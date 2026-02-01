Transferoffensive geht weiter und nächster Winterzugang

– Foto: ARSportfotografie@mail.de

Bei den Vereinen hat sich einiges getan. Was genau ist das?

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer. Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login _________________________________________________________________________________________________ MSV 1919 Neuruppin

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

FLB-Brandenburgliga 2025/2026 - T R A N S F E R

Bei unserem dritten Neuzugang in der Winterpause der Saison 2025/ 2026 handelt es sich um den erst 18-jährigen Adrian Noel Kupfer.

Er wechselt vom Oranienburger FC Eintracht zu uns, um sich beruflich und fußballerisch weiter zu entwickeln.

„Adrian hat seine Chance genutzt und in einigen Trainingseinheiten unseren Trainer-Fuchs Dietmar Demuth überzeugt. Er ist jung und soll nun in erster Linie alles aufsaugen und kennenlernen. In fünf Monaten wissen wir dann alle mehr.“ so Stefan Prüfer als Sportlicher Leiter des MSV 1919 Neuruppin.

Herzlichen Willkommen Adrian und viel Erfolg bei unserem MSV 1919!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an brandenburg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_brandenburg

+++

BSV Rot-Weiß Schönow