsteiger. SC Hemmingen-Westerfeld, SSV Vorsfelde, SV Drochtersen/Assel II und SV Vorwärts Nordhorn verstärken ihre Kader gezielt, um sich in der Oberliga zu etablieren.

Hemmingen verpflichtete bislang elf Neuzugänge, darunter mehrere erfahrene Oberliga-Spieler. Drochtersen/Assel II verstärkte sich mit acht Neuzugängen, während Vorwärts Nordhorn ebenfalls acht neue Spieler präsentierte und dabei vor allem auf regionale Verstärkungen setzte.

Auch mehrere etablierte Oberligisten nutzen den Sommer für gezielte Qualität. Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder reagierte auf zahlreiche Abgänge mit sieben Neuzugängen, darunter Mohsin Isifou, Hasan Özdemir und Georg Tidow.

FC Verden 04 gehört ebenfalls zu den aktivsten Klubs. Zwölf Zugänge stehen bislang neun Abgängen gegenüber. Besonders auffällig: Mit Bastian Kamkaing Kamole, Inwoo Choi und Oleksii Mazur wechselten gleich mehrere Spieler von direkten Ligakonkurrenten nach Verden.

Der VfV Borussia 06 Hildesheim stellte nach dem Trainerwechsel ebenfalls früh die Weichen. Zwölf Neuzugänge sollen den personellen Aderlass mit 12 Abgängen auffangen.

Viele Wechsel innerhalb der Oberliga

Bemerkenswert sind in diesem Sommer die Wechsel innerhalb der Liga. Spieler wie Mohsin Isifou, Bastian Kamkaing Kamole, Elias Beck, Oleksii Mazur, Inwoo Choi, Connor Rohra, Julius Kanowski oder Tommy Henze bleiben der Oberliga erhalten, wechseln jedoch zu direkten Konkurrenten.

Diese zahlreichen ligainternen Transfers sorgen dafür, dass viele Mannschaften ihre Konkurrenz bereits genau kennen – und erhöhen die Spannung im Titel- und Abstiegskampf zusätzlich.

Die Transferbilanz im Überblick

SV Wilhelmshaven: 15 Zugänge | 18 Abgänge

SSV Vorsfelde: 15 Zugänge | 9 Abgänge

Eintracht Braunschweig II: 12 Zugänge | 15 Abgänge

FC Verden 04: 12 Zugänge | 8 Abgänge

VfV Borussia 06 Hildesheim: 12 Zugänge | 12 Abgänge

SC Hemmingen-Westerfeld: 11 Zugänge | 9 Abgänge

SV Meppen II: 10 Zugänge | 9 Abgänge

Lüneburger SK Hansa: 10 Zugänge | 8 Abgänge

TuS Blau-Weiß Lohne: 10 Zugänge | 12 Abgänge

SV Drochtersen/Assel II: 8 Zugänge | 7 Abgänge

SV Vorwärts Nordhorn: 8 Zugänge | 7 Abgänge

BSV Rehden: 7 Zugänge | 11 Abgänge

1. FC Germania Egestorf-Langreder: 7 Zugänge | 7 Abgänge

Heeslinger SC: 6 Zugänge | 6 Abgänge

TuS Bersenbrück: 6 Zugänge | 12 Abgänge

SC Spelle-Venhaus: 5 Zugänge | 4 Abgänge

Mit Blick auf die reine Anzahl der Transfers zeigt sich bereits ein klarer Trend: Während einige Vereine nahezu komplette Kader umbauen, setzen andere auf Kontinuität. Ob sich der personelle Aufwand am Ende auch sportlich auszahlt, wird sich mit dem Saisonstart der Oberliga Niedersachsen 2026/27 zeigen.