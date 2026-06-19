Transferoffensive geht weiter: SSV Ulm holt Torwarttalent

– Foto: SSV Ulm

Mit Kim Bayer hat ein junger Torhüter einen Vertrag bis 2027 an der Donau unterschrieben. Der 19-Jährige wechselt vom SGV Freiberg, wo er in der abgelaufenen Saison alle Spiele in der DFB-Nachwuchsliga absolviert hat, zum SSV Ulm 1846 Fussball.

Zum SGV Freiberg wechselte Kim Bayer im vergangenen Sommer, zuvor spielte er für die Stuttgarter Kickers, den FC Esslingen, den 1. FC Eislingen und den VfR Süßen.

Sportdirektor Murat Isik: „Kim ist ein talentierter junger Torhüter, der nun nach seiner Zeit im Nachwuchsbereich den nächsten Schritt machen kann. Wir wollen ihn auf diesem Weg begleiten und ihn nachhaltig weiterentwickeln. Er ist nicht weit von Ulm aufgewachsen und kennt deshalb die Region gut.“