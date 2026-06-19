Transferoffensive geht weiter: SSV Ulm holt Torwarttalent

Mit Kim Bayer hat ein junger Torhüter einen Vertrag bis 2027 an der Donau unterschrieben.
Der 19-Jährige wechselt vom SGV Freiberg, wo er in der abgelaufenen Saison alle Spiele in der DFB-Nachwuchsliga absolviert hat, zum SSV Ulm 1846 Fussball.
Zum SGV Freiberg wechselte Kim Bayer im vergangenen Sommer, zuvor spielte er für die Stuttgarter Kickers, den FC Esslingen, den 1. FC Eislingen und den VfR Süßen.
Sportdirektor Murat Isik: „Kim ist ein talentierter junger Torhüter, der nun nach seiner Zeit im Nachwuchsbereich den nächsten Schritt machen kann. Wir wollen ihn auf diesem Weg begleiten und ihn nachhaltig weiterentwickeln. Er ist nicht weit von Ulm aufgewachsen und kennt deshalb die Region gut.“
Kim Bayer: „Ich bin sehr dankbar, dass ich meinen ersten Vertrag hier beim SSV Ulm 1846 Fussball unterschreiben darf. Ich freue mich extrem auf die neue Saison und auf die neue Herausforderung hier. Ich werde alles dafür geben, dass wir eine schöne und erfolgreiche Saison mit unseren Fans haben werden.“
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SSV Ulm 1846 Fußball
Trainer: Daniel Jungwirth
Zugänge: Murat Isik (TSG Balingen), Mario Estasi (SGV Freiberg), Paul-Philipp Besong (Sportfreunde Siegen), Daniel Jungwirth (VfB Stuttgart), Marco Gölz (FV Illertissen), Per Lockl (Stuttgarter Kickers), Leon Müller (MSV Duisburg), Halim Eroglu (TSG Balingen), Benjamin Goller (1. FC Nürnberg), Alexander Kopf (FV Illertissen), Tim Schmidt (SGV Freiberg), Achitpol Keereerom (TSV Schwaben Augsburg), Christopher Negele (SpVgg Unterhaching), Oliver Wähling (FC Blau-Weiß Linz), Radomir Novakovic (SV Eintracht Trier 05)
Abgänge: Max Brandt (SV Wehen Wiesbaden), Marcel Seegert (Ziel unbekannt), Max Schmitt (FC Bayern München II), Luca Bazzoli (Rot-Weiss Essen), Niko Vukancic (HŠK Zrinjski Mostar), Luis Görlich (VVV-Venlo), Christian Ortag (SpVgg Greuther Fürth), Aleksandar Kahvic (FC Košice)