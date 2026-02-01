Transferoffensive geht weiter und nächster Winterzugang

Bei den Vereinen hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Das teilt der Verein auf Instagram mit:
FLB-Brandenburgliga 2025/2026 - T R A N S F E R
Bei unserem dritten Neuzugang in der Winterpause der Saison 2025/ 2026 handelt es sich um den erst 18-jährigen Adrian Noel Kupfer.
Er wechselt vom Oranienburger FC Eintracht zu uns, um sich beruflich und fußballerisch weiter zu entwickeln.
„Adrian hat seine Chance genutzt und in einigen Trainingseinheiten unseren Trainer-Fuchs Dietmar Demuth überzeugt. Er ist jung und soll nun in erster Linie alles aufsaugen und kennenlernen. In fünf Monaten wissen wir dann alle mehr.“ so Stefan Prüfer als Sportlicher Leiter des MSV 1919 Neuruppin.
Herzlichen Willkommen Adrian und viel Erfolg bei unserem MSV 1919!
Ein weiteres Talent für die Erste – Willkommen im Kader, Konstantin Krause!
Der BSV Rot-Weiß Schönow freut sich, mit Konstantin Krause (20) den nächsten internen „Neuzugang“ für die Rückrunde präsentieren zu können. Konstantin ist nach Emil Deeken bereits der zweite Spieler, der nach einer tollen Entwicklung bei unseren 2. Herren den verdienten Sprung in den Kader der 1.Herren schafft. Konstantin ist ein dynamischer und vielseitig einsetzbarer Offensivspieler, der unserem Spiel mit seiner „Giftigkeit“ und seinem enormen Fleiß weitere wertvolle Optionen verleihen wird. Auch er ist ein hervorragendes Beispiel für unsere Philosophie, Jugendspieler nachhaltig zu entwickeln, erfolgreich in den Herrenbereich zu integrieren und sie dort Schritt für Schritt an das Niveau der Landesklasse heranzuführen. Zuletzt setzte Konstantin ein dickes Ausrufezeichen hinter seine Ambitionen: Beim prestigeträchtigen Polytan-Cup des Hussitencups wurde er zum besten Spieler des Turniers gewählt!
Tobias Robel, sportliche Leitung: „Konstantin hat sich diesen Schritt durch seine Leistungen in der zweiten Mannschaft absolut verdient. Er bringt eine spannende Dynamik und die richtige Einstellung mit. Dass er beim Polytan-Cup zum besten Spieler gewählt wurde, unterstreicht sein Potenzial und zeigt, dass er bereit für die nächste Herausforderung bei uns im Wohnzimmer ist.
Wir freuen uns darauf, Konstantin bei seinen nächsten Entwicklungsschritten in Rot-Weiß zu begleiten!
Viel Erfolg in der Ersten, Konsti!
